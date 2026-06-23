Savannah Guthrie rompe en llanto tras revelación de una nota de rescate que afirmaba que su madre había muerto

Savannah Guthrie hizo un emotivo llamado al público mientras la búsqueda de su madre desaparecida, Nancy, da un nuevo giro.

Según CNN y otros medios de comunicación, que citan fuentes policiales, una nota de rescate relacionada con la desaparición de Nancy, la madre de 84 años de la presentadora del programa Today, afirmaba que había fallecido. La policía informó que Nancy fue secuestrada el 1 de febrero de su casa en Arizona mientras dormía.

Al hablar sobre los últimos acontecimientos el martes por la mañana en Today, Savannah dijo: “No tengo ningún comentario sobre esta noticia y no estoy involucrada en nuestra cobertura. Pero no puedo fingir que no estoy aquí”.

Y agregó: “Y ya que estoy aquí, quería aprovechar la oportunidad para pedirle a la gente, para rogarles que hablen. Alguien sabe algo”, continuó.

“Esta es una noticia reciente que está en el punto de mira, pero es la vida que vive mi hermana, que vivo yo, que vive mi hermano, que viven nuestras familias, que viven nuestros hijos cada día. Y estamos sufriendo muchísimo”, manifestó.

open image in gallery La madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa ‘Today’, de 84 años, fue secuestrada de su domicilio en Arizona el 1 de febrero mientras dormía, según la policía ( NBC/Today )

Al contener las lágrimas, Savannah señaló: “No podemos estar en paz”.

“Así que, por mucho que intente venir aquí cada día, sonreír y encontrar esa alegría, y prometo que lo haré, este es el momento de decirles que necesitamos su ayuda. Les rogamos que nos ayuden”, urgió al público.

Con el apoyo de sus compañeros presentadores de Today, Savannah —que regresó al programa matutino de NBC en abril después de un permiso de ausencia durante la búsqueda de Nancy— continuó: “Y no voy a perder esa oportunidad. Así que, por favor, si nos están viendo, por pequeña que sea la recompensa, está ahí. Pueden contárnoslo. Puede ser anónimo”.

“Por favor, hagan lo correcto. Por nosotros. Por nuestra familia. Por nuestros hijos. Amamos a nuestra madre y nunca dejaremos de buscarla. Jamás”.

La pantalla mostró entonces una foto de Nancy junto con el número de la línea de información del FBI: 1-800-CALL-FBI.

La emotiva súplica de Savannah llega tras la noticia de que una de las notas de rescate relacionadas con la desaparición de su madre afirmaba que había fallecido. El contenido de la nota no se hizo público, ya que las autoridades y los medios de comunicación implicados en el caso acordaron no divulgar detalles que pudieran interferir en los esfuerzos por verificar futuras comunicaciones de cualquier persona relacionada con la desaparición.

open image in gallery Savannah Guthrie se secó las lágrimas mientras hablaba de la desaparición de su madre el martes en el programa ‘Today’ ( Today/NBC )

CNN informó que una nota indicaba que la muerte de Nancy no fue intencional y que falleció poco después de desaparecer de su casa en Arizona. Las autoridades no confirmaron públicamente la autenticidad de la nota ni proporcionaron detalles sobre la investigación.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima rechazó hacer comentarios sobre el contenido de la nota, mientras que el FBI no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los investigadores declararon que creen que Nancy fue secuestrada tras encontrar sangre cerca de la entrada de su casa en las afueras de Tucson. Posteriormente, el FBI difundió imágenes de vigilancia que mostraban a un individuo enmascarado cerca de la propiedad en el momento de su desaparición.

El caso desató una intensa búsqueda en la que participan las fuerzas de seguridad, voluntarios y equipos de rescate que rastrearon las zonas desérticas que rodean Tucson y sus alrededores. A pesar de los exhaustivos esfuerzos, Nancy no fue encontrada.

Traducción de Olivia Gorsin