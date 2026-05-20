Hombre de Tennessee encarcelado por publicación sobre Charlie Kirk gana acuerdo de 835.000 dólares

Las autoridades de Tennessee pagarán 835.000 dólares para resolver una demanda presentada por un hombre que estuvo encarcelado durante más de un mes por una publicación en Facebook que hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Mientras muchas personas en Estados Unidos perdieron sus empleos por comentarios en redes sociales sobre la muerte de Kirk, el caso de Larry Bushart destacó como un ejemplo poco común en el que ese tipo de expresión derivó en un proceso penal. El expolicía jubilado, de 61 años, pasó 37 días tras las rejas antes de que las autoridades retiraran el cargo de delito grave en su contra en octubre.

Durante su tiempo en la cárcel, Bushart perdió su empleo post-jubilación y se perdió su aniversario de bodas y el nacimiento de su nieta, según la demanda federal que Bushart presentó en diciembre contra el condado Perry, su jefe policial y el investigador que obtuvo la orden de arresto.

“Me complace que se hayan reivindicado mis derechos de la Primera Enmienda (de libertad de expresión)", declaró Bushart en un comunicado en el que anunció el acuerdo. "La libertad del pueblo para participar en el discurso civil es crucial para una democracia saludable. Espero poder seguir adelante y pasar tiempo con mi familia”.

Bushart fue arrestado en septiembre después de que se negara a retirar memes de Facebook que bromeaban sobre la muerte de Kirk, que había provocado una oleada de duelo entre los derechistas, incluso en el condado Perry que está cerca de la casa de Bushart y que realizó una vigilia por el deceso.

El meme que Bushart publicó y que motivó su arresto decía: “Esto parece relevante hoy...” y mostraba al presidente Donald Trump y las palabras: “Tenemos que superarlo”. Esa cita, explicaba el meme, fue dicha por Trump en 2024 después de un tiroteo escolar en la Perry High School de Iowa.

El comandante policial del condado Perry, Nick Weems, dijo a medios de comunicación que la mayoría de los “memes de odio” de Bushart eran expresión legal protegida, pero que los residentes se alarmaron por la publicación sobre el tiroteo escolar, al temer que Bushart estuviera amenazando a una escuela local, también llamada Perry County High School, aunque Weems afirmó que sabía que el meme se refería a una escuela en Iowa.

“Los investigadores creen que Bushart era plenamente consciente del miedo que su publicación causaría y que buscó intencionalmente crear histeria dentro de la comunidad”, indicó Weems en una declaración a The Tennessean el año pasado.

La fianza de Bushart se fijó en 2 millones de dólares antes de que fuera liberado.

“Es en tiempos de agitación y de tensiones elevadas cuando más se pone a prueba nuestro compromiso nacional con la libertad de expresión", señaló Cary Davis, abogado de la Foundation for Individual Rights and Expression, que ayudó a representar a Bushart. "Cuando el gobierno no supera esa prueba, la Constitución existe para disciplinarlo. Nuestra esperanza es que el acuerdo de Larry envíe un mensaje a las fuerzas del orden de todo el país: respeten hoy la Primera Enmienda o estén preparados para pagar el precio mañana”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.