La droga khat está siendo introducida de contrabando cada vez más en EE. UU. ¿Qué efectos produce?

Miles de kilos de la droga khat han sido introducidos de contrabando en EE. UU. durante el último mes, pero ¿qué es exactamente?

El khat, que se pronuncia como “cot” (y también se conoce como qat, cat, jat, gat, qaad, tschat, mairungi, o miraa), es un arbusto perenne con flores que suele crecer en algunas zonas de África y la península arábiga. Según la DEA (Administración para el Control de Drogas de EE. UU.), las hojas de este arbusto se pueden masticar por su efecto estimulante.

Las personas que consumen khat suelen guardarlo en las mejillas, como si fuera tabaco de mascar, y lo mastican intermitentemente para liberar la sustancia activa, la catinona, que produce una sensación de mayor energía y euforia.

Sin embargo, debido a su contenido de catinona, el khat está clasificado como droga de la Lista 1 en EE. UU., lo que significa que actualmente no tiene ningún uso médico aceptado y presenta un alto potencial de abuso, según la DEA. Otras drogas de la Lista 1 incluyen la heroína y el éxtasis.

La agencia advierte que los consumidores de khat pueden experimentar delirios de grandeza, paranoia, pesadillas, alucinaciones e hiperactividad. El abuso prolongado también puede provocar violencia y depresión con tendencias suicidas.

open image in gallery Según las autoridades, este verano se han introducido de contrabando en EE. UU. miles de kilos de la droga “khat”, que han sido incautados en los aeropuertos ( AFP via Getty Images )

Esta droga no está regulada en todo el mundo. Además, figura entre las muchas sustancias que se trafican regularmente a EE. UU. El Gobierno estadounidense ha incautado aproximadamente 8.600 kg en lo que va del año.

La CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.) ha interceptado miles de kilos de khat que se intentaban ingresar al país por los aeropuertos tan solo en el último mes, incluyendo aproximadamente 540 kg de khat que llegaron al Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago con tres viajeros procedentes de Senegal.

“Nuestros agentes hacen un trabajo excepcional deteniendo envíos como estos”, dijo Michael Pfieffer, director interino de operaciones de la oficina de campo de la CBP en Chicago, según el noticiero WGN 9.

“Los delincuentes siguen intentando diferentes maneras de introducir su contrabando en EE. UU., pero nuestros agentes hacen un mejor trabajo al detectarlo y al emprender acciones legales”, añadió Pfieffer.

open image in gallery En los últimos meses se han incautado grandes cantidades de khat en varios aeropuertos de EE. UU. ( AFP via Getty Images )

El mes pasado, los agentes de la CBP también incautaron grandes cantidades de khat en el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington y en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles.

Se encontraron al menos 570 kg de la droga en las maletas de dos hombres neoyorquinos que llegaron procedentes de Londres, Reino Unido, al Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington a principios de este mes.

En Washington Dulles, un hombre de Nueva York que llegaba de París intentó introducir de contrabando 167 kg de la droga. Otros dos hombres, procedentes de Georgia y Nueva York, también fueron detenidos en el aeropuerto con 347 kg de khat.

Un portavoz de la CBP declaró al medio que la agencia había “interceptado sistemáticamente su importación ilegal durante décadas”.

“No se trata de una tendencia nueva; más bien, sigue siendo un objetivo constante de las fuerzas del orden, ya que continúan interceptando envíos y viajeros que intentan introducir de contrabando este estimulante en EE. UU.”, agregó.

Traducción de Sara Pignatiello