El diario de Lindsay Clancy revela detalles inquietantes sobre su estado mental antes de la muerte de sus hijos

El juicio por asesinato contra Lindsay Clancy, una madre de Massachusetts, se reanudó el lunes con la lectura ante el jurado de emotivos pasajes de su diario, que documentan el deterioro de su salud mental en los meses previos a la muerte de sus tres hijos pequeños en 2023.

Los diarios de Clancy describen una ansiedad abrumadora, un profundo sentimiento de culpa y reiterados pedidos de ayuda mientras enfrentaba la maternidad, el insomnio y lo que sus abogados sostienen que era un trastorno bipolar no diagnosticado, agravado por una psicosis posparto.

“Estoy tan desesperada por tener un respiro mental de cuidar de todos que mi mente está tratando de encontrar algo físicamente malo en mí”, escribió Clancy en una entrada de su diario fechada el 18 de noviembre de 2022, que fue leída en voz alta durante la audiencia.

open image in gallery Lindsay Clancy durante su juicio por asesinato en el Tribunal Superior de Plymouth, en la ciudad de Plymouth ( Reuters )

La defensa sostiene que la mujer, de 35 años, era una madre abnegada cuyo contacto con la realidad se quebró a causa de una psicosis posparto, un trastorno psiquiátrico poco frecuente que puede desarrollarse después del parto.

Por su parte, la fiscalía sostiene que Clancy mató de forma intencional a sus hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— y que debe ser considerada penalmente responsable.

Los abogados de Clancy no niegan que ella haya matado a los niños. En cambio, argumentan que padecía una enfermedad mental grave que se agravó después de que le recetaran una serie de antidepresivos, somníferos, un antipsicótico y otros medicamentos durante los meses previos a los hechos.

open image in gallery Patrick Clancy, padre de Cora, Dawson y Callan Clancy, declara durante el juicio ( Reuters )

El lunes, el jurado escuchó varios fragmentos del diario de Clancy, en los que describía sentirse abrumada por la ansiedad relacionada con el sueño de Callan, culpable por no poder amamantar y emocionalmente distante tanto de sus hijos como de quien entonces era su esposo.

“Quiero ayuda. Quiero estar bien”, decía una de las entradas.

En otra, escribió: “Tengo una confusión mental tremenda. Siento que no puedo hacer planes. Vivo el momento, esperando la hora de la próxima siesta”.

open image in gallery Una página del cuaderno de Lindsay Clancy, donde anotó los medicamentos que tomaba y cómo se sentía, es presentada como prueba durante su juicio por asesinato en el Tribunal Superior de Plymouth ( Reuters )

En demandas separadas por presunta negligencia médica presentadas por Clancy y quien entonces era su esposo, Patrick Clancy, se alega que los profesionales de la salud no detectaron el riesgo que ella representaba para sí misma y para sus hijos. Los demandados rechazaron las acusaciones y sostienen que Clancy nunca expresó de forma clara su intención de hacerle daño a su familia.

Según las demandas, Clancy buscó tratamiento a través de un programa para la depresión posparto a finales de diciembre de 2022, antes de ingresar de forma voluntaria en un hospital psiquiátrico en la víspera de Año Nuevo. Tras ser dada de alta, continuó viendo a un psiquiatra, quien la atendió durante 17 minutos el 23 de enero de 2023.

Sus abogados afirman que al día siguiente ella creyó oír una voz autoritaria que le decía que matara a sus hijos antes de quitarse la vida.

open image in gallery El abogado defensor Kevin Reddington acompaña a su clienta, Lindsay Clancy, durante el juicio ( AP )

La fiscalía sostiene que Clancy le pidió de forma deliberada a quien entonces era su esposo que saliera de la casa familiar para hacer unos recados, con el objetivo de quedarse sola y cometer los asesinatos.

La semana pasada, Patrick Clancy relató entre lágrimas que, al regresar a su casa, encontró a sus hijos estrangulados con bandas elásticas en el sótano y a su esposa tendida en el exterior, después de que se arrojara desde una ventana del segundo piso.

El lunes también declararon médicos que atendieron el caso. Según su testimonio, Callan, de 8 meses, llegó al hospital en paro cardíaco y luego fue trasladado al Hospital Infantil de Boston, donde murió tres días después.

En su alegato de apertura, la fiscal Shanan Buckingham pidió al jurado que centrara su atención en las acciones de Clancy y no en la atención médica que recibió.

“Este no es un debate público sobre la salud mental de las mujeres ni sobre cómo las trata el sistema de salud”, afirmó Buckingham.

Si es declarada culpable, Clancy enfrenta una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cambio, si es declarada no culpable por falta de responsabilidad penal, será internada en un hospital psiquiátrico estatal.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda inmediata por una crisis de salud mental, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio 988. El servicio es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Si experimentas sentimientos de angustia o tienes dificultades para afrontar la situación, puedes comunicarte de forma confidencial con Samaritans llamando al 116 123 (Reino Unido e Irlanda) o visitar su sitio web para encontrar la sede más cercana.

Si te encuentras en otro país, visita www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cercana.

Traducción de Leticia Zampedri