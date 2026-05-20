Los lugares históricos más amenazados aluden a los 250 años de EEUU y la igualdad para todos

El Monumento Nacional Stonewall, el Sitio de la Casa del Presidente y el Parque Histórico Nacional de los Derechos de las Mujeres figuran entre los 11 lugares incluidos en la lista anual de los sitios históricos más amenazados en Estados Unidos, elaborada por el National Trust for Historic Preservation.

La lista de 2026, anunciada el miércoles, conmemora el 250.º aniversario de Estados Unidos con el principio fundacional de que todos son creados iguales como tema, señaló Carol Quillen, presidenta y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro. Los 11 sitios ofrecen ejemplos de cómo, con el paso del tiempo, los estadounidenses han luchado contra la injusticia y por la igualdad, agregó.

“Queríamos pensar en esas ideas, especialmente en esta noción de que todos los seres humanos son creados iguales, y encontrar lugares, a veces lugares poco reconocidos... en los que no todos los estadounidenses piensan habitualmente”, dijo Quillen a The Associated Press.

Los sitios están a lo largo y ancho del territorio nacional: desde Nueva York hasta California, Alabama y Texas en el Sur, pasando por Michigan en el Medio Oeste y la región de Four Corners de Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah en el Oeste de las Montañas Rocosas.

Al menos tres de los sitios —Stonewall, la iglesia El Corazón en Texas y la Casa del Presidente en Filadelfia— han quedado en peligro por acciones del gobierno de Trump.

“Queremos salvar estos lugares”, declaró Quillen. “No solo porque el lugar físico es importante, sino porque las historias que guardan estos lugares son importantes”.

Por primera vez desde que la lista debutó en 1988, cada sitio de la lista de 2026 recibirá una subvención única de 25.000 dólares para ayudar a destacar sus vínculos con el principio de que todas las personas son creadas iguales y afrontar las amenazas que enfrentan.

Los 11 sitios son:

Montgomery, Alabama: Hotel Ben Moore

El hotel fue un refugio para las personas negras que vivían bajo el régimen de segregación racial en el sur. La prolongada desocupación ha provocado deterioro estructural y el histórico vecindario de Centennial Hill que lo rodea enfrenta presión por el desarrollo. El hotel alojó a figuras clave del Movimiento por los Derechos Civiles, entre ellas el Dr. Martin Luther King Jr. y el reverendo Ralph Abernathy. The Conservation Fund anunció en noviembre que ayudaría a preservar el hotel.

Condado de Modoc, California: Centro de Segregación de Tule Lake

Inicialmente conocido como el Centro de Reubicación de Guerra de Tule Lake, se estableció como un campamento, pero más tarde se convirtió en un centro de detención de japoneses estadounidenses acusados de ser desleales a la nación. El sitio es ahora un monumento nacional administrado por el Servicio de Parques Nacionales. Solo 37 acres del sitio de 1.100 acres están protegidos. La mayor parte corre el riesgo de sufrir una alteración permanente debido a un proyecto de construcción propuesto en las cercanías.

-Isla Tiburón, California: Estación de Inmigración de Angel Island

Fue el mayor puerto de inmigración de la Costa Oeste entre 1910 y 1940, particularmente para inmigrantes de Asia y el Pacífico. Cientos de miles de personas fueron procesadas, detenidas y/o interrogadas allí debido a su raza. Actualmente, la estación está amenazada por factores físicos, ambientales, políticos y económicos. Se necesita financiamiento adicional para reparaciones estructurales y programas que aumenten la concienciación.

Somerset, Massachusetts: Casa de Reunión de los Amigos de Swansea

Reconocida como la casa de reunión cuáquera más antigua que se conserva en el estado, fue construida en 1701 para servir de refugio a una congregación que huía de la persecución religiosa y buscaba un lugar para rezar. El edificio ha estado cerrado durante años y necesita una rehabilitación significativa.

Detroit, Michigan: Asociación de Clubes de Mujeres de Detroit

Fundada en 1921, la asociación fue una de las primeras organizaciones negras en Detroit en ser propietaria de su sede, adquirida en 1941. Pero el edificio ha estado cerrado desde 2024, cuando se reventaron tuberías de agua y se dañó el interior. Se necesita dinero para ayudar a la asociación a reabrir el edificio.

Nuevo México, Colorado, Arizona, Utah: Gran Paisaje Cultural de Chaco

El paisaje es una tierra ancestral sostenida durante más de un milenio por los pueblos Pueblo y Hopi, pero está amenazada por cambios en la política federal de tierras que podrían abrir porciones significativas al desarrollo de petróleo y gas. Se necesitan protecciones permanentes y consultas con las tribus para resguardar su integridad cultural.

Seneca Falls, Nueva York: Parque Histórico Nacional de los Derechos de las Mujeres

El parque cuenta la historia de la primera Convención sobre los Derechos de las Mujeres, celebrada en Seneca Falls en julio de 1848. Necesita más de 10 millones de dólares en reparaciones, y financiamiento y apoyo adicionales para ayudar a preservar el parque como un lugar para enseñar a los visitantes la historia de los derechos de las mujeres.

Nueva York, Nueva York: Monumento Nacional Stonewall

El primer y único monumento nacional de Estados Unidos dedicado a la historia LGBTQ+. Este año el gobierno de Trump le ordenó retirar de su asta la bandera arcoíris del Orgullo, pero luego fue restituida. El Servicio de Parques Nacionales había retirado la bandera en febrero, citando directrices federales según las cuales solo se puede exhibir las banderas estadounidense, del Departamento del Interior y de prisioneros de guerra/desaparecidos en combate (POW/MIA). Pero el gobierno de Trump dio marcha atrás en abril al aceptar resolver una demanda presentada por grupos de preservación histórica que buscaban bloquear la retirada de la bandera.

Después de que Trump regresó al cargo, puso fin a iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, y se eliminaron muchas referencias a las personas transgénero del sitio web y los materiales del monumento Stonewall. De manera similar, el gobierno ha exigido a parques nacionales, museos y monumentos retirar o modificar materiales, acusándolos de ser “divisivos o partidistas” o de “desprestigiar de manera inapropiada a estadounidenses”.

Filadelfia, Pensilvania: Sitio de la Casa del Presidente

El gobierno retiró abruptamente exhibiciones sobre las vidas de nueve personas esclavizadas en el sitio en la década de 1790 bajo George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, quien vivió allí cuando Filadelfia fungía como capital de la nación. Las exhibiciones se desmontaron como parte de un amplio esfuerzo del gobierno por eliminar de propiedades federales información que considera “despectiva”. El asunto es actualmente objeto de litigio entre la ciudad y el gobierno federal.

Heath Springs, Carolina del Sur: Campo de Batalla de la Guerra de Independencia de Hanging Rock

La Batalla de Hanging Rock fue una batalla clave en las campañas del Sur de la Guerra de Independencia y se considera una victoria patriota que ayudó a elevar la moral y, en última instancia, a debilitar el control británico en Carolina del Sur. Solo partes del núcleo del campo de batalla están protegidas y abiertas al público, y el área prevé crecimiento poblacional y presiones crecientes por el desarrollo.

Ruidosa, Texas: El Corazón Sagrado de la Iglesia de Jesús

La iglesia de adobe, de más de un siglo de antigüedad, sirvió como refugio y lugar de culto para comunidades agrícolas mexicanas y mexicoestadounidenses a ambos lados de la frontera. Desocupada desde la década de 1950, la estructura se ha beneficiado de una restauración continua proporcionada por la organización sin fines de lucro Friends of the Ruidosa Church, pero sigue amenazada por la construcción propuesta de un muro fronterizo que podría acercarse a la propiedad.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.