La noche en que una gran historia llegó directo a los periodistas de Washington

Los periodistas en la capital de Estados Unidos están acostumbrados a perseguir historias. Pero la noche del sábado, la historia llegó hasta ellos —a cientos de ellos—, reunidos mientras el presidente Donald Trump se preparaba para hablar, y de pronto sumidos en el caos cuando un hombre armado intentó irrumpir en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Tras lo ocurrido, la seguridad y la cobertura se mezclaron mientras algunos de los reporteros y editores más influyentes del país trataban de entender qué se estaba desarrollando frente a ellos.

O, en muchos casos, por encima de ellos. Muchos de los periodistas, vestidos con esmoquin y trajes de gala, se agacharon para cubrirse por miedo, desconcierto o simple instinto. Los periodistas de la revista The Atlantic Missy Ryan, Matt Viser y Michael Scherer escribieron sobre su experiencia: “Estábamos debajo de la mesa antes de saber qué estaba pasando”.

Cuando salieron, los celulares fueron sus herramientas de trabajo: para tomar fotos o video, grabar entrevistas o mantener una línea abierta para describir la escena a colegas que cubrían la historia desde fuera del lugar.

“Para muchas personas que han estado en una zona de guerra o en medio de una crisis, no creo que hubiera miedo”, manifestó la expresidenta de CBS, News Susan Zirinsky, quien asistió al evento. “Era conseguirlo, encontrarlo, grabarlo, reportarlo. Pero fue muy frustrante no poder sacar señal desde la sala”.

Dificultades para sacar la noticia de la sala

Zirinsky dijo una grosería. El servicio de telefonía celular en el Washington Hilton es notoriamente irregular.

Sin embargo, el mal servicio fue un factor clave para que Alex Brandon, fotógrafo de The Associated Press, lograra una de las imágenes más memorables de la noche: el presunto sospechoso Cole Tomas Allen en el suelo y bajo custodia fuera del salón de baile, sin camisa.

Brandon, que asistía como invitado y no tenía su equipo habitual, se puso de pie en su mesa tras escuchar los disparos y apuntó la cámara de su teléfono móvil hacia Trump, captando fotos de él mientras era rodeado por agentes del Servicio Secreto y luego sacado a toda prisa del estrado.

Sabía que tenía fotos importantes y que debía transmitirlas al mundo. Pero no tenía servicio celular. Corrió hacia una puerta para salir del salón de baile y, ya afuera, vio a una persona tendida en el suelo vigilada por las autoridades. Brandon intuyó de inmediato que era el sospechoso y empezó a tomar más fotos.

“Francamente, fue memoria muscular”, comentó el fotógrafo veterano. “Todo fue memoria muscular”.

Momentos antes, Wolf Blitzer, de CNN, estuvo incómodamente cerca del tirador antes de que quedara bajo custodia, cuando Blitzer regresaba al salón de baile tras una pausa para ir al baño. Un policía tiró a Blitzer al suelo y luego lo llevó de vuelta al baño de hombres para ponerlo a salvo, según relató en la cadena.

“Resultó que yo estaba a unos pocos pies de él mientras disparaba y lo primero que se me pasó por la mente fue: ‘¿Está tratando de dispararme a mí?’”, expresó Blitzer, veterano de la cobertura de conflictos. “No creo que estuviera tratando de dispararme, pero yo estaba muy cerca de él cuando se hicieron los disparos y fue muy, muy aterrador, pero ahora estoy bien”.

Como era una sala llena de periodistas, “la mayoría de la multitud empezó de inmediato a cubrir la historia”, escribió Maura Judkis, de The Washington Post, quien estaba allí documentando la escena social. “Los periodistas de prensa escrita entrevistaron a testigos. Los reporteros de televisión grabaron videos tipo selfie, con el ángulo de modo que el estrado, ahora vacío, quedara de fondo. Los no reporteros buscaron el vino en las mesas, con la esperanza de calmar los nervios”.

Después de tirarse debajo de su mesa, Judkis envió un mensaje por Slack a sus colegas: “disparos”. En retrospectiva, dijo que debió haber señalado que esos reportes no estaban confirmados. ¿De verdad oyó disparos o era otra cosa?

En una historia que evoluciona rápidamente, sacar noticias con rapidez y, al mismo tiempo, ser cuidadoso para que la información sea sólida es la mayor prueba para un periodista. En un momento, Kaitlan Collins, de CNN, al informar en vivo, dijo que el presunto tirador “está confirmado muerto”. Citó como fuente a un funcionario de seguridad que trabajaba para el secretario de Educación, quien estaba sentado cerca de ella. Pero era incorrecto.

¿Un cambio de actitud para una administración enfrentada con los reporteros?

Horas antes, la mayor preocupación para muchos de los periodistas mientras se preparaban para la fiesta era si serían objeto de una reprimenda de Trump, cuya animadversión hacia la prensa —expresada en palabras, políticas y acciones legales— ha sido un sello distintivo de su segundo mandato. Era la primera vez que asistía a la cena de corresponsales como presidente.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comentario particularmente inoportuno a Jimmy Failla, de Fox News, en la alfombra roja del evento, anticipó el discurso del presidente. “Será gracioso”, dijo. “Será entretenido. Habrá algunos disparos en la sala”.

El discurso nunca llegó. Trump y los corresponsales han manifestado interés en reprogramar el evento, pero no está claro si eso ocurrirá. La logística de una reprogramación después de los hechos del sábado sería abrumadora, por decir lo menos.

En declaraciones en la Casa Blanca después de que el incidente terminara prematuramente la velada, Trump dijo que vio “una enorme cantidad de amor y unión” tras el tiroteo.

“Este era un evento dedicado a la libertad de expresión que se suponía que reuniría a miembros de ambos partidos con miembros de la prensa y, de cierta manera, lo hizo”, afirmó. “Vi una sala totalmente unida —en cierto sentido, fue algo muy hermoso de ver”.

Trump elogió a Weijia Jiang, de CBS News, presidenta de la asociación de corresponsales, quien estuvo sentada a su lado la noche del sábado. Al igual que con muchos reporteros, Trump ha tenido intercambios tensos con Jiang, pero dijo que ella había hecho un “trabajo fantástico” con el evento de los corresponsales. Le dio la primera pregunta en su conferencia de prensa.

No todos los simpatizantes de Trump fueron generosos de espíritu. Kari Lake, quien ha estado supervisando la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM, por sus siglas en inglés) y enfrenta acciones legales por su trabajo en ese cargo, escribió en redes sociales que reprendió a Jake Tapper, de CNN, cuando lo vio salir de la cena. “Estos reporteros han pasado una década difundiendo mentiras absolutas sobre el presidente Trump”, escribió. “Comparten parte de la culpa de lo que pasó esta noche”.

Pero Zirinsky, de CBS, dijo que percibió, en las declaraciones de Trump, un nuevo sentido de respeto. Ahora tenían algo en común, como señaló Brian Stelter, de CNN, en su boletín del domingo. “Miles de élites mediáticas y políticas ahora han pasado por lo que incontables millones de otros estadounidenses han vivido en sus escuelas, oficinas, centros comerciales e iglesias”, escribió Stelter.

“Yo lo sentí”, dijo Zirinsky. “Puede que haya sido la única. Pero literalmente estaba percibiendo, mientras lo escuchaba en la Casa Blanca, que había esta experiencia compartida y la relación, ¿es esto un cambio? ¿Es esto la señal de un cambio en la relación?”.

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David Bauder está en Bluesky como @dbauder.bsky.socialv y en X como @dbauder

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.