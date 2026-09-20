Patrick Clancy habla en entrevista sobre sus hijos fallecidos tras el juicio de Lindsay Clancy: “Les pido ayuda”

Patrick Clancy, exesposo de Lindsay Clancy, ha revelado que habla con sus hijos fallecidos “todo el tiempo”, en una emotiva entrevista con el programa 60 Minutes el próximo domingo, donde estará acompañado por su nueva esposa.

Rompió su silencio tras el colapso del juicio por asesinato de Lindsay Clancy, a principios de este mes. Clancy asesinó a los tres hijos de la pareja —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de ocho meses— en su casa de Duxbury, Massachusetts, EE. UU., en enero de 2023, antes de un intento de suicidio que la dejó parcialmente paralizada.

Su defensa alegó que sufría de psicosis posparto en el momento de los asesinatos y que, por lo tanto, no podía ser considerada penalmente responsable. La fiscalía argumentó que Clancy estaba lúcida y en pleno uso de sus facultades mentales cuando tomó la decisión de matar a sus hijos. El 4 de septiembre, el juicio fue declarado nulo debido a la falta de veredicto del jurado.

En la nueva entrevista, que se emitirá íntegramente el domingo, Clancy afirmó que seguía hablando con sus hijos “constantemente”. Cuando el presentador preguntó qué les decía, Clancy respondió: “Les pido ayuda”. También habló de su dolor y de las teorías conspirativas infundadas que han rodeado el caso, el cual ha sido objeto de escrutinio en todo el mundo.

Clancy estará acompañado durante parte de la entrevista por su nueva esposa, Rachel Danis, según un fragmento publicado el jueves por 60 Minutes. La entrevista fue realizada por Ross Douthat, quien recientemente se unió al programa como corresponsal.

open image in gallery Patrick Clancy y su esposa, Rachel Danis, han concedido una entrevista al programa ‘60 Minutes’, que se emitirá este domingo ( 60 Minutes )

Clancy, un ejecutivo de ventas, regresó a casa después de hacer unos recados el 24 de enero de 2023 y encontró a sus tres hijos muertos en el sótano y a su esposa gravemente herida afuera, después de que ella saltara desde una ventana del segundo piso.

En una llamada al 911 ese mismo día, Clancy le gritó al operador: “¡Ella mató a los niños!”.

Días después, emitió un comunicado instando a la gente a perdonar a su esposa, una exenfermera de partos, que en ese momento se encontraba bajo custodia policial.

“Quiero pedirles a todos que encuentren en lo más profundo de su ser la fuerza para perdonar a Lindsay, como yo lo he hecho”, escribió en una página de GoFundMe. Continuó: “La verdadera Lindsay era generosa, cariñosa y atenta con todos: conmigo, con nuestros hijos, con la familia, con los amigos y con sus pacientes. Su alma era pura bondad. Lo único que deseo para ella ahora es que encuentre la paz”.

Clancy, quien posteriormente se divorció de su esposa, testificó durante el juicio, que fue seguido de cerca por gran parte de la opinión pública, este verano.

open image in gallery En la foto aparece Patrick Clancy, el exesposo de Lindsay Clancy, junto a los tres hijos de la pareja. En una entrevista con el programa ‘60 Minutes’, afirmó que seguía hablando con los niños “todo el tiempo” ( GoFundMe )

La describió como una víctima de su enfermedad, en lugar de una asesina a sangre fría, afirmando que su salud mental había empeorado tras el nacimiento de su tercer hijo.

“Describió pensamientos de hacerles daño a los niños o de que tuvieran algún tipo de enfermedad”, testificó, y agregó que no le preocupaba la seguridad de los niños porque ella no había mostrado “ninguna intención” de hacerles daño.

Una semana después de que los niños fueran estrangulados, Clancy testificó que su esposa lo había llamado y le había dicho que “[había escuchado] la voz de un hombre que le decía que si no lo hacía ahora, perdería su oportunidad, o algo por el estilo”.

El juicio de Lindsay Clancy terminó en un juicio nulo el 4 de septiembre, tras cinco semanas de testimonios y siete días de deliberaciones. Los miembros del jurado declararon que no pudieron llegar a un veredicto unánime, y algunos informes indican que la votación fue de 11 a 1 a favor de declararla inocente.

El fiscal del caso ha estado sopesando la posibilidad de solicitar un nuevo juicio. El abogado defensor de Lindsay Clancy, por su parte, ha pedido al presidente de EE. UU., Donald Trump, que indulte a su cliente y ha insistido en que un nuevo juicio violaría su derecho, amparado por la Quinta Enmienda de la Constitución del país, a no ser juzgada dos veces por el mismo delito.

open image in gallery El juicio de Lindsay Clancy, que había sido seguido con gran interés, concluyó con la anulación del proceso el 4 de septiembre, después de que los miembros del jurado declararan que no podían llegar a un veredicto unánime ( Reuters )

Patrick Clancy comenzó a reconstruir su vida poco después de la muerte de sus hijos. Se mudó a la ciudad de Nueva York en 2023, se divorció de su esposa y posteriormente se casó con Rachel Danis, médica y especialista en infertilidad, según la revista Newsweek.

Asimismo, creó la Fundación Heard, que se centra en mejorar la atención a los padres que se enfrentan a problemas de salud mental perinatal.

Mientras el caso de su exesposa ha acaparado la atención nacional, Clancy también se ha convertido en objeto de teorías conspirativas sin fundamento que circulan en las redes sociales.

A principios de este mes, su abogado amenazó con “consecuencias” a los “supuestos influencers y auténticos teóricos de la conspiración”.

“Ya basta: hay que detener la difusión de falsedades flagrantes y sin fundamento”, declaró el abogado de Clancy, Howard Cooper, en un comunicado del 8 de septiembre. Añadió que una “campaña creciente de desinformación y declaraciones difamatorias” había puesto en peligro la “reputación, el sustento y la vida” de su cliente.

El segmento completo de 60 Minutes se emitirá el domingo.

Traducción de Sara Pignatiello