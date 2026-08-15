Policía halla a 6 personas muertas en Michigan, incluido el presunto agresor

Cinco personas fueron asesinadas el viernes, y el presunto atacante también falleció, en una serie de homicidios que se desarrolló en dos viviendas y una zona boscosa de Michigan, según la policía.

La Policía Estatal de Michigan respondía a reportes de disparos en una vivienda del condado de Missaukee, a unos 272 kilómetros (169 millas) al noroeste de Detroit, cuando encontró a tres personas muertas y a otra herida, informó la policía en un comunicado. La persona lesionada fue trasladada al hospital.

La policía indicó que el sospechoso, Chad Hickman, de 39 años, huyó antes de que la policía llegara a la vivienda.

Mientras la policía lo buscaba, las autoridades hallaron a una cuarta persona muerta en otra vivienda, según informaron funcionarios.

Los agentes encontraron el vehículo de Hickman en una zona boscosa, lo que los condujo a su cadáver y al de otra persona, de acuerdo con la policía.

La policía dijo inicialmente que investigaba un tiroteo, pero no ha divulgado información sobre cómo murió cada persona.

La policía ha pedido al público que evite la zona.

Los nombres y las edades de las personas fallecidas no se darán a conocer hasta que se haya notificado a sus familiares, según la policía.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.