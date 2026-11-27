Un hombre de 78 años con alzhéimer, que había desaparecido en Maryland, fue encontrado tocando el piano en Filadelfia, a más de 160 kilómetros de su casa.

​Frank Grow salió de su hogar en Bowie, una ciudad situada a unos 24 kilómetros de Washington D. C., y desapareció la semana pasada, ​por lo que la policía local emitió una alerta de búsqueda el 19 de noviembre y clasificó su desaparición como un caso de alto riesgo.

​Su hija, Maggie Henkin, de 40 años, contó a NBC4 Washington que había dejado el auto encendido mientras iba a comprar un café, pero cuando regresó, su padre ya se había marchado con el vehículo.

​“Me ausenté apenas dos minutos y, cuando volví, el auto había desaparecido”, relató. “Entré en pánico. No sabía hasta dónde podía haber llegado”.

open image in gallery Frank Grow fue encontrado tocando el piano en Pensilvania después de desaparecer en Maryland ( NBC10 Philadelphia )

​En declaraciones a The Washington Post, Henkin explicó que su padre no conducía desde que recibió el diagnóstico de alzhéimer, seis años atrás, y que ahora tiene dificultades incluso para escribir su nombre y, en ocasiones, no reconoce a algunos familiares.

​La mujer contó que entró en pánico al recordar que su padre solía pedir que lo llevaran de regreso a Norristown, Pensilvania, donde había crecido, debido a la gran distancia que separa esa localidad de Bowie.

Mientras tanto, Grow había llegado en auto hasta el noreste de Filadelfia, donde se cruzó con Angelo Torres, un vecino que lo vio parado en una esquina y decidió acercarse para ayudarlo.

“Vi a un hombre parado en una esquina, así que me acerqué en el auto y le pregunté: ‘Señor, ¿está bien?’. Y me respondió: ‘No, no estoy bien’”, relató Torres a NBC10 Philadelphia.

Más tarde, Grow descubrió que había un piano en el jardín delantero de la casa de Torres y se sentó a tocarlo.

open image in gallery Grow (en la imagen) recibió el diagnóstico de alzhéimer hace seis años, pero, según su hija, todavía disfruta tocar el piano ( Bowie Police Department )

​El alzhéimer es una enfermedad progresiva que puede afectar la memoria y las capacidades cognitivas. ​Sin embargo, según especialistas de UCLA Health, las imágenes cerebrales de pacientes con esta enfermedad indican que la música activa una red neuronal más amplia y diversa que el habla, lo que explica por qué muchos pueden reconocer canciones de su juventud incluso cuando han olvidado otros datos importantes.

​Henkin explicó que, pese al diagnóstico, su padre conserva su pasión por la música. ​“Resulta que Angelo tiene un piano en el jardín delantero de su casa. Mi papá es músico y tiene alzhéimer desde hace seis años, pero sigue tocando el piano todos los días. Todavía recuerda cómo hacerlo”, contó a NBC10 Philadelphia.

open image in gallery Angelo Torres contó que encontró a Grow en el noreste de Filadelfia ( NBC10 Philadelphia )

​Finalmente, Torres encontró el número de celular de Henkin en una factura de un concesionario Nissan que estaba dentro del auto y logró comunicarse con ella. Ese mismo 19 de noviembre, la Policía de Bowie confirmó que el hombre de 78 años había sido localizado en buen estado de salud: “Frank Grow fue encontrado y se encuentra bien. Agradecemos al público por su colaboración”, escribió un vocero en X.

Por su parte, Torres contó a NBC10 Philadelphia que interpretó el encuentro como una señal de su padre fallecido: “Había pasado toda la semana pensando en mi papá y, de repente, apareció este hombre. Sentí como si mi padre hubiera regresado a través de él. Eso es lo que pienso”.

Traducción de Leticia Zampedri