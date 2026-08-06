Gobierno de Trump recomprará arrendamientos eólicos marinos en 3 estados por $1.200 millones

Una empresa de energía eólica marina anunció el jueves que alcanzó un acuerdo de 1.200 millones de dólares con el gobierno del presidente Donald Trump para retirarse de proyectos en desarrollo frente a las costas de Nueva York, California y Luisiana.

RWE U.S. Offshore indicó que sus arrendamientos representaban años de planificación, inversión y colaboración con agencias federales, pero determinó que no había una vía para avanzar con los permisos de los proyectos en el futuro previsible. A cambio de 1.220 millones de dólares, RWE renuncia a los arrendamientos de energía eólica.

Trump, que a menudo manifiesta su rechazo a la energía eólica, ha dicho que su objetivo es no permitir que se construya ningún “molino de viento”. El gobierno republicano ha recomprado arrendamientos de energía eólica marina a empresas energéticas mientras busca desalentar la expansión de ese tipo de energía en favor de los combustibles fósiles. La energía eólica marina produce electricidad de forma limpia. El petróleo, el carbón y el gas natural emiten contaminación de carbono cuando se queman.

RWE anunció una inversión de 900 millones de dólares en un proyecto de gas natural licuado en Luisiana y la asignación de 300 millones de dólares a turbinas de gas natural. La empresa desarrolla 15 proyectos de generación de punta con gas natural en todo Estados Unidos.

El reciente acuerdo eleva el monto total gastado en estos convenios a aproximadamente 3.900 millones de dólares. El gobierno adoptó esta estrategia después de que tribunales federales frustraran los intentos de Trump de detener el desarrollo de la energía eólica marina mediante acciones ejecutivas.

El secretario del Interior, Doug Burgum, declaró el jueves que los estadounidenses “merecen un sistema energético basado en el sentido común, no uno que dependa de subsidios costosos o de tecnologías que no pueden satisfacer la demanda actual de nuestro país”. Señaló que recibe con agrado el acuerdo de RWE y su inversión voluntaria en proyectos que refuercen la seguridad energética de la nación, aporten energía de base confiable y ayuden a mantener la electricidad a un precio asequible.

Pero el senador demócrata por Rhode Island, Sheldon Whitehouse, sostuvo que las recompras de arrendamientos equivalen, en la práctica, a sobornar a las empresas para que dejen de generar una energía limpia que puede reemplazar plantas de combustibles fósiles más caras, lo que a su vez elevará los costos para los consumidores.

“Están creando esta enorme bomba de dinero, sacando miles de millones de dólares de los bolsillos de los consumidores”, afirmó. “Esa es la verdadera historia de lo que ocurre aquí. Y es una historia de costos, por los miles de millones en costos adicionales que pagan los consumidores, y una historia de corrupción, porque es la forma furtiva de Trump de hacer que las familias comunes paguen a sus grandes donantes de combustibles fósiles. Aquí hay un método, y es una verdadera estafa”.

Según el primer acuerdo anunciado en marzo, la empresa francesa TotalEnergies recibirá casi 1.000 millones de dólares —esencialmente, un reembolso de sus dos arrendamientos de energía eólica marina— si en su lugar invierte el dinero en combustibles fósiles. Golden State Wind y Bluepoint Wind acordaron en abril poner fin a sus arrendamientos a cambio de reembolsos que suman casi 900 millones de dólares, siempre que inviertan una cantidad equivalente en combustibles fósiles. Invenergy, con sede en Chicago, acordó en junio terminar sus cuatro arrendamientos de energía eólica marina, que estaban en una etapa muy temprana de desarrollo, a cambio de reembolsos de tarifas de arrendamiento por un total de 765 millones de dólares.

Los estados que pierden la energía eólica marina han presentado demandas. California tiene la intención de demandar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.