El aplazamiento del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s ha empañado las celebraciones de muchos estadounidenses que esperaban disfrutar este jueves, como de costumbre, de una tradición que lleva 102 años.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó el miércoles por la noche que la edición número 100 del desfile se pospondría para garantizar la seguridad de los asistentes ante la llegada de una fuerte tormenta a la ciudad.

El evento se reprogramó para el sábado, pero algunos seguidores consideran que perderá parte de su encanto al no celebrarse el Día de Acción de Gracias, mientras que los turistas que habían viajado a Nueva York para presenciarlo el jueves se quedarán sin verlo.

​“Si lo hacen el sábado, ¿de verdad será Acción de Gracias? No siento que sea lo mismo”, declaró a CBS News un niño que vive cerca del recorrido del desfile. “No, siento que será un día cualquiera”.

​“Creo que podrían hacer el desfile de todos modos. Quizá podrían colocar los globos en otro lugar”, agregó.

open image in gallery El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s fue reprogramado para el sábado debido a las condiciones meteorológicas en Nueva York. En la imagen, trabajadores desinflan uno de los globos del desfile antes del evento ( Getty )

La familia Grimble estuvo entre las muchas que viajaron a Nueva York para disfrutar del tradicional desfile, una ocasión que reunió a siete de sus integrantes en la ciudad.

“Estábamos preparados para vestirnos de pies a cabeza con ropa impermeable”, declaró Lindsey Grimble-Adams al medio MEAWW. “Es un acontecimiento muy importante. ¡Es la edición número 100! ¿Cómo pueden cancelarlo?”.

​Otros señalaron que el cambio de fecha también ha generado gastos imprevistos para las bandas musicales juveniles que tenían previsto asistir o participar en el evento.

​El alcalde de Manvel, Texas, Dan Davis, respondió al anuncio de Mamdani con un pedido de ayuda para los estudiantes de la escuela secundaria Pearland.

​“La escuela secundaria Pearland está en Nueva York para el desfile y ahora intenta encontrar la manera de quedarse hasta el sábado, porque tenían previsto regresar el viernes… Son 500 estudiantes que se han esforzado muchísimo para llegar hasta aquí”, escribió en X. “¡¿Pueden ayudarlos?!”.​

La decisión de NBC de transmitir el jueves una repetición del desfile de 2025 en lugar del evento en vivo tampoco fue bien recibida en las redes sociales.

“Querida NBC: nadie quiere ver la repetición de un desfile. Ni siquiera si es el de Macy’s. Nunca. Atentamente, Estados Unidos”, escribió el usuario SkipperDoodle en X.

open image in gallery El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su “gran decepción” por no poder asistir al desfile reprogramado ( Getty )

​Algunos críticos incluso intentaron responsabilizar al propio Mamdani por el aplazamiento. Entre ellos, Abe Greenwald, editor de la publicación conservadora Commentary, quien acusó al alcalde de haber “acabado” con la tradición.

​“Hay que reconocerle el mérito a Mamdani”, escribió Greenwald en X. “El tipo acabó con el desfile de Acción de Gracias de Nueva York por primera vez en 100 años, y todo el mundo anda por ahí creyendo que es por la lluvia”.

“Con una dosis excesiva de antipatriotismo, Zohran Mamdani canceló el desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York”, agregó.

​Por su parte, Mamdani explicó que no podrá asistir al desfile del sábado porque debe someterse a una cirugía en la pierna derecha, tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles durante un partido de fútbol. “Estoy muy decepcionado”, declaró a los periodistas.

Al referirse a los emblemáticos globos del desfile, el alcalde bromeó: “Es la única inflación que apoyamos aquí en Nueva York”.

open image in gallery El desfile se pospuso ante la llegada de una tormenta que podría provocar vientos de hasta 97 km/h en Nueva York ( Getty )

Aunque nunca antes se había pospuesto, el desfile ha sufrido contratiempos por las condiciones meteorológicas en otras ocasiones. En 1997, por ejemplo, los fuertes vientos provocaron que un globo del Gato en el Sombrero chocara contra una farola y dejara cuatro personas heridas.

Además, el evento se suspendió por completo entre 1942 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial.

​Otros usuarios optaron por tomarse el aplazamiento con humor. Anthony Blackwood, gerente de Marketing y Comunicaciones de Marvel Comics, recurrió a un meme viral de la actriz Sarah Jessica Parker para expresar su decepción.

​“Mi reacción al enterarme de la noticia sobre el desfile del Día de Acción de Gracias”, escribió Blackwood junto a un video en el que Parker se cubre el rostro con una mano.

​Otro usuario reaccionó con una escena de El diablo viste a la moda en la que Miranda Priestly, la implacable editora de una revista interpretada por Meryl Streep, exige que la lleven en avión de Miami a Nueva York, pese a que un huracán ha obligado a suspender los vuelos.

Traducción de Leticia Zampedri