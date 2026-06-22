Renuncia superintendente escolar de Los Ángeles en medio de investigación federal

El superintendente de las escuelas públicas de Los Ángeles renunció cuatro meses después de que lo pusieran en licencia con goce de sueldo durante una investigación federal, informó el lunes la Junta de Educación del distrito.

Alberto Carvalho negó a principios de este año haber cometido alguna irregularidad y había solicitado ser reincorporado como jefe del segundo distrito escolar más grande del país.

El FBI ejecutó órdenes de registro el 25 de febrero en su casa y en la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Dos días después, la Junta de Educación votó por unanimidad ponerlo en licencia a la espera del resultado de la investigación.

En su comunicado difundido temprano el lunes, la Junta reconoció que recibió una carta de renuncia de Carvalho. La renuncia entró en vigor el domingo.

“La Junta se mantiene firme en su compromiso de garantizar estabilidad, continuidad y un progreso sostenido mediante un liderazgo sólido. Nuestro enfoque no cambia: brindar a cada estudiante una educación de alta calidad, apoyar a nuestra dedicada fuerza laboral y mantener la confianza de las comunidades a las que servimos”, señaló en el comunicado.

Indicó que Andrés Chait, quien ha fungido como superintendente interino, permanecerá en ese cargo hasta que se tome una decisión permanente.

Las autoridades no han proporcionado detalles sobre la naturaleza de la investigación sobre el distrito, que atiende a más de 500.000 estudiantes, ni han acusado a Carvalho de delito alguno.

El FBI también registró una tercera ubicación cerca de Miami. The Miami Herald informó que la propiedad en Florida pertenecía a Debra Kerr, quien anteriormente trabajó con AllHere, una empresa de tecnología educativa que tenía un contrato con las escuelas de Los Ángeles antes de colapsar y de que su directora fuera acusada formalmente de fraude.

En 2024, Carvalho promocionó ampliamente un acuerdo con AllHere para un chatbot de IA llamado “Ed”, diseñado para ayudar a los estudiantes. Pero unos tres meses después de presentar la tecnología y de pagarle a la empresa 3 millones de dólares, el distrito puso fin a sus tratos con AllHere, que se declaró en bancarrota. Meses después, la fundadora Joanna Smith-Griffin fue acusada de fraude de valores y fraude electrónico, además de robo de identidad.

En ese momento, Carvalho negó haber tenido participación personal en la selección de AllHere, según Los Angeles Times.

“El señor Carvalho respeta el estado de derecho y el proceso de investigación y siempre ha actuado en el mejor interés de los estudiantes y dentro de los límites de la ley", dijo en un comunicado Holland & Knight, el bufete que lo representa a Carvalho. "Aunque la investigación del gobierno continúa, los fiscales no han presentado evidencia que respalde ninguna acusación de que el señor Carvalho haya violado la ley federal”.

El lunes se envió un correo electrónico al bufete solicitando comentarios.

Tras el registro en la sede del distrito escolar, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles dijo que estaba cooperando con los investigadores y que no tenía más información.

Carvalho se convirtió en superintendente de Los Ángeles en 2022. Anteriormente dirigió las escuelas públicas de Miami.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.