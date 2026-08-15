Por qué Israel ha hecho tan poco para frenar la violencia creciente de colonos contra palestinos

Los palestinos de la aldea de Qusra, en la Cisjordania ocupada, han permanecido refugiados dentro de sus casas durante días, sin poder salir por la amenaza que representan los colonos israelíes.

El ejército israelí, que en los últimos tres años ha exhibido asombrosas capacidades militares y de inteligencia desde Beirut hasta Teherán, aún no ha logrado retirar por completo a los colonos de la zona de la aldea, a aproximadamente a una hora en auto desde Tel Aviv.

Estados Unidos, que proporciona miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel, ha emitido una dura reprimenda, quizá porque uno de los propietarios de las viviendas es un palestino-estadounidense que vive en Ohio.

El embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, se refirió a los colonos como “terroristas”. El ministro israelí de Defensa les restó importancia calificándolos de inadaptados radicales — “chicos de las colinas”.

En realidad, son la punta de lanza de un movimiento mucho más amplio, respaldado por sucesivos gobiernos israelíes y potenciado bajo los mandatos del primer ministro Benjamin Netanyahu, cuyo objetivo es afianzar el control israelí sobre el territorio e impedir el establecimiento de un Estado palestino.

Asentamientos construidos durante décadas ahora albergan a más de 500.000 personas

Israel capturó Cisjordania, junto con Gaza y Jerusalén Oriental, en la Guerra de los Siete Días de 1967, territorios que los palestinos reclaman para un futuro estado.

Desde entonces, el gobierno israelí ha construido casi 150 asentamientos que albergan a bastante más de 500.000 colonos judíos. Muchos de los asentamientos se asemejan a suburbios plenamente desarrollados, con bloques de apartamentos, centros comerciales, parques y zonas industriales.

Colonos radicales han establecido cientos de puestos de avanzada adicionales sin autorización gubernamental, aunque siguen disfrutando de la protección del ejército israelí y, a menudo, de otros servicios públicos.

El actual gobierno de Netanyahu, el más nacionalista y religioso en la historia de Israel, se ha jactado de haber establecido más de 100 nuevos asentamientos. El jueves, mientras el ejército se desplegaba en Qusra, miembros de su gabinete celebraron la reconstrucción de un asentamiento que había sido desmantelado en 2005 como parte de la retirada de la Franja de Gaza.

El gobierno actual de Israel y gran parte de su clase política consideran Cisjordania como la patria bíblica e histórica del pueblo judío y ven los asentamientos como clave para mantener la seguridad.

La mayor parte de la comunidad internacional considera ilegales todos los asentamientos y los ve como un obstáculo para la paz.

Leyes separadas para colonos y palestinos

Los aproximadamente 3 millones de palestinos en Cisjordania viven bajo el dominio militar israelí, y la Autoridad Palestina ejerce una autonomía limitada en los centros de población. El ejército israelí opera en todas las partes del territorio, y los palestinos sospechosos de militancia pueden ser retenidos sin cargos durante meses o años bajo lo que se conoce como detención administrativa.

Los colonos son ciudadanos israelíes, y la aplicación de la ley suele estar a cargo de la policía israelí y de tribunales civiles.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó en 2024 que los israelíes ya no estarían sujetos a detención administrativa, que también se ha utilizado contra colonos acusados de violencia. El viernes anunció planes para transferir por completo la labor de las fuerzas de seguridad sobre los colonos a la policía israelí.

El papel del ejército “es combatir el terrorismo palestino” y “centrarse en proteger las fronteras y los asentamientos contra amenazas”, señaló en un comunicado. “No perseguir a chicos de las colinas”.

Eso afianzaría el statu quo de lo que ya son sistemas legales en gran medida separados para judíos y palestinos en Cisjordania, lo que, según importantes grupos de derechos humanos, equivale a un apartheid, algo que Israel niega.

La policía y el ejército de Israel han sido reacios a confrontar a los colonos

La policía israelí está supervisada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, él mismo un colono de línea dura que ha sido condenado ocho veces por delitos que incluyen apoyar a una organización terrorista. Fue abogado defensor de extremistas judíos antes de entrar en política.

El ejército israelí afirma que las acciones de los colonos en Qusra son “ilegales, reprobables e inaceptables”, y que intenta mantener la ley y el orden en Cisjordania. Sostiene que desmanteló dos puestos de avanzada en el área de Qusra y detuvo a un israelí.

Pero grupos de derechos dicen que el ejército con frecuencia hace la vista gorda ante la violencia de los colonos, y que cuando interviene a menudo se centra en proteger a los colonos. Yesh Din, un grupo israelí de derechos, afirma que alrededor del 94% de las investigaciones sobre violencia de colonos desde 2005 han terminado sin una acusación formal, y que solo el 3% ha derivado en condenas totales o parciales.

La presión de EEUU ha tenido poco impacto y se ha relajado bajo Trump

La violencia de los colonos se intensificó después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Al año siguiente, el gobierno de Biden impuso sanciones a colonos y organizaciones israelíes acusados de violencia.

Otras naciones occidentales han anunciado sanciones contra Ben Gvir y otro ministro israelí de línea dura, Bezalel Smotrich, acusándolos de “incitar a la violencia extremista” contra los palestinos.

Las sanciones tuvieron poco impacto, ya que la comunidad de colonos se unió en torno a los señalados.

El presidente Donald Trump rescindió las sanciones de Estados Unidos al inicio de su segundo mandato y nombró a Huckabee, un firme partidario de los asentamientos israelíes, como su embajador.

Durante su primer mandato, Trump trastocó décadas de política de Estados Unidos al trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén y respaldar las reivindicaciones de Israel sobre otros territorios tomados en guerra.

Los opositores de Netanyahu critican la violencia, pero apoyan el crecimiento de los asentamientos

Netanyahu necesitará el respaldo de Ben Gvir, Smotrich y otros partidarios de los colonos si espera conservar su cargo tras las elecciones de octubre. También necesitará mantener buenas relaciones con el gobierno de Trump.

Sus opositores han criticado lo que describen como el creciente caos en Cisjordania. Pero la mayoría de los líderes políticos de Israel —incluso críticos de Netanyahu— apoyan el crecimiento de los asentamientos existentes y se oponen a la creación de un Estado palestino.

Gadi Eisenkot, un exgeneral de alto rango considerado el principal rival de Netanyahu, criticó la gestión del gobierno ante los sucesos en Qusra, acusándolo de socavar a los comandantes militares “frente a la anarquía y el quebrantamiento violento de la ley por parte de una minoría extremista”. También se ha pronunciado contra los planes de anexionarse Cisjordania.

Pero también ha dicho a medios israelíes que “nunca ha hablado de un Estado palestino”, y que apoya asentamientos que estén “en línea con los intereses de Israel”.

Naftali Bennett, un firme partidario de los asentamientos y otro destacado rival de Netanyahu, ha condenado la violencia, afirmando que equivale a “terrorismo” por parte de una minoría.

“Precisamente como alguien que cree en nuestro derecho a la tierra y en el proyecto de asentamientos, necesitamos denunciar esto y erradicar la violencia desde dentro de nuestras propias filas — no esperar a que los estadounidenses nos digan que lo hagamos”, dijo Bennett en una entrevista reciente con medios israelíes.

Cuando Bennett fue primer ministro, durante el único breve periodo en los últimos 17 años en que Netanyahu estuvo fuera del cargo, su gobierno de unidad nacional aprobó miles de viviendas adicionales para colonos.

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Las periodistas de Associated Press Erin Cunningham en Jerusalén y Koral Saeed en Abu Snan, Israel, contribuyeron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.