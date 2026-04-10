Detienen a un sospechoso por lanzar un cóctel Molotov contra la casa de Sam Altman, CEO de OpenAI

Un hombre de 20 años fue detenido por presuntamente lanzar un cóctel Molotov contra la residencia de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en San Francisco.

Según la policía, el sospechoso también profirió amenazas en la sede de la empresa antes de ser detenido el viernes.

Los agentes acudieron rápidamente a la residencia de Altman poco después de las 4 a. m. del viernes, después de que alguien lanzara un artefacto incendiario que prendió fuego a una puerta exterior y huyera a pie, según informó la policía.

Menos de una hora después, la policía fue llamada a las instalaciones de una empresa en otra parte de la ciudad donde, según los informes, un hombre había amenazado con incendiar el edificio.

Los agentes reconocieron al hombre como el mismo sospechoso y lo detuvieron, según publicó el departamento de policía en las redes sociales. La policía no ha revelado la identidad del hombre.

No hubo heridos en el incidente, indicó la compañía, y OpenAI está colaborando en la investigación ( Getty Images )

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, emitió un comunicado en el que confirmó que la vivienda pertenece a Altman y que las amenazas se produjeron en la sede central.

No hubo heridos en el incidente, indicó la compañía, y OpenAI está colaborando en la investigación.

Las autoridades no han presentado cargos ni han dado a conocer detalles sobre el hombre que arrestaron, como su nombre o un posible motivo.

“Agradecemos profundamente la rapidez con la que respondió la policía de San Francisco y el apoyo de la ciudad para ayudar a mantener a salvo a nuestros empleados”, escribió OpenAI en un comunicado.

Altman, cofundador y director ejecutivo, se ha convertido en una voz destacada en Silicon Valley sobre las promesas y los peligros potenciales de la inteligencia artificial.

Lo despidieron de OpenAI en 2023 después de que una investigación concluyera que “no era siempre sincero en sus comunicaciones” con la junta directiva, pero fue recontratado pocos días después. Regresó como director ejecutivo bajo una junta directiva diferente.

Altman es una figura controvertida, y el ataque ocurre días después de que The New Yorker publicara una investigación en profundidad que aborda las preocupaciones que algunas personas tienen sobre él y la empresa.