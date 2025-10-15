Periodistas entregan credenciales y abandonan el Pentágono tras rechazar nuevas reglas para prensa

Docenas de reporteros entregaron sus credenciales de acceso y salieron del Pentágono el miércoles en lugar de aceptar las restricciones impuestas por el gobierno a su trabajo. El gobierno de Estados Unidos ha calificado las nuevas reglas como "de sentido común".

Los medios de comunicación fueron casi unánimes al rechazar las nuevas reglas impuestas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que dejarían a los periodistas vulnerables a la expulsión si intentaban reportar información —clasificada o no— que no hubiera sido aprobada por Hegseth para su divulgación.

Muchos de los reporteros esperaron para salir juntos a las 4 de la tarde, la hora límite establecida por el Departamento de Defensa para abandonar el edificio. A medida que se acercaba la hora, cajas de documentos se alineaban en un pasillo del Pentágono y los reporteros llevaban sillas, una fotocopiadora, libros y fotos antiguas hacia el estacionamiento desde sus espacios de trabajo. Poco después de las 4, alrededor de 40 a 50 periodistas salieron juntos tras entregar sus credenciales.

"Es triste, pero también estoy realmente orgullosa de que el cuerpo de prensa se mantuvo unido", comentó Nancy Youssef, una reportera de The Atlantic que ha tenido un escritorio en el Pentágono desde 2007. Llevaba un mapa del Oriente Medio hacia su coche.

Aun así, es poco probable que las imágenes de reporteros manifestándose contra los obstáculos a su trabajo conmuevan a los partidarios del presidente Donald Trump, muchos de los cuales expresan resentimiento hacia los periodistas y aplauden los intentos de dificultarles el trabajo. Trump ha estado involucrado en batallas legales contra The New York Times, CBS News, ABC News, el Wall Street Journal y The Associated Press en el último año. ___

