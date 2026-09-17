Cómo AP obtuvo y analizó datos de 4,5 millones de migrantes liberados en la frontera de EEUU

Los datos obtenidos recientemente sobre el aumento sin precedentes de cruces fronterizos durante la última década están arrojando luz sobre quiénes ingresaron a Estados Unidos y adónde fueron. A continuación, información sobre los cruces, los datos de 4,5 millones de migrantes y cómo The Associated Press los obtuvo y analizó.

Millones de migrantes cruzaron la frontera desde México durante la última década y fueron liberados en Estados Unidos con citatorios para comparecer ante un tribunal de inmigración o presentarse en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Fueron liberados para solicitar asilo u otro beneficio migratorio similar por motivos humanitarios. No importaba si habían llegado legalmente. Quienes cruzaron la frontera de manera ilegal podían, conforme a la ley de Estados Unidos y a tratados internacionales, ejercer el derecho a pedir asilo, argumentando que huían de un peligro grave.

Cerca del punto máximo del aumento migratorio, en 2023, algunos recibieron instrucciones de esperar 10 años para una primera fecha en la corte.

Cada mes, el gobierno informa cuántas personas son liberadas en Estados Unidos. AP quería saber adónde fueron.

AP supo que los agentes registraron direcciones para todos los liberados —un destino declarado por cada inmigrante.

AP presentó una solicitud en junio de 2025, en virtud de la Ley de Libertad de Información, ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, para obtener información individual anonimizada sobre cada persona liberada en la frontera con México por código postal, nacionalidad y otras características. Al anticipar objeciones por razones privacidad, la AP no pidió nombres ni direcciones.

Aduanas y Protección Fronteriza inicialmente remitió a la AP a datos en su sitio web público, pero eso no aportaba los detalles. En su apelación, la AP señaló que la agencia recopilaba información más detallada.

Aduanas y Protección Fronteriza entregó registros en diciembre, tras meses de comunicaciones de ida y vuelta, sobre 5.619.982 personas detenidas por la Patrulla Fronteriza por ingreso ilegal entre el 1 de octubre de 2018 y el 7 de julio de 2025. Los archivos contenían columnas con nacionalidad, edad, género, fecha, el sector de la Patrulla Fronteriza por el que cruzaron y —cuando correspondía— el código postal del destino.

La AP excluyó de su análisis a las personas para las que no se proporcionó un código postal y los posibles duplicados, lo que redujo el conteo a 3.652.313. La gran mayoría de quienes no tenían código postal probablemente fueron devueltos a México.

Aduanas y Protección Fronteriza entregó registros en mayo de 858.537 migrantes adicionales que ingresaron por un puerto de entrada oficial entre 2021 y 2024, en su mayoría mediante CBP One, una aplicación en línea para solicitar citas que se creó para otorgar libertad condicional por razones humanitarias. El presidente Donald Trump eliminó el CBP One en su primer día en el cargo. La AP eliminó a las personas para las que no se proporcionó un código postal y los posibles duplicados.

Los conjuntos de datos combinados sumaron 4.510.850 migrantes.

Aproximadamente 100.000 migrantes en los conjuntos de datos estaban en códigos postales con un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o una instalación penitenciaria. Por ejemplo, un código postal en el condado de Karnes, Texas, mostraba cerca de 14.000 migrantes; la población del condado de Karnes es de apenas unos 15.000 habitantes. AP etiquetó esos lugares en su mapa y los excluyó de su recuento de 4,5 millones de personas liberadas en Estados Unidos.

Algunos resultados plantearon interrogantes. Un código postal en Dallas mostraba casi 19.000 migrantes venezolanos, pero en la zona viven apenas unas 50.000 personas. Es posible que algunos migrantes dieran una dirección sin haber residido nunca allí o incluso sin haber ido. Esos casos fueron pocos.

Los mapas y las herramientas de búsqueda excluyen cualquier código postal cuyos resultados sean inferiores a 10. La AP concluyó que, en esos casos, el derecho a la privacidad supera cualquier valor informativo.

Periodistas de AP visitaron lugares destacados por los datos para contar historias sobre algunas de las tendencias. Entre ellos, el área de Salt Lake City, donde se asentaron muchos migrantes venezolanos, y el área de Cincinnati, que atrajo a muchos migrantes de África y otros continentes.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.