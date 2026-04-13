Disparan contra la casa de Sam Altman, CEO de OpenAI, días después de atentado con cóctel Molotov

La casa del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, fue atacada a tiros el domingo por la mañana, tan solo dos días después de que un hombre fuera arrestado por supuestamente lanzar un cóctel Molotov contra ella.

El Departamento de Policía de San Francisco, California, EE. UU., informó que dos personas habían sido arrestadas por disparar contra la residencia de Altman, pero no está claro si el ataque fue intencional por ser el hogar del empresario tecnológico.

Amanda Tom (25) y Muhamad Tarik Hussein (23), fueron arrestados en una residencia separada en San Francisco, donde se incautaron tres armas de fuego, según informó la policía.

El incidente del domingo se produjo tras un ataque previo con un cóctel Molotov el viernes por la mañana, cuando alguien arrojó un artefacto incendiario contra la casa, provocando un incendio en la puerta exterior, según informó la policía. Nadie resultó herido.

El sospechoso del viernes huyó a pie, pero la policía indicó que su descripción se estaba difundiendo entre los agentes.

open image in gallery OpenAI fue fundada en diciembre de 2015 por Sam Altman, Elon Musk y otros ( Getty Images )

Menos de una hora después, la policía recibió una llamada para acudir a la sede de OpenAI, donde un hombre, “identificado como el mismo sospechoso del incidente anterior”, supuestamente amenazaba con incendiar un edificio, según informaron las autoridades.

La Fiscalía del Distrito de San Francisco informó a la cadena ABC News que podría pasar otra semana hasta que se decida si el sospechoso (20) será procesado a nivel local o federal y se presenten los cargos.

Fuentes cercanas a la investigación informaron al canal que los investigadores aún estaban tratando de identificar el motivo del incidente.

Aún no está claro si se trató de un incidente relacionado con una crisis de salud mental, de la acción de un empleado actual o anterior descontento, o de algún tipo de terrorismo interno, según las fuentes.

En un comunicado, OpenAI declaró: “Agradecemos profundamente la rapidez con la que respondió el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) y el apoyo de la ciudad para ayudar a mantener seguros a nuestros empleados”.

open image in gallery Altman en una foto junto a su esposo, Oliver Mulheri ( Reuters )

Altman respondió al incidente con una extensa publicación en su blog personal, en la que compartió una foto de su familia “con la esperanza de disuadir a la próxima persona que [pensara] en lanzar lanzar un cóctel Molotov a [su] casa”, independientemente de lo que opinaran de él.

Dijo que cada vez era más consciente de la intensidad del debate en torno a la Inteligencia Artificial Generativa.

“Hace unos días, salió un artículo incendiario sobre mí. Ayer alguien me dijo que creía que coincidía con un momento de gran ansiedad por la IA y que eso ponía las cosas más peligrosas para mí. No le di importancia”, expresó.

“Ahora estoy despierto en mitad de la noche, furioso, y pensando que he subestimado el poder de las palabras y las narrativas”, añadió.

El 6 de abril, la revista The New Yorker publicó un artículo titulado “Sam Altman may control our future – can he be trusted? (Sam Altman podría controlar nuestro futuro: ¿se puede confiar en él?)”, que se centraba en las “dudas persistentes sobre el director de OpenAI”.

Según la empresa, las Unidades de Investigaciones Especiales y de Incendios Provocados del SFPD están a cargo de la investigación. El FBI confirmó estar al tanto del incidente y colaborar con la policía de San Francisco.

Traducción de Sara Pignatiello