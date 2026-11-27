Un niño se ahogó en la piscina de una casa de Ohio el Día de Acción de Gracias después de salir al jardín sin que nadie se diera cuenta mientras su familia estaba ocupada preparando la cena.

Fox 19 citó la declaración del sheriff del condado de Butler, Richard Jones, quien indicó que los agentes recibieron una llamada al 911 alrededor de las 4:30 p. m. del jueves, después de que se encontrara al niño inconsciente en Okeana (Ohio).

El niño fue hallado sobre la cubierta de una piscina en la que se había acumulado agua estancada, según informó el sheriff.

Los servicios de emergencia intentaron salvarlo con reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo a un hospital, donde posteriormente se certificó su fallecimiento. No se han dado a conocer su nombre ni su edad exacta.

Las autoridades no han precisado cuánto tiempo estuvo el niño a la intemperie antes de que lo encontraran. Según AccuWeather, la zona tuvo un Día de Acción de Gracias frío y lluvioso, con temperaturas que oscilaron entre los 4 y 7 °C.

Un niño de Ohio se ahogó tras salir al jardín sin que nadie se diera cuenta durante la cena de Acción de Gracias y acabar sobre la cubierta de una piscina llena de agua ( iStock/Getty Images )

Jones afirmó que el niño se había escabullido de casa mientras los miembros de la familia estaban ocupados con la cena de Acción de Gracias, según informa Fox 19.

El sheriff aprovechó para recordar a los padres que vigilen de cerca a los niños pequeños durante las reuniones festivas y advierte que incluso 2 o 5 centímetros de agua pueden ser suficientes para que se ahogue un bebé o un niño.

“Lo siento por ellos y me compadezco mucho de la familia, pero se lo digo a todo el mundo: en este tipo de reuniones, los niños se escabullen. Es una tragedia terrible”, declaró Jones el jueves por la noche.

Las circunstancias en torno a la muerte del niño siguen siendo objeto de investigación.

El diario The Independent se puso en contacto con la Oficina del Sheriff del condado de Butler para solicitar comentarios.