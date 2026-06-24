Una nota de rescate que afirmaba que Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie, había muerto fue mantenida en secreto por las fuerzas del orden durante casi cinco meses por temor a que divulgar demasiada información obstaculizara la investigación sobre su desaparición.

La mujer de 84 años desapareció de su casa en Arizona el 1° de febrero. Una semana después de su desaparición, dos notas supuestamente escritas por sus secuestradores fueron enviadas a CNN y a una estación de noticias local en la ciudad de Tucson, según informó CNN.

Parte de la información de la primera nota, que exigía millones de dólares por el regreso de Nancy Guthrie, se hizo pública. Las autoridades pidieron a los medios de comunicación que no informaran sobre la segunda nota mientras verificaban su autenticidad. En esa nota, el supuesto culpable afirmaba que la anciana había fallecido, pero que no tenía intención de matarla.

Las autoridades intentaron verificar si Guthrie había fallecido, pero no lo consiguieron, según informaron fuentes a CNN.

Según las fuentes, los investigadores consideraron que mantener en privado los detalles de la segunda nota sería beneficioso a la hora de interrogar a un posible sospechoso o sospechosos, ya que el mensaje contenía información que solo sus secuestradores conocerían.

open image in gallery Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora del programa ‘Today’, Savannah Guthrie (en la foto juntas), desapareció de su domicilio en Arizona el 1° de febrero. A los pocos días de su desaparición, se enviaron dos notas, supuestamente escritas por sus secuestradores, a CNN y a una cadena de noticias local de la ciudad de Tucson ( NBC/Today )

Las autoridades también temían que el interés público en este caso de gran repercusión disminuyera y que los investigadores recibieran menos pistas si compartían una nota en la que se afirmaba que había fallecido.

Las autoridades no han confirmado públicamente la autenticidad de la nota ni han proporcionado detalles sobre la investigación. El Departamento del Sheriff del Condado de Pima declinó hacer comentarios sobre el contenido de la nota, mientras que el FBI no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El contenido de la segunda nota aporta contexto a un emotivo video que la familia Guthrie publicó el 7 de febrero, en el que Savannah Guthrie, quien es anfitriona del programa televisivo estadounidense Today, se dirigió a la persona que había escrito la nota.

“Recibimos su mensaje y lo entendemos”, dijo en el video, y agregó: “Les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Esta es la única manera de tener paz”.

Nancy fue reportada como desaparecida el 1° de febrero después de no asistir a su servicio religioso habitual. Posteriormente, las autoridades indicaron que creían que había sido secuestrada o llevada contra su voluntad tras encontrar sangre cerca de la entrada de su casa, lo que sugería que podría haber resultado herida.

open image in gallery A las autoridades les preocupaba que dar a conocer demasiada información sobre este caso de gran repercusión mediática pudiera reducir el número de pistas sobre la desaparición de Nancy Guthrie. En la imagen se ve su casa, a las afueras de Tucson, Arizona ( Getty )

El caso acaparó la atención pública cuando las autoridades recalcaron que la anciana había desaparecido sin su medicación diaria. Tras la aparición de informes sobre supuestas notas de rescate relacionadas con el caso, el FBI difundió imágenes de vigilancia que mostraban a una persona enmascarada cerca de su domicilio en el momento de su desaparición.

El caso desencadenó una intensa búsqueda por parte de las fuerzas del orden locales y federales, voluntarios y equipos de rescate, incluyendo perros y drones. Pero a pesar de sus esfuerzos, Nancy no ha sido encontrada.

Savannah Guthrie regresó al programa televisivo en abril tras una baja temporal. El martes por la mañana, habló en directo sobre los últimos acontecimientos.

“No tengo ningún comentario sobre esta noticia, y no estoy involucrada en nuestra cobertura. Pero no puedo fingir que no estoy aquí”, dijo entre lágrimas.

open image in gallery El FBI ha hecho públicas unas imágenes de las cámaras de vigilancia en las que se ve a una persona enmascarada cerca de la puerta principal de la casa de Nancy Guthrie en el momento aproximado de su desaparición ( FBI )

open image in gallery Se han colocado velas y flores en un homenaje a Nancy Guthrie frente a la redacción del noticiero KVOA en Tucson, Arizona ( Getty )

“Y ya que estoy aquí, quería aprovechar la oportunidad para pedirle a la gente, para rogarles que hablen. Alguien sabe algo”, dijo.

“Esta es una noticia reciente que está en el punto de mira, pero es la vida que vive mi hermana, que vivo yo, que vive mi hermano, que viven nuestras familias, que viven nuestros hijos cada día. Y estamos sufriendo muchísimo”, continuó.

Incorporó: “No podemos estar en paz. Así que, por mucho que intente venir aquí cada día, sonreír y encontrar esa alegría, y prometo que lo haré, este es el momento de decirles que necesitamos su ayuda. Les rogamos que nos ayuden”.

“Por favor, hagan lo correcto. Por nosotros. Por nuestra familia. Por nuestros hijos. Amamos a nuestra madre y nunca dejaremos de buscarla. Jamás”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello