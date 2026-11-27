Dan Carney, quien cofundó Pizza Hut con su hermano hace casi siete décadas, murió. Tenía 95 años.

Wichita State University, el alma mater de Carney, anunció su muerte a principios de este mes. La universidad indicó que falleció el 13 de noviembre.

Carney y Frank, su hermano menor, inauguraron la primera Pizza Hut en Wichita, Kansas, en 1958. Ambos eran estudiantes, según la universidad, y utilizaron un préstamo de 600 dólares de su madre para abrir un pequeño restaurante en ese momento.

“El letrero de afuera solo tenía espacio para ocho letras y, así de simple, nació Pizza Hut”, se lee en el sitio web de la empresa.

Su negocio encontró el éxito rápidamente, y los locales franquiciados ampliaron el alcance de Pizza Hut. El conocido techo rojo de los restaurantes debutó en 1969 y, para 1971, era la principal cadena de pizza del mundo por ventas. Según el sitio web de la empresa, había casi 20.000 locales en todo el mundo al cierre del año pasado.

La International Pizza Hut Franchise Holder’s Association atribuyó a Carney gran parte de la misión de la compañía.

“Dan creía en hacer las cosas de la manera correcta, cuidar a los clientes, velar por las personas y retribuir a la comunidad. Esos valores ayudaron a convertir a Pizza Hut en la marca que es hoy, y son igual de importantes para nosotros ahora”, manifestó la asociación en un comunicado enviado a The Associated Press. “Estamos agradecidos por lo que él y Frank iniciaron, y nos enorgullece continuar con ese legado”.

Además de cofundar Pizza Hut, Carney también dedicó gran parte de su vida a la filantropía y la defensa de causas. Fue presidente del consejo directivo de la Cerebral Palsy Research Foundation durante 50 años. La CPRF dijo que estaba “profundamente entristecida” por su fallecimiento y calificó a Carney como un “abnegado defensor” de su misión.

Wichita State añadió que Carney apoyó a la universidad durante décadas, lo que incluyó el respaldo a becas para estudiantes y su ayuda para abrir el museo de Pizza Hut en el campus.

“Pizza Hut es conocida en todo el mundo, pero el legado de Dan en esta universidad es igual de perdurable”, dijo en un comunicado el presidente de Wichita State, Rick Muma.

Frank, el hermano menor de Carney y cofundador de Pizza Hut, murió en 2020.

Pizza Hut tiene ahora su sede en Texas. En medio de una creciente competencia, ha tenido varios propietarios diferentes a lo largo de los años. PepsiCo adquirió la empresa en 1977, pero escindió su división de restaurantes —que se convirtió en Yum Brands— en 1997. A principios de este año, la firma de capital privado LongRange Capital la compró por alrededor de 1.500 millones de dólares, excluyendo el negocio en China continental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.