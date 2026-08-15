Tribunal de Maryland anula impuesto a publicidad digital y ordena reembolsos a empresas

Un tribunal fiscal estatal de Maryland anuló el primer impuesto a la publicidad digital en Estados Unidos y ordenó a las autoridades estatales que devuelvan el dinero del impuesto ya recaudado a varias grandes empresas tecnológicas.

El Tribunal Fiscal de Maryland sostuvo que el impuesto viola la Ley de Libertad Fiscal de Internet, de carácter federal, así como la Primera Enmienda y las cláusulas de comercio y debido proceso de la Constitución de Estados Unidos.

La disputa legal ha sido seguida de cerca por otros estados que están considerando imponer gravámenes a los anuncios en línea. Maryland estimó que el impuesto, aprobado en 2021, podría recaudar unos 250 millones de dólares al año para ayudar a financiar una amplia medida educativa de escolarización básica.

En la decisión del viernes, el tribunal fiscal ordenó al estado que devuelva el dinero del impuesto ya recaudado a Apple, Google y Peacock TV.

La ley gravaba los ingresos que las grandes empresas obtienen por los anuncios digitales que se muestran en Maryland. A las compañías con más de 100 millones de dólares en ingresos brutos anuales globales se les aplicaba una tasa del 2,5%. La tasa aumentaba para las empresas con mayores ingresos, hasta alcanzar un 10% para las compañías con 15.000 millones de dólares o más en ingresos brutos anuales globales.

Los partidarios de la ley sostenían que Maryland necesitaba reformar sus métodos tributarios en respuesta a los importantes cambios en la forma en que las empresas se anuncian. Pero los abogados que representan a las grandes empresas tecnológicas, entre ellas, Meta y Amazon, impugnaron la ley en múltiples instancias judiciales, argumentando en parte que habían sido señaladas de manera injusta.

El año pasado, el Tribunal Federal de Apelaciones del 4to Circuito dictaminó que una parte de la ley violaba la Constitución porque impedía que las grandes empresas tecnológicas informaran a los clientes sobre el impuesto. Eso, afirmó el juez Julius Richardson, vulneraba el derecho a la libertad de expresión.

El presidente del Senado de Maryland, Bill Ferguson, y la presidenta de la Cámara de Representantes estatal, Joseline Pena-Melnyk, ambos demócratas, emitieron un comunicado en el que señalaron que “respetuosamente discrepan” del fallo del tribunal fiscal y esperan que el proceso legal continúe.

Indicaron que el impuesto se promulgó para mantener el sistema tributario del estado al ritmo de una economía cambiante.

“Mantenemos nuestro compromiso de garantizar que el sistema tributario de Maryland sea justo, sostenible y refleje la economía actual”, manifestaron. “Seguiremos trabajando con el fiscal general y el contralor a medida que este asunto avance por los tribunales”.

El tribunal fiscal indicó que el Congreso —y no la asamblea legislativa estatal— tiene la responsabilidad de regular el comercio interestatal, y que la ley tributaria se basó de manera inapropiada en los ingresos globales en lugar de los ingresos provenientes de la publicidad dentro del estado.

La Ley de Libertad Fiscal de Internet tiene un alcance federal y prohíbe gravar el comercio electrónico si no se gravan servicios similares. Al menos por ahora, concluyó el tribunal fiscal, no hay mucha diferencia entre la publicidad digital y los anuncios impresos o en vallas publicitarias, lo que significa que la prohibición de imponer el gravamen es aplicable.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.