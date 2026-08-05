Trump dice que el acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz podría llegar el miércoles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz podría concretarse a partir del miércoles o el jueves, mientras Irán y Omán avanzaban lentamente hacia un pacto para reabrir la crucial vía marítima y, potencialmente, ayudar a poner fin a la guerra.

Trump respondió a preguntas de periodistas que viajaban con él en California sobre un reporte del sitio de noticias Axios, según el cual podría hacerse un anuncio sobre el estrecho de Ormuz el miércoles.

“Podría ocurrir. Mañana o pasado mañana”, afirmó el martes por la noche, hora de California, cuando ya era la mañana del miércoles en Oriente Medio. “Se ha logrado mucho progreso”.

Los precios del petróleo bajaron ante la esperanza de avances hacia un acuerdo que permitiría a los petroleros volver a salir del golfo Pérsico sin restricciones y transportar crudo a todo el mundo. El crudo Brent, referencia internacional, cayó un 1,2% a 78,43 dólares por barril a primera hora del miércoles.

Rutas controladas por Irán y Omán, dicen a AP funcionarios regionales

El posible acuerdo que surge de las conversaciones entre Irán y Omán prevé que los barcos entren al golfo Pérsico por una ruta controlada por Irán y salgan por una ruta controlada por Omán, dijeron a The Associated Press dos funcionarios regionales. Se cobrarían tarifas por brindar seguridad y preservar el entorno marítimo, señalaron.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para abordar las delicadas negociaciones.

El gobierno de Trump había descartado previamente cualquier acuerdo que otorgara a Irán el control del estrecho, que era una vía marítima internacional abierta antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. Aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo pasaba por el estrecho, pero el tránsito por esa vía se ha reducido, en el mejor de los casos, a un goteo debido a los ataques de Irán desde el inicio de la guerra.

En una conversación con periodistas el lunes, el presidente de Estados Unidos reiteró su oposición pública a que se cobren peajes en el estrecho. “No voy a dejar que cobren”, declaró Trump. “Si alguien va a cobrar, cobraremos nosotros”.

Los funcionarios regionales indicaron que las negociaciones siguen en curso y que el acuerdo final podría adoptar una forma distinta, aunque cualquier pacto iría asociado al levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos de Irán.

Funcionarios de EEUU e Irán dicen que se están logrando avances

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, dijo el martes que las conversaciones de Teherán con Omán se centraban en “establecer corredores seguros de navegación de entrada y salida”, rutas que “respeten los derechos soberanos y, al mismo tiempo, atiendan las consideraciones de seguridad nacional tanto de Irán como de Omán”.

“Los resultados finales de estas negociaciones se anunciarán una vez concluyan”, añadió, según la agencia estatal iraní IRNA.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que se habían logrado avances en esas conversaciones, pero aún no había nada "definitivo”.

Rubio ya había descartado cualquier acuerdo que otorgue a Irán el control del estrecho, al afirmar el mes pasado que eso crearía un “precedente muy peligroso” para otras partes del mundo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a CNBC que “existe la posibilidad de que tengamos un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto”.

Países árabes buscan mediar para poner fin a la guerra

El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, dijo que también habló por teléfono con Trump el martes, mientras el país árabe intenta mediar para alcanzar una solución a la guerra.

La oficina de Al Thani informó que ambos discutieron formas de cerrar la brecha “de una manera que aumente las perspectivas de alcanzar un arreglo diplomático sostenible para la crisis”.

Trump enfrenta una presión creciente para poner fin a una guerra impopular que ha elevado los precios de la gasolina antes de las elecciones de medio mandato y ha reducido las reservas de Estados Unidos de algunas municiones. En días recientes, volvió a alternar entre amenazar con ataques masivos y expresar apoyo a los esfuerzos diplomáticos.

Trump dijo el lunes que Estados Unidos estaba en conversaciones con Irán, y sostuvo que era la “última oportunidad” de Teherán para alcanzar un acuerdo y evitar otra escalada militar de Estados Unidos.

“La primera fase es la apertura de los estrechos. La segunda fase será la desnuclearización”, dijo Trump. “Y eso llevará un poco de tiempo”.

Irán ha negado que esté negociando con Estados Unidos, y afirma que las conversaciones son únicamente con Omán.

Barcos atacados en el estrecho de Ormuz y en el mar Rojo

Un mercante con bandera de India se hundió el martes en el mar Rojo, frente a Yemen, después de ser alcanzado por una embarcación cargada de explosivos, informaron autoridades yemeníes e indias.

La guardia costera de Yemen rescató a la tripulación, que incluía a 13 indios y un yemení.

No hubo una reivindicación inmediata de responsabilidad, pero los milicianos hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han atacado repetidamente barcos que transitan por el mar Rojo cerca de Yemen.

El mes pasado, los hutíes anunciaron que cerrarían el estrecho de Bab el-Mandeb, que conduce al mar Rojo, para el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí, en represalia por el bloqueo del reino sobre Yemen y por un ataque al aeropuerto internacional en Saná, la capital yemení controlada por los rebeldes.

Más temprano el martes, un carguero reportó haber sido “alcanzado por un proyectil desconocido” mientras transitaba el estrecho de Ormuz, según la agencia militar británica de Operaciones de Comercio Marítimo.

El centro indicó que el ataque reportado dañó la embarcación alrededor de las 2 de la mañana, hora local, cuando se encontraba a unos 37 kilómetros (23 millas) al noreste de Al Khasab, una ciudad portuaria de Omán. La firma británica de seguridad marítima Ambrey dijo que el barco sufrió daños.

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Becatoros colaboró desde Atenas y Superville colaboró desde Rancho Palos Verdes, California. Amer Madhani y Matthew Lee, en Washington, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.