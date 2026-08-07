Nuevo video muestra a atacante disparando a víctimas en restaurante de comida rápida en Idaho

La policía difundió el viernes un video de un tiroteo masivo en el que murieron tres personas en un In-N-Out Burger de Idaho, y elogió a un transeúnte que se enfrentó al atacante en un sendero, lo que lo ralentizó y dio tiempo a las autoridades para alcanzarlo.

En el video se revelan más detalles de la caótica escena que se vivió en Twin Falls el fin de semana pasado. El atacante se acercó cuatro veces a la ventanilla del autoservicio y abrió fuego, matando a un empleado de In-N-Out, informó la policía.

Un total de 10 personas recibieron disparos dentro del restaurante, justo afuera, en una transitada carretera adyacente y en el estacionamiento de un centro de visitantes cercano, señaló el jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks.

Hicks indicó en una conferencia de prensa que los investigadores aún no tienen un motivo del tiroteo. El atacante, Chad Williams, de 24 años, se suicidó.

“Lo que ocurrió aquí fue violento, aterrador y profundamente traumático”, señaló el jefe policial.

Debió haber sido una “tarde normal de sábado”, expresó. “Empleados llegando al trabajo. Visitantes viniendo a ver nuestra hermosa ciudad. En cambio, se encontraron con el caos, el miedo y ahora la pérdida”.

Mientras se desarrollaba el tiroteo, empleados de tiendas cercanas huyeron hacia un sendero peatonal. Cuando el atacante se dirigió al sitio, se topó con dos personas, entre ellas una con las manos en alto hablándole, según el video.

Esa persona distrajo al atacante para que no persiguiera a otros en el sendero. Posteriormente, Williams se suicidó mientras la policía lo perseguía. Su cuerpo fue hallado cerca de un cañón.

“A ese joven le digo, eres un héroe”, señaló Hicks. “Tu valentía, tu aplomo, tu altruismo en ese momento probablemente les dio a otros el tiempo que necesitaban para escapar del peligro. Esta comunidad te está agradecida, y nunca olvidaremos lo que hiciste ese día”.

Hicks también elogió el trabajo de un agente estatal que estaba fuera de servicio y de un exagente de policía, A.J. James, quien resultó herido al enfrentar a Williams.

James corrió hacia el sonido de los disparos provenientes de la ventanilla del autoservicio y recibió disparos, quedando herido, mientras que el agente fuera de servicio que estaba dentro del In-N-Out intercambió disparos con Williams a través de la ventanilla y condujo a los trabajadores fuera del edificio, explicó Hicks.

El jefe policial dijo que el agente actuó de manera “heroica e increíble” para intentar frenar al tirador, y declinó revelar el nombre del agente fuera de servicio.

El In-N-Out abrió en julio como parte de la expansión de la cadena hacia Idaho.

La policía identificó a las personas fallecidas como Ashley Garibay, de 23 años, de Stockton, California, Dale Schultz, de 66, de Salt Lake City, y Christopher Claunch, de 59, de Hagerman, Idaho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.