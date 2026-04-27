12 científicos en EE. UU. han muerto o desaparecido y el misterio preocupa en Washington

“Algo está pasando”, advirtió la representante por Florida Anna Paulina Luna a sus seguidores en X.

“¿Quién mató a los científicos?”, planteó la congresista de Carolina del Sur Nancy Mace.

Las republicanas forman parte de un número creciente de legisladores que alertan sobre los 12 científicos estadounidenses que han muerto o desaparecido desde 2022, todos con vínculos con programas nucleares o espaciales y, en algunos casos, con proyectos clasificados.

Además, en su publicación, Luna añadió: “Si te inquieta la cantidad de científicos que han desaparecido, muerto o se han suicidado recientemente, en relación con estos casos y otros, tu intuición es correcta”.

En algunos casos ya se identificaron sospechosos. Sin embargo, la falta de información sobre los otros alimentó teorías conspirativas, mientras investigadores y aficionados intentan encontrar vínculos entre ellos. A la vez, tanto el Congreso como el Federal Bureau of Investigation iniciaron investigaciones, aunque todavía se conocen pocos detalles sobre una posible conexión entre los casos.

Los legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes investigan ahora 10 de los casos y esta semana enviaron cartas al FBI, al Pentagon y al Department of Energy para advertir que “estas muertes y desapariciones podrían representar una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y para el personal con acceso a secretos científicos”.

open image in gallery Legisladores alertan sobre los 12 científicos que han muerto o desaparecido desde 2022. La muerte esta semana del investigador de ovnis David Wilcock disparó las teorías conspirativas ( Instagram )

“Sabemos que hay muchos países en el mundo que querrían tener nuestro conocimiento y nuestras capacidades nucleares”, dijo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, en Fox & Friends. “Estas personas estaban en la primera línea de ese trabajo, y ahora están muertas o desaparecidas”.

A partir de ahí, las especulaciones se intensificaron el jueves tras la muerte del investigador de ovnis David Wilcock, quien falleció el 20 de abril, según confirmó la oficina del forense del condado de Boulder. Su caso eleva a 12 el total de episodios considerados misteriosos.

Sin embargo, en varios de ellos la policía descartó la intervención de terceros, y la NASA afirmó que no hay indicios de una amenaza a la seguridad. A la vez, familiares de las víctimas rechazaron las teorías conspirativas. Por su parte, el presidente Donald Trump señaló que “con suerte” todo se trata de una “coincidencia”.

The Independent analiza los casos.

Tres investigadores de la NASA en California muertos o desaparecidos y un astrofísico de Caltech asesinado frente a su casa

Frank Maiwald, Michael Hicks y Monica Reza trabajaban en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, mientras que el astrofísico Carl Grillmair formaba parte del Centro de Procesamiento y Análisis Infrarrojo de Caltech y los cuatro estaban en la zona de Pasadena, a las afueras de Los Ángeles, donde tres murieron y uno permanece desaparecido.

El científico Michael Hicks, especializado en cometas y asteroides, dejó el laboratorio en 2022 y falleció en julio de 2023, sin que se informara la causa.

La hija de Michael Hicks, Julia Hicks, dijo a CNN que su padre había tenido “problemas médicos conocidos” y que no entendía la relación entre su muerte y la de otros científicos desaparecidos. Además, señaló que, hasta el martes, ni funcionarios electos ni agencias federales se habían comunicado con ella.

Frank Maiwald, investigador de 61 años nacido en Alemania y radicado en Pasadena, murió el 4 de julio de 2024, y la causa de su muerte no fue divulgada.

open image in gallery Monica Reza, destacada científica de materiales, desapareció el 22 de junio de 2025 luego de una caminata en el Bosque Nacional Ángeles ( The Aware Foundation )

Por su parte, Monica Reza, de 60 años y reconocida científica de materiales, desapareció el 22 de junio de 2025 tras salir de excursión en el Bosque Nacional Ángeles. Dirigía el Grupo de Procesamiento de Materiales del laboratorio de la NASA y en los años 90 co-desarrolló una superaleación a base de níquel utilizada en motores de cohetes. Según una carta enviada al Federal Bureau of Investigation, el Comité de Supervisión de la Cámara citó informes que la vinculaban con el general retirado de la Fuerza Aérea William McCasland, también desaparecido en febrero en Albuquerque, Nuevo México.

“Informes incluso sugieren un vínculo directo entre Reza y el general McCasland, describiéndolos como con una ‘estrecha relación profesional’ a través de un programa de investigación financiado por la Fuerza Aérea a comienzos de los 2000, centrado en ‘materiales avanzados para vehículos espaciales reutilizables y armamento’”, escribieron James Comer y Eric Burlison en una carta dirigida al director del FBI, Kash Patel.

El 16 de febrero, el astrofísico y astrónomo Carl Grillmair, de 67 años, fue asesinado a tiros frente a su casa en la localidad rural de Llano. Entre sus logros se destaca el hallazgo de agua en un planeta distante.

Por el crimen fue acusado Freddy Snyder, de 29 años, quien, según la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles, no conocía a la víctima.

open image in gallery El astrofísico Carl Grillmair trabajaba en el Centro de Procesamiento y Análisis Infrarrojo de Caltech y fue asesinado a tiros en la puerta de su casa en febrero. Entre sus logros figura el hallazgo de agua en un planeta distante ( Caltech )

Cuatro científicos desaparecidos en Nuevo México, incluido un general retirado vinculado a la base de Roswell

Uno de los cuatro científicos desaparecidos en Nuevo México en el último año es William McCasland, general retirado de la Fuerza Aérea, quien salió a hacer senderismo el 27 de febrero y no regresó.

El hombre, de 68 años, vivía en las afueras de Albuquerque y salió de su casa con un revólver calibre .38 en una funda de cuero, botas de senderismo y una billetera, dejando su teléfono y sus gafas.

La oficina del sheriff del condado de Bernalillo descartó la intervención de terceros. Sin embargo, el caso generó teorías conspirativas porque McCasland dirigió anteriormente el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la base Wright-Patterson, en Ohio, un lugar que suele vincularse con el supuesto incidente de Roswell de 1947.

Su esposa, Susan McCasland Wilkerson, afirmó que esa relación alimentó información errónea y negó que tuviera conocimientos clasificados o vínculos con programas sobre ovnis. “Neil no tiene ningún conocimiento especial sobre cuerpos o restos extraterrestres del supuesto accidente de Roswell almacenados en Wright-Patt”, escribió en Facebook el mes pasado.

open image in gallery El general retirado de la Fuerza Aérea William McCasland está en el centro de las teorías conspirativas por su antiguo rol al frente del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la base Wright-Patterson, en Ohio, un lugar que los conspiracionistas han vinculado durante años con el incidente de Roswell de 1947 ( U.S. Air Force )

Melissa Casias y Anthony Chavez, ambos vinculados al Los Alamos National Laboratory, siguen desaparecidos. El complejo fue sede del Proyecto Manhattan, el programa secreto del gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar una bomba nuclear antes que la Alemania nazi.

Casias, de 53 años, desapareció el 26 de junio de 2025 en su localidad de Ranchos de Taos, a unos 100 kilómetros de Santa Fe. Esa mañana dejó a su esposo en el laboratorio y regresó a su casa para trabajar de forma remota tras olvidar su credencial, según Taos News. Más tarde, cuando su hija volvió, encontró el auto en el lugar, pero ella ya no estaba, aunque su teléfono, cartera y billetera permanecían en la vivienda. La policía estatal de Nuevo México indicó que no hay indicios de intervención de terceros.

Chavez, de 79 años, está desaparecido desde comienzos de mayo de 2025. Había trabajado en el laboratorio como capataz de obras hasta su retiro en 2017. Según investigadores, no hay señales de intervención de terceros ni de que planeara irse. “Su auto estaba cerrado en la entrada de su casa.

Su billetera, llaves y objetos personales estaban adentro, por lo que parece que salió por poco tiempo”, escribió su amigo Carl Buckland en redes sociales. “Su desaparición es extremadamente inusual”.

En otro caso, Steven Garcia, contratista que trabajaba en el Kansas City National Security Campus en Albuquerque, permanece desaparecido desde el 28 de agosto. Salió de su casa con un arma de mano, pero sin llaves ni teléfono. Su trabajo estaba relacionado con la producción de componentes no nucleares para armas, y el centro fabrica diversos productos de seguridad nacional para el Departamento de Energía. La policía local indicó que no hay avances recientes en la investigación.

open image in gallery Melissa Casias trabajaba en el Los Alamos National Laboratory, sede del Proyecto Manhattan, el programa secreto de EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial. No se la ve desde el 26 de junio de 2025 ( Town of Taos )

Asesinato de un científico nuclear del MIT, el suicidio de una investigadora “genio” y la muerte de una bióloga farmacéutica

Tres científicos destacados murieron en hechos trágicos y violentos en los últimos tres años, aunque no hay pruebas que los vinculen con los otros casos.

La muerte de la investigadora en antigravedad Amy Eskridge en junio de 2022 fue considerada un suicidio por herida de bala autoinfligida. Un amigo de la científica, Franc Milburn, dijo a NewsNation que ella creía estar siendo perseguida por su trabajo.

Según su relato, Eskridge le escribió: “Si ven algún informe que diga que me suicidé, definitivamente no es cierto…”.

Sin embargo, su padre, Richard Eskridge, ex empleado de la NASA, rechazó esas teorías: “Los científicos también mueren, como cualquier otra persona”.

Por otro lado, en diciembre, el físico y especialista en fusión Nuno F. G. Loureiro, profesor del Massachusetts Institute of Technology, murió tras ser baleado en su apartamento en Brookline, Massachusetts.

open image in gallery Claudio Manuel Neves Valente perpetró el tiroteo masivo en Brown University dos días antes de asesinar a Nuno F. G. Loureiro, físico de 47 años, especialista en fusión y profesor del Massachusetts Institute of Technology. Valente posteriormente se suicidó y nunca se estableció un motivo para el asesinato del profesor ( US Attorney Massachusetts )

El autor del crimen fue identificado como Claudio Manuel Neves Valente, quien también fue señalado como responsable del tiroteo en Brown University ocurrido dos días antes del asesinato de Nuno F. G. Loureiro. Ambos habían coincidido en un programa universitario en Portugal entre 1995 y 2000. Valente fue hallado muerto el 19 de diciembre en un depósito en New Hampshire y el motivo del crimen nunca se estableció.

Loureiro, padre de familia, dirigía el Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del Massachusetts Institute of Technology. Un informe policial difundido en febrero citó a una colega que indicó que el científico tenía contactos en el Departamento de Energía, aunque no estaba claro si contaba con autorización de seguridad de alto nivel ni si trabajaba con el Departamento de Defensa.

En otro caso, en marzo se recuperó el cuerpo de Jason Thomas, biólogo de la farmacéutica Novartis, en un lago de Massachusetts. Había estado desaparecido durante tres meses antes de ser hallado en el lago Quannapowitt. Según su esposa, atravesaba un momento difícil tras la reciente muerte de sus padres.

Jason Thomas no fue mencionado por nombre en la carta de los legisladores al Federal Bureau of Investigation, aunque sí se hacía referencia a un “investigador farmacéutico”.

Si vives en EE. UU. y tú o alguien que conoces necesita asistencia en salud mental, llama a o envía un mensaje al 988, o ingresa a 988lifeline.org para acceder al chat. Es una línea directa, gratuita y confidencial que está disponible las 24 horas. Si te encuentras en otro país, puedes ingresar a www.befrienders.org para conocer una línea de atención telefónica local.

Traducción de Leticia Zampedri