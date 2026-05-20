Polonia celebra declaración de que reducción de tropas de EEUU es temporal

Polonia acogió el miércoles las declaraciones de Estados Unidos según las cuales la decisión de no desplegar 4.000 soldados en el país centroeuropeo es solo una medida temporal.

El gobierno polaco reaccionó la semana pasada con incredulidad ante la noticia de que 4.000 efectivos del 2.º Equipo de Combate de Brigada Acorazada del Ejército, de la 1.ª División de Caballería, ya no se dirigían al país, como estaba previsto.

El gobierno de Trump había dicho previamente que estaba reduciendo las fuerzas estadounidenses en Alemania, una decisión que provocó inquietud y críticas tanto en Europa como en Washington.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, calificó el martes por la noche de “retraso temporal” el despliegue de fuerzas estadounidenses en Polonia, a la que describió como un “aliado modelo de Estados Unidos”.

Polonia es el país que más gasta en defensa dentro de la alianza militar de la OTAN en proporción a su economía, alrededor del 4,7% en 2025.

Parnell atribuyó el retraso a que Estados Unidos está reduciendo el número de equipos de combate de brigada asignados a Europa de cuatro a tres, e indicó que el Pentágono necesitaba decidir qué tropas estacionar y en qué lugares.

También el martes por la noche, el vicepresidente JD Vance rechazó que Estados Unidos estuviera reduciendo los niveles de tropas en Polonia: “Eso no es una reducción. Es solo un retraso estándar en la rotación que a veces ocurre en estas situaciones”.

El primer ministro polaco Donald Tusk manifestó el miércoles que le alegraba escuchar “la declaración de Washington de que Polonia será tratada como se merece”.

El ministro de Defensa Władysław Kosiniak-Kamysz, quien habló con el secretario de Defensa Pete Hegseth el martes por la noche, afirmó que las nuevas declaraciones de Estados Unidos significan que “se mantiene la presencia estadounidense”.

Añadió: “A veces un modelo rotatorio puede convertirse en un modelo permanente y eso siempre es mucho mejor”. Por lo general, hay unos 10.000 soldados estadounidenses estacionados en Polonia, la mayoría de ellos presentes de manera rotatoria.

Funcionarios polacos señalaron que según lo entendido, ellos participarán en las conversaciones sobre la reorganización de las tropas estadounidenses en Europa.

Estados Unidos no indicó cuánto durará el retraso. El ministro de Defensa polaco comentó que esperaba una aclaración en las semanas siguientes.

Pero Tusk sostuvo que los europeos no deberían hacerse ilusiones sobre la determinación de Washington de reducir su presencia militar en el continente y sobre la necesidad de que los europeos llenen ese vacío.

El secretario general de la OTAN Mark Rutte declaró el miércoles que los aliados de Estados Unidos saben desde hace un año que el gobierno de Trump retiraría algunas tropas de Europa y que espera, “con razón, que Europa y Canadá asuman una mayor responsabilidad por la defensa convencional de la OTAN y, en particular, por supuesto, de la parte europea de la OTAN”.

Rutte afirmó que Estados Unidos “seguirá involucrado”, pero que con el tiempo podría reorientar recursos hacia otras partes del mundo.

El gobierno de Trump ha advertido que Europa tendrá que ocuparse de su propia seguridad, incluida la de Ucrania, en el futuro.

Trump y el Pentágono han dicho que retirarán al menos 5.000 soldados de Alemania después de que el canciller Friedrich Merz afirmara que el liderazgo de Irán estaba “humillando” a Estados Unidos y criticara lo que calificó como una falta de estrategia en la guerra.

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El corresponsal Lorne Cook en Bruselas contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.