Primera ministra de Japón reorganiza su gabinete y mantiene a ministros clave

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, reorganizó su gabinete el jueves en un intento por recuperar su menguante popularidad, pero mantuvo a ministros clave mientras busca estrechar los lazos con Estados Unidos.

Japón enfrenta las duras exigencias del presidente Donald Trump de aumentar el gasto en defensa, incrementar la inversión en Estados Unidos y adoptar medidas para combatir un yen débil.

La reorganización es la primera que realiza la estrella derechista del gobernante Partido Liberal Democrático desde que asumió el cargo en octubre pasado como la primera mujer líder de Japón en la historia moderna. Se trata de una táctica ampliamente utilizada por un primer ministro para gestionar el equilibrio de poder dentro del partido, las prioridades de política y la opinión pública.

Durante meses, Takaichi había gozado de altos índices de aprobación, atrayendo a votantes jóvenes con su estilo y su franqueza, que resultaban novedosos en una política japonesa dominada por hombres. Pero su popularidad se ha desvanecido tras impulsar políticas que incluyen la aplicación de las normas de sucesión exclusivamente masculina para la familia imperial, en un momento en que la gente esperaba medidas más duras para combatir la inflación.

“Construiremos un Japón fuerte y próspero bajo una política fiscal responsable y expansiva”, declaró en una conferencia de prensa, después de que su nuevo gabinete quedara formalizado en una ceremonia en el palacio.

Los ministros clave se quedan

Takaichi mantuvo al ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, y al ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, para garantizar la continuidad de las políticas clave de Japón y los buenos vínculos con Washington. Ambos son los principales rivales de Takaichi dentro del partido, y se considera que conservarlos es su estrategia para contener su influencia.

Takaichi también mantuvo a la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, su confidente de larga data que ha implementado su ambiciosa política de gasto, y al ministro de Economía y Política Fiscal, Minoru Kiuchi. El ministro de Comercio, Ryosei Akazawa, que ha enfrentado las exigencias de Trump sobre aranceles e inversión, también conservó su puesto.

El miércoles, en una renovación del liderazgo partidario, Takaichi mantuvo como vicepresidente del Partido Liberal Democrático a un gran operador político y ex primer ministro, Taro Aso, a su cuñado Shunichi Suzuki como secretario general, y a algunos de sus aliados de derecha. Su rival Takayuki Kobayashi continuó como jefe del consejo de investigación de políticas del Partido Liberal Democrático.

Mantener vínculos estables con Washington también es importante para Takaichi, mientras Japón lucha por recomponer las relaciones con China después de que la mandataria dijera el año pasado que el ejército japonés podría intervenir si China actuara contra Taiwán, una democracia insular que Beijing considera territorio propio. Las tensiones se han extendido a los lazos económicos entre los vecinos.

Takaichi reiteró el jueves que Japón apoya de manera constante la construcción de vínculos estables y constructivos con China.

La primera ministra, que asistirá a la Asamblea General de la ONU en Nueva York a finales de este mes, supuestamente buscaba reunirse con Trump antes de las conversaciones previstas para el 24 de septiembre entre él y el presidente chino Xi Jinping. Takaichi dijo que no se ha decidido nada sobre sus conversaciones con Trump.

Japón planea un ejército más fuerte con drones y uso de IA

El gobierno encabezado por Takaichi trabaja para revisar, antes de fin de año, los documentos de estrategia de seguridad y defensa con el fin de reforzar las capacidades ofensivas de Japón para disuadir las amenazas de China, Corea del Norte y Rusia. Japón afirma que quiere adaptarse a “nuevas formas de guerra” que implican el uso de inteligencia artificial y drones de combate, así como su despliegue.

El gobierno liderado por Takaichi ha incrementado el gasto en defensa al 2% del producto interno bruto y quiere gastar más para 2027. Es probable que Japón enfrente una exigencia de Estados Unidos para un aumento adicional, posiblemente hasta el 3,5% del PIB.

Se espera que la victoria en la elección del domingo para gobernador de Okinawa de Genta Koja, un nuevo rostro conservador respaldado por el Partido Liberal Democrático de Takaichi y otros partidos conservadores, la ayude a impulsar un fortalecimiento militar en las islas del sur de Japón para disuadir a China.

Quiénes son los nuevos ministros

Takaichi reemplazó a 10 de los 18 ministros. Hiroshi Nakatsuka, del socio menor de coalición del Partido Liberal Democrático, el Partido de la Innovación de Japón, fue nombrado ministro de reforma administrativa y políticas para la niñez. Kazuo Yana reemplazó a Norikazu Suzuki como ministro de Agricultura, pese a su presunta implicación en un escándalo de fondos políticos. El ministro de Asuntos Internos, Yoshimasa Hayashi, rival de Takaichi dentro del partido, fue reemplazado por Hisayuki Fujii.

Takaichi introduce recorte de impuestos y gasto ambicioso

Como parte de sus medidas para combatir el alza de precios, Takaichi ha impulsado reducir al 1% durante dos años el impuesto al consumo con respecto al 8% actual, así como pagos a los hogares. Pero el plan, del que no se disponen detalles de financiamiento, ha dividido a su partido y podría ser un problema cuando el parlamento reanude sesiones en octubre.

La medida tributaria, adoptada el lunes por el gabinete, ha aumentado la preocupación por la ya deteriorada salud financiera de Japón. La política de gasto de Takaichi llevó al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a instar a Japón a poner fin a la política de reactivación de un yen débil y tasas de interés bajas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.