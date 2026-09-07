Pasajero de American Airlines pierde su trabajo tras ser inmovilizado con cinta adhesiva en pleno vuelo

Un hombre que presuntamente protagonizó un violento altercado durante un vuelo comercial y tuvo que ser inmovilizado en su asiento con cinta adhesiva perdió su trabajo en una empresa inmobiliaria tras el incidente.

Arthur Layne Lundeen, de 67 años y residente de Arizona, viajaba el jueves pasado en primera clase a bordo de un vuelo de American Airlines entre Texas y Nueva Jersey cuando comenzó el altercado. Juan Mejía, uno de los pasajeros, contó a CBS News que Lundeen presuntamente había bebido de más y comenzó a insultar al hombre que viajaba a su lado, hasta que en un momento lo atacó y lo sujetó por el cuello.

“De repente, como si se hubiera activado un interruptor, pasamos de la calma a los gritos y al caos”, relató Mejía a CBS News. “Me di vuelta y vi que el pobre hombre que estaba sentado a su lado, en el asiento del pasillo, estaba siendo atacado. Lo tenía agarrado por el cuello”.

Cuando la tripulación intentó intervenir, Lundeen presuntamente se negó a seguir las instrucciones y lanzó un insulto racista contra uno de sus integrantes, por lo que varios pasajeros terminaron ayudando a controlar la situación.

open image in gallery Arthur Lundeen, de 67 años, fue inmovilizado con cinta adhesiva en su asiento durante un vuelo de American Airlines el 3 de septiembre, después de que presuntamente se comportara de forma agresiva y atacara a otro pasajero. La tripulación y varios viajeros lograron reducirlo y mantenerlo sujeto durante los últimos 15 minutos del vuelo. Al aterrizar, fue arrestado por la policía ( Instagram/Richard Olenick )

Mejía contó que él y otro pasajero, Richard Olenick, ayudaron a la tripulación a reducir a Lundeen y que, durante el forcejeo, este llegó a morderlo. “Me mordió la mano. No alcanzó a romperme la piel, pero me dejó marcados los dientes. Terminamos cubiertos de su sangre”, relató a la emisora. “Sangraba mucho por las heridas que se había provocado”.

Aunque una azafata aseguró a Mejía que a Lundeen solo le habían servido una bebida, el incidente generó tal caos en primera clase que el avión tuvo que desviarse de su destino original y aterrizar en Baltimore, Maryland. Para entonces, la tripulación y varios pasajeros ya habían logrado reducir al hombre, le sujetaron las manos con bridas de plástico y lo inmovilizaron en su asiento con cinta adhesiva durante los últimos 15 minutos del vuelo.

Una vez en tierra, Lundeen fue arrestado por agentes de la Policía de la Autoridad de Transporte de Maryland y acusado de alteración del orden público y agresión en segundo grado. El FBI asumió después la investigación y todavía no está claro si enfrentará cargos federales adicionales.

La agencia explicó a Newsweek que está “realizando entrevistas para recabar información” y que consultará con la Fiscalía Federal del Distrito de Maryland para determinar si corresponde presentar cargos a nivel federal.

open image in gallery Lundeen fue acusado de alteración del orden público y agresión en segundo grado tras presuntamente atacar a otro pasajero y lanzar comentarios discriminatorios contra la tripulación durante un vuelo de American Airlines. Long Realty, la empresa inmobiliaria con la que trabajaba, rompió su relación con él tras conocer el incidente ( LinkedIn )

Los intentos de contactar a Lundeen para conocer su versión de lo ocurrido no obtuvieron respuesta.

Tras conocerse el incidente, Long Realty, la empresa inmobiliaria con la que estaba vinculado, decidió poner fin de inmediato a su relación con él. “Aunque los agentes inmobiliarios trabajan como contratistas independientes, para nosotros es fundamental que cualquier persona asociada con Long Realty mantenga una conducta adecuada. Por esa razón, la persona involucrada ya no forma parte de nuestra compañía”, explicó el director ejecutivo, Kevin Kaplan, a The Arizona Republic.

La compañía también confirmó a Newsweek que tomó la decisión apenas tuvo conocimiento de lo ocurrido, mientras que The Independent se puso en contacto con Long Realty para solicitar comentarios. Por su parte, Lundeen renunció a su derecho a contar con un abogado durante su primera comparecencia ante el tribunal, celebrada el 4 de septiembre, según documentos judiciales.

American Airlines también se pronunció sobre el incidente y confirmó que el vuelo 618 tuvo que cambiar de rumbo. “El 3 de septiembre, el vuelo 618 de American Airlines fue desviado a Baltimore (BWI) debido al comportamiento de un pasajero. Al aterrizar, agentes del orden acudieron a recibir la aeronave y ayudaron a desembarcarlo antes de que el vuelo continuara hacia su destino”, señaló la compañía.

“La seguridad de nuestros pasajeros y empleados es nuestra máxima prioridad y no toleramos ningún tipo de violencia. Agradecemos a nuestros empleados por la forma en que manejaron la situación y a nuestros pasajeros por su comprensión”, agregó la aerolínea.

Traducción de Leticia Zampedri