Representante republicano Tony Gonzales renuncia al Congreso tras llamados bipartidistas

El representante federal Tony Gonzales, un republicano por Texas, informó el lunes que se retirará del Congreso después de los llamados de miembros de ambos partidos para su expulsión de la cámara baja.

Gonzales ya había dado a conocer que no buscaría la reelección después de que admitió que tuvo una relación extramatrimonial con una colaboradora que posteriormente se quitó la vida.

El anuncio de su retiro se produjo apenas horas después de que el representante federal Eric Swalwell, un demócrata por California, señaló que renunciará al Congreso mientras enfrenta acusaciones de comportamiento sexual indebido.

La cúpula republicana en la Cámara de Representantes ya le había solicitado a Gonzales que no se postulara a la reelección como parte de los intentos del partido por conservar un distrito fuertemente republicano en las elecciones legislativas de noviembre próximo. Además, la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes ya había iniciado una investigación. Según las normas éticas de la cámara baja, los legisladores no pueden mantener una relación sexual con ningún subordinado.

“Hay un momento para todo y Dios tiene un plan para todos nosotros”, señaló Gonzales, quien se encontraba en su tercer periodo. “Cuando el Congreso regrese mañana, presentaré mi retiro del cargo”.

Añadió que ha sido un privilegio “servir a la gran gente de Texas”. No dio más detalles sobre sus planes. Anteriormente, había insistido en que cumpliría el resto de su periodo mientras el Partido Republicano trabaja para mantener su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes.

Los miembros de mayor rango de ambos partidos en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes señalaron el mes pasado en una declaración conjunta que un panel investigaría si Gonzales incurrió en comportamiento sexual indebido hacia una empleada de su oficina y si había otorgado favores o privilegios especiales.

Dicho anuncio se produjo el mismo día en que Gonzales apareció en el programa “Joe Pags Show”, donde se le preguntó si había tenido una relación con la asistente Regina Ann Santos-Aviles.

“Cometí un error y tuve un fallo de juicio, y hubo una falta de fe, y asumo toda la responsabilidad por esas acciones”, respondió en su momento.

Gonzales añadió que se había reconciliado con su esposa y que le había pedido perdón a Dios. También dijo que esperaba ansioso los resultados de la investigación del panel de ética.

Pero mientras los legisladores regresaban el lunes de un receso de dos semanas, crecía el clamor entre los representantes para adoptar una postura contra la presunta conducta sexual indebida. Las supuestas faltas de Swalwell volvieron a poner el tema bajo los reflectores.

Legisladores dejaban entrever en redes sociales que estaban abiertos a una especie de intercambio de expulsiones que afectaría por igual a cada partido.

La representante Teresa Leger Fernandez, demócrata por Nuevo México, dijo ni Gonzales ni Swalwell “son aptos para servir en el Congreso dadas sus transgresiones sexuales contra mujeres que trabajan para ellos”.

“Ya se anunció una resolución para expulsar a Swalwell, la cual apoyaré. Presentaré una resolución para expulsar al representante Gonzales”, añadió Leger Fernandez.

En otra publicación, realizada tras el anuncio de Gonzales, Leger Fernandez lo retó a que su retiro fuera “con efecto inmediato”.

“Tiene hasta las 2 de la tarde de mañana — cuando presentaremos su expulsión”, publicó en la red social X.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.