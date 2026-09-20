Corea del Norte continúa sus pruebas de armas y envía dos proyectiles al mar

Corea del Norte lanzó un misil balístico de corto alcance hacia el mar el domingo, según el ejército de Corea del Sur, dos días después de que el Norte amenazara con reforzar sus capacidades de disuasión nuclear y responder a lo que llamó hostilidades de Estados Unidos .

El ejército surcoreano dijo que el misil voló unos 450 kilómetros (280 millas) hacia las aguas orientales del Norte, antes de anunciar el lanzamiento de un segundo proyectil norcoreano. El ejército dijo que ha reforzado su postura de vigilancia y estaba intercambiando estrechamente información sobre el lanzamiento con Estados Unidos y Japón.

La oficina presidencial de Corea del Sur instó a Corea del Norte a detener inmediatamente los lanzamientos de misiles balísticos, que están prohibidos por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Dijo que Corea del Sur celebró una reunión de emergencia del consejo de seguridad nacional para discutir el lanzamiento.

El Ministerio japonés de Defensa, por su parte, dijo el domingo que detectó un presunto misil norcoreano que no cayó en sus aguas territoriales . No detalló dónde cayó.

Corea del Norte continúa con una serie de pruebas armamentísticas incluso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redujera el mes pasado unas maniobras militares con Corea del Sur en un aparente esfuerzo por reactivar la diplomacia con el líder Kim Jong Un.

La hermana de Kim y alta funcionaria, Kim Yo Jong, restó importancia a la iniciativa de Trump y dijo que acortar el ejercicio no cambiaría su “naturaleza provocadora y agresiva ”. Posteriormente, el ejército de Corea del Norte lanzó alrededor de 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, aparentemente cumpliendo una amenaza previa de responder al ejercicio de las fuerzas estadounidenses y surcoreanas.

El viernes, la hermana de Kim criticó otro reciente ejercicio marítimo multilateral liderado por Estados Unidos en la región como un “movimiento militar frenético” de los estadounidenses destinado a prolongar su hegemonía en el área de Asia-Pacífico. El ejercicio “Vanguardia Pacífica” reunió a Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

Afirmó que los “ensayos de guerra regulares liderados por Estados Unidos” son la principal fuente del deterioro de las tensiones en la península coreana y la región.

“Nuestra voluntad de defender nuestra soberanía se expresará en acciones más claras y no habrá nunca jamás cambio en el curso de intensificar la disuasión de guerra nuclear”, dijo.

A principios de este mes, Corea del Norte dijo que había realizado un ejercicio conjunto con fuego real que involucró misiles, artillería y drones, un día después de que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón concluyeran su ejercicio militar trilateral de cinco días, que Corea del Norte considera una provocación. Corea del Norte dijo que su ejercicio incluyó el empleo simultáneo de diferentes tipos de armas, probablemente con el objetivo de desarrollar la capacidad de abrumar las defensas aéreas de Corea del Sur y Estados Unidos.

Kim Jong Un se ha centrado en ampliar su arsenal nuclear después de que su anterior diplomacia de alto riesgo con Trump colapsara en 2019. Cuando Trump ordenó el mes pasado al Pentágono “reducir sustancialmente” el ejercicio anual Ulchi Escudo de Libertad con Corea del Sur, y citó lo que llamó una buena relación con Kim, quien ha calificado tales ejercicios como ensayos de invasión.

Envalentonado por su arsenal nuclear en avance y el fortalecimiento de sus vínculos con Rusia y China, los expertos dicen que Kim probablemente piensa que ahora tiene mayor influencia en una posible nueva diplomacia con Trump. A principios de este año, Kim dijo que podría volver a las conversaciones si Estados Unidos abandona su “política hostil ” contra su país y respeta lo que él llama el estatus del Norte como estado nuclear.

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La periodista de Associated Press Yuri Kageyama en Tokio contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.