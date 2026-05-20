México ante prueba fuego para Mundial de Fútbol: culminar a tiempo obras en su principal aeropuerto

Un incesante ruido de taladros y obreros cargando tubos y cajas mientras otros trabajadores instalan baldosas en los pisos y cables en los techos es la escena con la que se encuentran miles de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, la principal puerta de entrada al país, a menos de un mes de la Copa Mundial.

Las obras conviven con cientos de carteles que promocionan el Mundial y grandes figuras de pelotas de fútbol y trofeos que ayudan a los pasajeros a olvidar las incomodidades generadas por las remodelaciones que se han extendido por un año.

A un lado de una de las seis grúas que aún permanecen en la entrada de la Terminal 1, Luis Ibarra, un ingeniero de 28 años, admitió que no le generan molestia las remodelaciones en el aeropuerto que por años sufrió inundaciones, goteras en los techos y saturación de pasajeros y vuelos.

El aeropuerto fue inaugurado en 1952 y ha tenido varios cambios y ampliaciones que incluyeron las que se hicieron entre 2005 y 2006 cuando se inauguró la segunda terminal.

La cuenta regresiva para culminar una de las mayores remodelaciones tiene a más de 3.000 personas trabajando 20 horas al día, indicaron a The Associated Press las autoridades del aeropuerto.

Mientras aguardaba un vuelo hacia Monterrey, Ibarra criticó que se aceleraran las remodelaciones por la cercanía del Mundial. “Tuvieron mucho tiempo para su planeación, pero al hacerlo a última hora no hacen bien los acabados, no se ve bien”, se quejó.

La modernización del aeropuerto fue emprendida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tras años de polémicas que surgieron en la administración de su antecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) quien trató, sin éxito, de promover el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la localidad de Santa Lucía —que dejó en manos de los militares— para que asumiera desde 2022 buena parte de las operaciones aeroportuarias de la capital.

Pero su lejanía —-está a 50 kilómetros de la ciudad— y la dificultosa conectividad terrestre afectaron los planes del gobierno y generaron fricciones con Estados Unidos, que protestó que se trasladara el transporte de carga al aeropuerto Felipe Ángeles y el año pasado aplicó sanciones a México que incluyeron no autorizar 13 rutas para sus aerolíneas.

Los cambios que dejó la obra

A un año del inicio de la remodelación del aeropuerto Benito Juárez y con más del 90% de las obras de la primera fase casi terminadas, el director general de la terminal, almirante Juan José Padilla, dijo en entrevista con AP que las complicaciones que surgieron fueron “más de lo que nos esperábamos” y que tuvieron que ver con que algunas áreas tenían más de medio siglo de antigüedad y en algunos casos faltaban planos.

“Nos enfrentamos a años de falta de mantenimiento”, expresó Padilla al reconocer que los años de desinversión afectaron particularmente los espacios por donde transitan diariamente unos 120.000 pasajeros.

Bajo ese escenario se comenzaron en mayo de 2025 los trabajos que representaron una inversión de unos 500 millones de dólares que financió en su totalidad el aeropuerto, que desde 2023 es administrado por la Secretaría de Marina.

La modernización implicó remodelaciones de las fachadas y puertas de entrada de las dos terminales así como el cambio de casi 100.000 metros cuadrados de pisos, mobiliario e iluminación; la renovación de los baños, el revestimiento de paredes y techos, las bandas de equipaje y los estacionamientos y un reordenamiento interno que permitió recuperar casi 30.000 metros cuadrados en las áreas de última espera, explicó el capitán Arturo Flores, coordinador de las obras. Para agosto, luego del Mundial, se iniciará la segunda etapa de los trabajos que terminarán en diciembre.

Reforzamiento de la seguridad

Las obras también incluyeron el incremento de las cámaras de seguridad, que pasaron de 2.200 a más de 4.000 y operarán con inteligencia artificial para la detección de vehículos, maletas o personas sospechosas.

Padilla mencionó que también se espera instalar próximamente un sistema anti-drones para atender cualquier contingencia.

El aeropuerto capitalino cuenta con unos 7.000 agentes de las fuerzas federales y locales que se mantendrán en esa misma proporción durante el torneo internacional.

A inicios de este mes la cancillería mexicana anunció que se llegó a un acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos para establecer una serie de medidas y garantizar la implementación del acuerdo bilateral de transporte de 2015.

Entre esas medidas está la ampliación de los slots —las franjas horarias para el aterrizaje y despegue de los aviones— que Washington pidió incrementar para sus aerolíneas. Durante el gobierno de López Obrador se redujeron de 61 a 43 los slots del aeropuerto capitalino. El año pasado se elevaron a 44 las franjas de horarios.

Al respecto, Padilla informó que próximamente se aumentarán a 46 los slots para las aerolíneas extranjeras y locales.