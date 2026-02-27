OpenAI dice que autora de tiroteo masivo en Canadá abrió otra cuenta de ChatGPT para eludir veto

OpenAI, creadora de ChatGPT, informó el jueves que la autora de uno de los peores tiroteos escolares en la historia de Canadá creó una segunda cuenta para así eludir una prohibición por su uso problemático del servicio.

La revelación llega mientras la empresa tecnológica de San Francisco explicó en una carta al gobierno de Canadá algunas “medidas inmediatas” que estaba adoptando en respuesta a los asesinatos, las cuales, de haber estado vigentes en ese momento, habrían permitido informar a la policía de la actividad en la cuenta.

La vicepresidenta de políticas globales de OpenAI, Ann O’Leary, señaló que la empresa sólo descubrió la segunda cuenta después de que la Real Policía Montada de Canadá anunciara el nombre de Jesse Van Rootselaar. La policía indicó que la joven mató a ocho personas y luego se quitó la vida en Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 10 de febrero.

O'Leary señaló que la agresora de algún modo evadió los sistemas destinados a impedir que usuarios vetados crearan nuevas cuentas, y que se le avisó a la policía sobre la segunda cuenta de Van Rootselaar cuando fue hallada.

La carta dice que OpenAI está comprometida a reforzar sus sistemas de detección para prevenir mejor los intentos de eludir sus salvaguardas y “darle prioridad a la identificación de los infractores de mayor riesgo”.

La primera cuenta que la atacante tenía en ChatGPT fue cerrada en junio de 2025, según la misiva, tras una violación de su política de uso. La carta explicó que el sistema automatizado de OpenAI detectó la cuenta, y luego fue enviada para su revisión por un ser humano para determinar si se habían infringido sus políticas y si ameritaba avisarle a la policía.

“Con base en lo que pudimos ver en ese momento, cuando la cuenta fue vetada en junio de 2025, no identificamos una planificación creíble e inminente que cumpliera con nuestro criterio para remitir el asunto a la policía”, manifestó O’Leary.

Al hablar con periodistas el jueves, el primer ministro de la provincia de Columbia Británica, David Eby, dijo que Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, aceptó reunirse con él.

Eby señaló que OpenAI le informó a su gobierno que, si se hubieran efectuado cambios en los umbrales de sus protocolos, ello habría derivado en que la policía fuese notificada sobre la actividad de Van Rootselaar en ChatGPT, de haber estado vigentes antes de los asesinatos.

Pero eso es un “consuelo inútil” para las familias de los fallecidos en Tumbler Ridge, expresó.

En su carta, O’Leary también indicó que la empresa reforzará los protocolos para contactar a la policía “cuando las conversaciones crucen la línea hacia un riesgo inminente y creíble”.

“Con el beneficio de nuestros aprendizajes continuos, bajo nuestro protocolo mejorado de remisión a la policía, remitiríamos hoy a las fuerzas del orden la cuenta vetada en junio de 2025 si se descubriera en la actualidad”, señaló.

Y añadió que OpenAI desarrollará un punto de contacto directo con la policía canadiense.

“Los acontecimientos en Tumbler Ridge son una tragedia indescriptible, y nuestros corazones siguen con las víctimas, sus familias y toda la comunidad”, escribió O’Leary en la carta.

O’Leary le agradeció al ministro de Inteligencia Artificial de Canadá, Evan Solomon, por convocar a una reunión el martes con el fin de analizar cómo ayudar a prevenir tragedias similares en el futuro.

“En nuestra reunión, usted y los otros ministros subrayaron que ninguna comunidad debería tener que enfrentar esta tragedia”, manifestó O’Leary. “Estamos de acuerdo”.

Solomon convocó a representantes de OpenAI a Ottawa para que explicaran sus procedimientos de seguridad y sus procesos de toma de decisiones. El funcionario también señaló que “todas las opciones están sobre la mesa” mientras el gobierno desarrolla un “conjunto de medidas” para abordar los peligros en línea y otros asuntos de política digital.

La Real Policía Montada de Canadá indicó que Van Rootselaar primero mató a su madre y a su hermanastro en la casa familiar antes de atacar la escuela cercana. Ella tenía antecedentes de contactos con la policía relacionados con su salud mental.

El motivo del tiroteo sigue sin estar claro. Fue la masacre más mortífera de Canadá desde 2020, cuando un hombre armado en Nueva Escocia mató a 13 personas y provocó incendios en los que murieron otras nueve.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.