Cómo el calor extremo ha cambiado la vida de los estadounidenses, según encuesta de AP-NORC

Elisa Bracamonte ha vivido en Arizona toda su vida, así que está acostumbrada a ajustar su horario y sus actividades al aire libre en función de las altas temperaturas, especialmente durante los meses de verano.

Pero Bracamonte, una enfermera jubilada de 74 años de Tucson, afirmó que siente que el calor ha afectado más aspectos de su día a día: planes de verano con familiares en toda la región, encuentros con amigos, viajes por carretera y su rutina diaria de caminata matutina.

“He notado al menos una diferencia de 10 grados en el clima. Cada verano, parece que hace más y más calor”, aseguró.

Al igual que Bracamonte, los estadounidenses sienten cada vez más un impacto personal del calor extremo, según una nueva encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research.

De acuerdo con el sondeo, los adultos en Estados Unidos tienen más probabilidades de afirmar que el calor extremo ha tenido un “gran impacto” o un “impacto menor” en sus planes de viaje o vacaciones, en sus facturas de electricidad, en su sueño, en las actividades al aire libre de su familia y en más aspectos de su vida cotidiana que en julio de 2024.

Gran parte de ese cambio se dio entre personas que viven en el oeste o en la región centro-norte del país.

Los demócratas también tienen más probabilidades que los republicanos de decir que el calor extremo ha tenido un “gran” impacto en cada uno de los aspectos analizados.

El calentamiento ha puesto en peligro al planeta, especialmente en los últimos años; los científicos calculan que la temperatura media de la Tierra en 2025 se mantuvo entre las tres más altas registradas, junto con 2024 y 2023. Estados Unidos ha sufrido peligrosos domos de calor en los últimos años, y temperaturas inusualmente altas incluso a comienzos del año.

El reciente clima abrasador ha influido en miles de muertes relacionadas con el calor al provocar la muerte de más personas cada año que todos los demás fenómenos meteorológicos combinados. Aumenta el riesgo de incendios forestales, tensiona la infraestructura pública, devasta la agricultura y causa estragos en reuniones como eventos deportivos.

Ahora, la encuesta muestra cómo el calor extremo transforma la vida diaria de los estadounidenses.

“Tengo que levantarme a las 5 de la mañana para caminar antes de las 6, porque para las 7 (la temperatura) ya está en los 80 grados (Fahrenheit, alrededor de 27 grados Celsius)... Pierdo un par de horas de sueño porque tengo que despertarme más temprano”, añadió Bracamonte, quien dijo que se identifica como una demócrata muy liberal. “No puedes quedarte afuera sin enfermarte, a menos que bebas agua todo el tiempo; hace muchísimo, muchísimo calor”.

Aumentan las facturas de electricidad

Alrededor de 8 de cada 10 estadounidenses dicen que sus facturas de electricidad han tenido un “gran” o un “menor” impacto por el calor extremo durante el último año, frente al 69% en julio de 2024, según la encuesta.

Casi la mitad (el 44%) de los estadounidenses que viven en la región centro-norte dicen que el calor extremo ha tenido un “gran” impacto en sus facturas de electricidad, frente al 29% de hace dos años.

El aumento de los precios de la electricidad en los hogares se ha convertido en un tema político cada vez más destacado en los últimos años. El clima extremo es solo uno de los factores que afectan las facturas de electricidad, pero implica que la gente usa más energía para el aire acondicionado, o en los meses fríos, para la calefacción.

“Siento que mis costos de servicios públicos probablemente se duplicaron en los últimos tres o cuatro años”, afirmó Daemien Williams, un inspector de puentes de 50 años que vive en Cahokia Heights, Illinois, y se identifica como demócrata. “Sí reviso mis facturas con bastante detalle y veo que los kilovatios y el consumo en realidad han subido, no solo el precio que cobran por ello”.

Impactos en planes de viaje y vacaciones, así como en las actividades familiares al aire libre

El calor extremo afecta la vida de los estadounidenses de otras maneras, de acuerdo con la encuesta.

Alrededor de 4 de cada 10 estadounidenses dicen que el calor extremo ha tenido un gran impacto o un impacto menor en sus planes de viaje o vacaciones, frente a aproximadamente una cuarta parte en 2024.

“Ha afectado a toda mi familia porque normalmente nos reunimos mucho durante el verano”, explicó Bracamonte. “Tenemos familia en Texas y en el norte de Arizona. Y hemos visto que ha habido muchos más incendios, muchas más inundaciones, todo eso. Así que eso, en cierto modo, frena nuestros planes de viajar”.

Las olas de calor extremo aumentan el riesgo de incendios forestales, y un mundo más cálido potencia las tormentas que, en última instancia, podrían traer más precipitaciones.

Alrededor de 7 de cada 10 estadounidenses dicen que el calor extremo ha tenido un gran impacto o un impacto menor en las actividades al aire libre de su familia, frente a aproximadamente 6 de cada 10 en 2024.

Sean Conway, un especialista en marketing directo de 41 años en North Shore, Massachusetts, dijo, por ejemplo, que los entrenamientos de fútbol de sus hijos podrían posponerse o cancelarse debido a temperaturas extremas.

Pero para Conway, que se considera un independiente moderado con inclinación republicana, esto es algo menor. “A veces, simplemente hay que estar afuera con el mal tiempo”.

No sorprende que muchos estadounidenses digan que perciben los impactos, afirmó Jennifer Francis, climatóloga del Woodwell Climate Research Center, quien no participó en la encuesta.

“Las olas de calor brutales y potencialmente mortales se han vuelto más frecuentes, más intensas y más persistentes en muchas partes del mundo, incluidos nuestros estados del oeste y de la región centro-norte”, indicó. “El calor extremo, combinado con largos periodos de sequía, ha afectado directamente nuestra salud, además de tener efectos indirectos en nuestros bolsillos”.

La creencia en el cambio climático se mantiene en gran medida estable

Aunque más estadounidenses dicen sentir un impacto personal del calor extremo, eso no significa que un número creciente crea en el cambio climático.

Aproximadamente dos tercios (66%) de los estadounidenses creen que el cambio climático está ocurriendo, una ligera disminución frente al 73% en septiembre de 2025. Cerca del 17% dice no estar seguro de si el cambio climático está ocurriendo, y alrededor del 15% dice que no está ocurriendo.

Williams, el residente de Illinois, atribuye su creencia en el cambio climático en parte a cambios extremos del tiempo, incluidas temperaturas muy altas y muy frías.

“Mi mayor indicador del cambio en el clima es que las inundaciones ocurren con mucha más frecuencia”, observó, y señaló que cree tanto en causas naturales como humanas.

John Hazel, de 33 años, de Waco, Texas, dice que ha notado cambios desde que era más joven.

“Cuando era niño, parecía algo muy raro cuando (la temperatura) llegaba a 100 (grados Fahrenheit, o 37 grados Celsius); todo el mundo decía: ‘guau’. Y ahora es todos los días”, afirmó Hazel, investigador de escenas del crimen. “Las estaciones se sentían un poco más equilibradas. Ahora se siente como si el verano se quedara más tiempo: empieza antes y dura más”.

Hazel, quien se identifica como un republicano conservador y cree en el cambio climático, dijo que planifica en función del calor.

“En cuanto sales, ya estás sudando aunque no estés haciendo gran cosa. Definitivamente, he notado que tienes que tomar descansos de estar afuera; tienes que bañarte, ducharte más seguido, añadió Hazel. “Sin duda es una consideración mayor”.

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La encuesta, en la que participaron 1.165 adultos, se realizó del 23 al 27 de julio de 2026, utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades, diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error muestral para los adultos en general es de más o menos 3,7 puntos porcentuales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.