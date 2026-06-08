Florida: hallan el cuerpo de una azafata de American Airlines tras un presunto accidente de buceo

El cuerpo de una azafata de American Airlines fue hallado en una playa del sur de Florida tras un presunto accidente mientras practicaba snorkel.

Kellie Melinda Williams, de 31 años, fue encontrada en Hollywood Beach alrededor de las 8:00 p. m. del 3 de junio, después de que dos pescadores alertaran a las autoridades.

“Dos pescadores estaban justo frente a la playa y, desde mi ventana, los vi sacar algo del agua y arrastrarlo hasta la orilla”, declaró el testigo Emilio Benítez a NBC6. “Resultó ser el cuerpo de una mujer”.

Más tarde, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), que confirmó la identidad de Williams, informó a CBS News que la víctima “presentaba lesiones compatibles con una colisión con una embarcación”.

open image in gallery Kellie Melinda Williams publicaba con frecuencia sobre sus actividades de snorkel en redes sociales ( Instagram )

Según Local10, Williams salió a practicar snorkel ese mismo día antes de desaparecer. Por ahora, las circunstancias exactas de su muerte siguen bajo investigación y las autoridades pidieron a cualquier testigo que aporte información.

Sus padres dijeron a NBC6 que su hija —quien se había casado en octubre, según muestran sus redes sociales— era una “gran persona” y una buceadora experimentada.

Además, la sección de Miami de la Asociación de Auxiliares de Vuelo Profesionales confirmó su muerte a través de Instagram: “Con gran tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra colega y compañera auxiliar de vuelo de MIA, Kellie Williams”.

“Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos de Kellie durante este difícil momento”, añadió el comunicado.

Originaria de California y radicada en el sur de Florida por trabajo, Williams tenía amplia experiencia en el buceo y sus redes sociales muestran numerosas imágenes de sus inmersiones y actividades bajo el agua.

open image in gallery Un grupo de buceo emitió una advertencia a buceadores, practicantes de snorkel y navegantes para reforzar las medidas de seguridad ( AFP/Getty )

Su última publicación en redes sociales, compartida hace cinco semanas, la mostraba practicando snorkel junto al mensaje: “¡Hoy hice el amigo pez más adorable!”.

Hollywood Beach es un destino popular para el buceo y el snorkel por sus aguas cristalinas y su cercanía al sistema de arrecifes de coral de Florida.

Tras conocerse el caso, la página de buceo y pesca submarina Killshot Life publicó un extenso mensaje sobre los riesgos de practicar actividades acuáticas en la zona. “Que esto sirva de recordatorio para todos los buceadores, practicantes de snorkel, pescadores submarinos y navegantes: no entren al agua solos. Vayan acompañados, tengan un plan, usen una bandera de buceo adecuada y háganse lo más visibles posible”, señaló la publicación.

Además, el grupo recordó la importancia de respetar las normas de navegación alrededor de las zonas de inmersión. “Una bandera de buceo no es una sugerencia. Significa que hay personas en el agua. Reduzcan la velocidad, mantengan distancia y permanezcan atentos”, añadieron.

La publicación también advirtió sobre un riesgo difícil de controlar: “Incluso cuando los buceadores hacen todo correctamente, eso no significa que los demás también lo hagan. Se pueden seguir todas las normas y aun así estar en peligro por culpa de alguien distraído, imprudente o que simplemente no presta atención”.

Por ahora, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) pidió a cualquier persona que haya presenciado el incidente o tenga información que se comunique con la línea directa de alerta de vida silvestre al 888-404-3922. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima.

Traducción de Leticia Zampedri