El sonido de disparos evoca ecos inquietantes del atentado a Reagan en el mismo hotel de Washington

En una gris tarde de marzo, cuando el presidente Ronald Reagan salió del hotel Washington Hilton y se dirigió a la limusina que lo esperaba, quedó expuesto apenas unos segundos. Eso fue todo lo que necesitó un potencial asesino para apuntar y disparar.

Reagan recibió un disparo en el pecho y estuvo a punto de morir. Cuarenta y cinco años después, otro hombre armado está acusado de intentar irrumpir en el salón de baile del mismo hotel durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche. El sospechoso disparó al menos una vez, manifestaron las autoridades, antes de ser reducido en una escena caótica que obligó a poner a salvo al presidente Donald Trump y a otros altos funcionarios del gobierno. El tirador nunca entró al salón de baile ni estuvo cerca del presidente.

Ese Hilton ha albergado cientos de grandes eventos a los que han asistido presidentes y otros dignatarios desde que abrió en la década de 1960. Aunque en la superficie parece haber similitudes en los incidentes más allá del lugar, existen marcadas diferencias que ponen de relieve cuánto ha cambiado en las décadas transcurridas desde que Reagan fue baleado.

“La seguridad es mucho más sólida hoy que entonces”, aseguró Stephen T. Colo, exsubdirector del Servicio Secreto. “Pero aún se lidia con la misma tensión entre los políticos y el acceso del público a ellos”.

El Washington Hilton fue construido para recibir a presidentes

El hotel Washington Hilton y su cavernoso salón de baile fueron diseñados para ser un lugar privilegiado para discursos y eventos presidenciales. Para atraer a oradores de alto perfil, principalmente al presidente, los arquitectos diseñaron una entrada VIP en un costado del hotel y, un piso por debajo, una sala de espera conocida como el búnker.

En la década anterior a que Reagan fuera baleado, los presidentes visitaron el hotel más de cien veces.

El atentado de 1981 se puso en marcha cuando Hinckley se subió a un autobús en Los Ángeles, donde estuvo intentando escribir y vender música, y se dirigió a Washington. Allí, planeaba tomar otro autobús a New Haven, Connecticut, para suicidarse frente al objeto de su obsesión, la estrella de cine Jodie Foster.

En la capital del país, se enteró de que Reagan hablaría en el Washington Hilton la tarde del 30 de marzo y cambió sus planes. Intentaría matar al presidente para impresionar a la actriz.

Hinckley se acercó mucho al presidente

Afuera del hotel esa tarde, Hinckley se encontró a unos 4 metros (15 pies) de Reagan mientras el presidente se dirigía a su limusina. En una pequeña multitud de curiosos y periodistas detrás de una cuerda de contención, el potencial asesino sacó un arma y disparó seis veces en 1,7 segundos, hiriendo a Reagan, al secretario de prensa de la Casa Blanca, Jim Brady; al policía del Distrito de Columbia, Thomas Delahanty, y al agente del Servicio Secreto, Tim McCarthy.

Reagan fue alcanzado debajo de la axila izquierda; la bala quedó alojada a una pulgada de su corazón. Sobrevivió gracias a la rapidez mental del agente del Servicio Secreto Jerry Parr y del personal médico del Hospital de la Universidad George Washington. Hinckley fue declarado inocente por razón de demencia.

Tras el tiroteo, el Servicio Secreto reforzó la seguridad con decenas de acciones. La medida más visible fue desplegar puntos de control y detectores de metales para revisar a los visitantes en la Casa Blanca y en eventos públicos. Hinckley no tuvo que pasar por un punto de control ni por un detector de metales para acercarse tanto al presidente.

El hotel construyó un garaje tipo búnker para que la limusina blindada pudiera estacionarse y dejar y recoger al presidente en la entrada VIP. El Servicio Secreto y la policía local asignaron más agentes y oficiales para resguardar los eventos presidenciales en el Hilton.

Incluso con esas mejoras, dijeron exagentes, asegurar el Hilton es un desafío y pone de relieve la tensión entre proteger a los políticos y garantizar que el público tenga acceso a ellos. El hotel también tiene muchas áreas públicas, y sería difícil cerrarlas por un evento, incluso uno tan destacado como la cena de corresponsales.

Por eso, explicaron, el principal punto de control de seguridad estaba cerca del salón de baile y no en el vestíbulo del hotel ni en la entrada, medidas que resultarían disruptivas para cientos de huéspedes y para las operaciones del hotel. Dentro del salón de baile, se apostaron más agentes y oficiales tácticos fuertemente armados cerca del presidente.

El hombre armado fue detenido en el punto de control de seguridad

El sábado, el sospechoso corrió a toda velocidad a través del punto de control que conduce al salón de baile, según un video publicado por Trump. El video muestra a oficiales y agentes girando y apuntando con armas al hombre mientras este huía corriendo. El atacante fue reducido rápidamente y no resultó herido, indicaron funcionarios. Un oficial recibió un disparo en un chaleco antibalas, señalaron, pero no sufrió heridas graves.

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, dijo el domingo que el tirador probablemente buscaba atacar al presidente y a miembros del gobierno.

Blanche indicó que se sospecha que el atacante viajó en tren de California a Chicago y luego a Washington, donde en los últimos días se registró como huésped en el hotel.

Autoridades de seguridad con conocimiento del asunto identificaron ante The Associated Press al sospechoso como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California. Cole envió escritos a familiares minutos antes del tiroteo en los que se refería a sí mismo como un “Asesino Federal Amistoso”, arremetía contra políticas del gobierno de Trump y daba señales de lo que los investigadores creen cada vez más que fue un ataque con motivos políticos, según otro funcionario de las fuerzas del orden que, al igual que los demás, no estaba autorizado a hablar públicamente sobre la investigación y habló bajo condición de anonimato.

Los escritos hacían referencias repetidas a Trump, dijo el funcionario, sin nombrar directamente al presidente, y aludían a agravios por varias acciones del gobierno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.