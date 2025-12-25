Sam Altman, jefe de OpenAI, predice el próximo gran avance de la IA

El jefe de OpenAI, Sam Altman, predijo que el próximo gran avance hacia la consecución de una inteligencia artificial sobrehumana se producirá cuando los sistemas de IA adquieran una “memoria infinita y perfecta”.

Los últimos avances del creador de ChatGPT, así como los de sus rivales que trabajan en grandes modelos extensos de lenguaje (LLM), se centraron en mejorar la capacidad de razonamiento de la IA.

Pero en su intervención en el podcast Big Technology Podcast, Altman afirmó que lo que más esperaba era que la inteligencia artificial fuera capaz de recordar “cada detalle de toda tu vida”, y que su empresa estaba trabajando para llegar a ese punto en 2026.

“Aunque tengas el mejor asistente personal del mundo, no puede recordar todas las palabras que dijiste en tu vida”, afirma Altman.

“No pueden haber leído todos los documentos que escribiste. No pueden estar mirando todo tu trabajo cada día ni recordando cada pequeño detalle. No pueden participar en tu vida hasta ese punto. Y ningún ser humano tiene una memoria infinita y perfecta.

Y la IA va a ser definitivamente capaz de hacerlo. De hecho, hablamos mucho de esto: ahora mismo, la memoria es todavía muy rudimentaria, muy temprana”.

Sus comentarios se producen apenas unas semanas después de que, al parecer, declarara una situación de “código rojo” en su empresa tras el lanzamiento del último modelo Gemini de Google.

Google describió Gemini 3 como una “nueva era de inteligencia” cuando lanzó la aplicación de IA actualizada en noviembre, con el modelo que logra puntuaciones récord en numerosas pruebas de referencia del sector.

Altman restó importancia a la urgencia de la amenaza planteada por Gemini 3 y señaló que no era inusual que OpenAI respondiera con decisión a la nueva competencia.

“Creo que es bueno ser paranoico y actuar con rapidez cuando surge una posible amenaza competitiva”, afirma.

“Lo mismo nos ocurrió en el pasado, ocurrió a principios de este año con DeepSeek... Gemini 3 no tuvo —o al menos no ha tenido hasta ahora— el efecto que nos preocupaba que pudiera tener, pero sí detectó algunos puntos débiles en nuestra oferta de productos y en nuestra estrategia, y los estamos resolviendo muy rápidamente”.

Para ganar la carrera de la IA, el jefe de OpenAI dijo que la estrategia consiste en “fabricar los mejores modelos, construir el mejor producto en torno a ellos y disponer de la infraestructura suficiente para servirlo a escala”.

Según OpenAI, ChatGPT cuenta actualmente con unos 800 millones de usuarios, lo que representa aproximadamente el 71% de la cuota de mercado de las aplicaciones de IA. Esta cifra contrasta con el 87 % del año pasado por estas mismas fechas.

En comparación, la cuota de mercado de Google pasó de alrededor del 5 % a más del 15 %, y Gemini superó recientemente los 650 millones de usuarios.

Traducción de Olivia Gorsin