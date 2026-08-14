Acusan a alcalde de Massachusetts por presunto fraude con un préstamo por la pandemia de COVID-19

El alcalde de una ciudad de Massachusetts fue arrestado el viernes y acusado de obtener de manera fraudulenta un préstamo por la pandemia y usar el dinero para financiar su campaña electoral, además de saldar hipotecas de alto interés sobre varias de sus propiedades, así como impuestos personales.

El alcalde de Lawrence, Brian DePena, fue acusado el viernes de un cargo de fraude electrónico y otro de lavado de dinero.

DePena, de 61 años, está acusado de obtener un préstamo para pequeñas empresas relacionado con la pandemia de COVID-19 por valor de 1,5 millones de dólares para su negocio de venta de neumáticos. En lugar de usar el dinero para la empresa, DePena presuntamente gastó más de 880.000 dólares para saldar hipotecas de alto interés de diversos negocios y destinó 90.000 dólares a su fondo de campaña para la alcaldía antes de las elecciones de 2021. DePena es alcalde desde 2021 y anteriormente formó parte del Concejo Municipal de Lawrence.

Ted Docks, el agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, acusó a DePena de “aprovecharse de una crisis de salud pública y defraudar descaradamente un programa gubernamental destinado a mantener a flote a las empresas durante la pandemia”.

“Cuando funcionarios electos hacen un uso indebido de fondos federales para beneficio personal, están quebrantando la confianza de sus electores y violando la ley”, manifestó Docks en un comunicado. “Junto con nuestros socios, el FBI seguirá persiguiendo tenazmente a cualquiera que defraude al gobierno federal. Será procesado con todo el peso de la ley, y ese ‘dinero fácil’ ya no parecerá tan fácil”.

DePena compareció por primera vez ante un tribunal federal en Boston el viernes por la tarde. Quedó en libertad tras aceptar varias condiciones, entre ellas, entregar su pasaporte y no solicitar ningún préstamo sin la aprobación del tribunal.

Tras salir del tribunal, el abogado de DePena, Carlos Apostle, respondió repetidamente “sin comentarios” a las preguntas. El acusado, quien es ciudadano de Estados Unidos y de República Dominicana, respondió “Dios los bendiga” cuando le preguntaron si renunciaría. No hizo más comentarios.

En 2020 y 2021, DePena obtuvo un préstamo gubernamental por desastre para Tenares Tire Services Inc., un negocio de venta de neumáticos y servicios automotrices en Lawrence. Durante la pandemia, la Administración de Pequeñas Empresas ofreció préstamos a empresas que cumplían los requisitos y que sufrían pérdidas financieras.

Usó un préstamo de 150.000 dólares para el negocio. Un año después, según los fiscales, su campaña para la alcaldía se estaba quedando sin dinero, debía impuestos atrasados y estaba bajo presión para liquidar préstamos de alto interés sobre varias de sus propiedades en Lawrence. Luego solicitó varios aumentos del préstamo gubernamental y presuntamente usó 1,5 millones de dólares para cubrir esos gastos no relacionados con su negocio de neumáticos.

Si es declarado culpable del cargo de fraude electrónico, DePena enfrenta hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares. Enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares si es declarado culpable del cargo de lavado de dinero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.