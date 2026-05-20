Muere Barney Frank, congresista liberal y pionero de los derechos gay; tenía 86 años

Barney Frank, el veterano congresista demócrata y destacado liberal que dio nueva visibilidad a los derechos de los homosexuales y diseñó las reformas más significativas del sistema financiero en una generación, ha muerto. Tenía 86 años.

Frank murió a última hora del martes, informó Jim Segel, exjefe de campaña de Frank y amigo cercano.

Tras representar amplias zonas de los suburbios de Boston en el Congreso durante 32 años, Frank y su esposo se mudaron a Ogunquit, Maine. Ingresó allí en cuidados paliativos en abril por insuficiencia cardíaca congestiva y le sobreviven su esposo, Jim Ready, y sus hermanas, la veterana estratega demócrata Ann Lewis y Doris Breay, además de su hermano David Frank.

Frank, que se describía a sí mismo como un “judío gay zurdo”, era conocido por su ingenio mordaz, su estilo combativo y su enfoque en las comunidades marginadas. Representaba el ala izquierda del partido, al tiempo que mantenía cercanía con líderes demócratas que a veces frustraban a los progresistas.

Es más conocido como pionero de los derechos LGBT. Tras décadas lidiando con su sexualidad, se declaró públicamente gay en 1987, el primer miembro del Congreso en hacerlo de manera voluntaria. Con su matrimonio con Ready en 2012, se convirtió en el primer legislador en ejercicio en el Capitolio en casarse con alguien del mismo sexo.

Pero en una entrevista en abril, al ingresar en cuidados paliativos, Frank manifestó que esperaba ser recordado por defender una forma de hacer política que abrazara los ideales progresistas sin imponérselos prematuramente a los votantes. Era un enfoque que, temía, estaba siendo rechazado por los demócratas ávidos de recuperar la Casa Blanca en 2028 y dejar atrás la era Trump.

“Espero haber dejado claro que la mejor manera de lograr las mejoras que necesitamos en nuestra sociedad, en particular para hacerla menos injusta en lo económico y lo social, es mediante métodos políticos convencionales”, afirmó Frank. “El principal obstáculo para que derrotemos al populismo y avancemos más en la dirección correcta es que los demócratas moderados tienen que dejar claro que nos oponemos a esa parte de la agenda de nuestros amigos de la izquierda que es políticamente inaceptable. Tienen razón en muchas cosas, pero hay que tener cierta discreción”.

“No deberían tomar las partes más impopulares de su agenda y convertirlas en pruebas de pureza”, añadió. “Y eso es lo que mis amigos de la izquierda han estado haciendo”.

El camino de Frank hacia la vida pública

Nacido en 1940 en Bayonne, Nueva Jersey, Frank escribió en sus memorias de 2015 que se sintió atraído por la vida pública después de que Emmett Till, un joven negro de 14 años de Chicago, fuera linchado por hombres blancos en Mississippi. Frank sería voluntario en Mississippi durante el Freedom Summer de 1964, aunque reconoció que su estilo de hablar rápido era un desafío en el sur profundo.

“Mi organización directa de votantes en Mississippi estuvo limitada por el hecho de que mi acento (hasta el día de hoy más de Nueva Jersey que de Nueva Inglaterra), mi mala dicción y mi habla rápida, especialmente cuando me entusiasmaba, me volvían en gran medida incomprensible para los habitantes rurales de Mississippi de ambas razas”, escribió.

Ingresó en la política en 1968 como asistente del alcalde de Boston, Kevin White, antes de ganar un escaño en la Cámara de Representantes de Massachusetts en 1972. Frank fue elegido al Congreso en 1980, un año por lo demás desastroso para los demócratas, ya que el partido perdió decenas de escaños en la Cámara de Representantes y el republicano Ronald Reagan ganó la Casa Blanca.

El estilo pragmático de Frank apareció temprano en su carrera congresional. Se unió al liberal Democratic Study Group para ayudar a presionar al entonces presidente de la Cámara, Tip O’Neill, demócrata por Massachusetts, a responder con mayor agresividad a la administración Reagan. Pero Frank contó que con más frecuencia se encontraba de acuerdo con el enfoque menos confrontativo de O’Neill.

Años después, cuando el Congreso se preparaba para aprobar un enorme paquete de reforma fiscal, Frank tenía la intención de votar “no”, en oposición a la reducción de las tasas máximas. Sin embargo, cambió de opinión cuando negoció un acuerdo para aumentar los créditos fiscales para vivienda asequible.

“Me alegró sacrificar mi pureza ideológica para mejorar una legislación que iba a convertirse en ley conmigo o sin mí”, escribió.

La representante Nancy Pelosi, demócrata de California y expresidenta de la Cámara, calificó a Frank como un “idealista al máximo”.

“Los objetivos, la visión, la promesa de todo ello”, recordó en una entrevista. “Nadie podía superar lo que él aportaba en ese sentido”.

Haciendo historia en el Congreso

Durante sus primeros años en Washington, Frank llevó una especie de doble vida.

En privado, socializaba en los círculos gay de la ciudad y tenía relaciones, pero no reconocía públicamente su sexualidad. En esa época, los medios rara vez informaban que alguien era gay a menos que esa persona estuviera involucrada en un escándalo. Cuando Frank en 1987 invitó a un reportero a su oficina para preguntarle formalmente si el congresista era gay, Frank respondió: “sí, ¿y qué?”.

Otros líderes electos, quizá de manera más notable Harvey Milk de San Francisco, se habían declarado años antes. Miembros del Congreso, incluido el representante Gerry Studds, demócrata por Massachusetts, habían sido expuestos previamente a través de escándalos.

El enfoque de Frank lo convirtió en el líder gay más prominente en la política nacional durante gran parte de las décadas de 1980 y 1990. Ayudó a asegurar fondos para la lucha contra el sida y presionó a la administración demócrata de Clinton, sin éxito, para levantar la prohibición de que los gays sirvieran en el ejército.

Pero también hubo momentos bajos, en particular una abrumadora votación de la Cámara en 1987 para reprenderlo por contratar a un prostituto en 1985. El representante republicano Newt Gingrich presionó para imponer el castigo más severo de la censura, que fue rechazado por un amplio margen.

Frank se convirtió en una especie de blanco de burlas entre los republicanos conservadores, y el líder de la mayoría en la Cámara, Dick Armey, republicano de Texas, lo llamó “Barney Fag” en 1995. Armey luego admitió que habló mal y se disculpó desde el pleno de la Cámara.

En el camino, Frank se hizo conocido como uno de los legisladores más citables del Congreso.

Sobre el aborto, dijo que los republicanos creían que “la vida comienza en la concepción y termina en el nacimiento”, criticando el impulso del partido por recortar programas sociales. Después de que Ken Starr publicara su informe sobre la relación del presidente Clinton con Monica Lewinsky, Frank comentó que requería “demasiada lectura sobre sexo heterosexual”.

El representante Steny Hoyer, demócrata por Maryland, ingresó al Congreso el mismo año que Frank y recordó a su excolega: “Puede que recibieras un golpe, pero se suavizaba con el humor que lo acompañaba”.

Para la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, las “frases lapidarias” de Frank eran “maliciosas y maliciosamente graciosas. Barney cumplió para la gente trabajadora, y vivimos en un mundo peor sin él”.

Al frente de una reforma financiera

Para 2007, Frank era presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, donde dejaría su huella duradera en políticas públicas mientras la economía se precipitaba hacia el colapso. Trabajó con la administración republicana de Bush para aprobar un paquete de rescate, que brindó apoyo vital a instituciones financieras pero desató una revuelta populista que aún recorre la política estadounidense.

Una vez pasada la crisis inicial, Frank ayudó a desarrollar la reforma más significativa desde el New Deal. Trabajando con el entonces presidente del Comité Bancario del Senado, Chris Dodd, demócrata por Connecticut, la Ley Dodd-Frank reforzaría las protecciones al consumidor, impondría nuevos requisitos de capital a los bancos y aumentaría la capacidad de los reguladores para vigilar el riesgo.

“Barney y yo compartimos una relación fantástica”, expresó Dodd. “Tuve muchos buenos momentos en esos 36 años en el Congreso, pero ninguno más significativo, alegre o productivo que esos casi dos años trabajando con Barney en nuestra ley bancaria”.

Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, su administración republicana ha trabajado para revertir muchas de las disposiciones de la ley.

Frank enfrentó su campaña de reelección más difícil en años en 2010, cuando la ola ultraderechista "Tea Party" se extendió por la política estadounidense. Optó por no postularse de nuevo en 2012, aunque siguió involucrado en la política mucho después de dejar el Congreso, incluso como colaborador de la cadena conservadora Newsmax.

Siguió siendo un feroz crítico de Trump. Cuando le preguntaron su pronóstico sobre quién podría suceder al presidente, Frank respondió: “lamentablemente no llegaré a votar por ello”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.