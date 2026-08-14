Juez se niega a frenar la construcción de muro fronterizo en reserva tribal de Arizona

Un juez federal se negó el viernes a impedir que el gobierno del presidente Donald Trump tome medidas para construir 99 kilómetros (62 millas) de muro fronterizo internacional a lo largo de una parte de la reserva de una tribu indígena sin su consentimiento.

El juez de distrito Richard Leon, en Washington, D.C., denegó la solicitud de la Nación Tohono O’odham de una orden judicial para detener la construcción del muro fronterizo en su reserva de 1,13 millones de hectáreas (2,8 millones de acres). Leon dictaminó que la tribu no ha demostrado que un muro fronterizo vaya a modificar los límites de su reserva sin autorización del Congreso.

El juez también rechazó el argumento de la tribu de que el muro fronterizo previsto invadiría ilegalmente su reserva.

“Y, en cualquier caso, considero que los intereses del Gobierno en asegurar la frontera, hacer cumplir las leyes de inmigración y garantizar la seguridad pública superan cualquier daño irreparable que aún subsista en este momento”, escribió el juez.

Hasta el momento, un portavoz de la tribu no ha respondido a un correo electrónico en el que se solicitan sus comentarios sobre la decisión.

La reserva O’odham, en el desierto de Sonora en Arizona, colinda con 99 kilómetros (62 millas) de la frontera con México. La tribu tiene más de 37.000 miembros, miles de los cuales viven en México.

La construcción del muro fronterizo provocaría una “importante devastación” en la reserva, incluida la destrucción de picos montañosos que son sagrados para los O’odham, señalaron los abogados de la tribu.

“Deterioraría los lazos entre las comunidades y familias O’odham a ambos lados de la frontera, interferiría de manera importante con los rituales y prácticas religiosas O’odham, y destruiría recursos vegetales y animales sagrados para los O’odham”, escribieron los abogados.

En 1907, el presidente Theodore Roosevelt emitió una proclamación que reservaba una franja de 18 metros (60 pies) de terreno público a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México como zona de amortiguamiento llamada la “Reserva Roosevelt”, que se creó una década antes del establecimiento de la reserva.

Los abogados de la tribu sostienen que es “fantasioso, en el mejor de los casos”, sugerir que la construcción del muro fronterizo puede limitarse a un corredor de 60 pies de ancho.

Durante una audiencia realizada el 22 de julio, Leon pareció mostrarse escéptico de que las leyes de Estados Unidos se inclinen a favor de la petición de la tribu de una medida cautelar preliminar, al calificarla de solicitud “extraordinaria”. El juez, quien fue nominado para el cargo por el presidente republicano George W. Bush, afirmó que no pudo encontrar un fallo judicial previo en circunstancias comparables.

“Este es un caso novedoso con cuestiones novedosas”, manifestó el impartidor de justicia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.