Trump indica que su arco planeado será "complejo militar" para drones y francotiradores

El presidente estadounidense Donald Trump señaló el domingo que el enorme arco que quiere construir entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington se convertirá en un “complejo militar de primera categoría” capaz de albergar drones y francotiradores, además de almacenar municiones.

Es un ejemplo más de cómo Trump insiste en que sus iniciativas para embellecer la Casa Blanca y la ciudad también cumplen un propósito defensivo. Trump ha estado calificando el nuevo salón de baile de la Casa Blanca como un “complejo militar” y sosteniendo que es necesario por motivos de seguridad nacional.

El Pentágono indicó que no tenía información más allá de la declaración del presidente.

El anuncio de Trump también se produce cuando el arco, al igual que sus otros proyectos, enfrenta impugnaciones legales. Aunque el arco recibió una aprobación inicial de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, cuyos miembros fueron todos designados por Trump, un grupo de tres veteranos y un historiador de arquitectura presentó una demanda, al afirmar que el proyecto necesita la aprobación del Congreso.

“Los esfuerzos tardíos del presidente por fabricar una justificación de seguridad nacional para este proyecto no hacen nada para subsanar su ilegalidad fundamental”, declaró el domingo Nicolas Sansone, uno de los abogados que representa a los demandantes. “El Congreso no ha autorizado el arco y, a menos y hasta que el Congreso lo haga, no se debería permitir que el proyecto avance”.

El presidente republicano señaló en redes sociales que había aceptado, a “fuerte solicitud” de los militares, convertir el arco conmemorativo planificado, de una altura de 76 metros (250 pies), “en un Complejo Militar/Arco Triunfal de primera categoría, para albergar, almacenar y tener la capacidad rápida de usar grandes cantidades de drones, además de francotiradores, tanto en el techo como en las áreas de la plaza, y además contar con y mantener en almacenamiento grandes cantidades de munición para francotiradores”.

El arco se propone para una rotonda adyacente al Memorial Bridge, que es una zona de tráfico intenso por ser uno de los pocos puentes de conexión entre la capital del país y el norte de Virginia.

El proyecto es uno de varios que el presidente republicano impulsa para dejar una huella duradera en Washington. Entre los otros están el salón de baile de la Casa Blanca, el cambio de nombre y la remodelación del Kennedy Center, la renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y la reconstrucción de un campo de golf en East Potomac Park que podría reducir de manera significativa el acceso del público a senderos para correr y andar en bicicleta.

La ceremonia de inicio de obras del arco debía haberse realizado en algún momento de este mes. El proyecto aún no ha recibido la aprobación final de la Comisión de Planificación del Área de la Capital Nacional, que dio luz verde al emplazamiento y a los planes preliminares en su reunión de julio. Se espera que la comisión vuelva a abordar el asunto en otoño.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.