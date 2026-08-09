Los hutíes de Yemen anuncian un ataque a instalación petrolera de Aramco en Arabia Saudí

Los hutíes de Yemen afirmaron el domingo que habían atacado una instalación petrolera en el suroeste de Arabia Saudí, un nuevo ataque de los rebeldes respaldados por Irán contra el reino. Mientras tanto, Irán ha planteado nuevas exigencias sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, y el Pentágono está presionando a la industria de defensa de Estados Unidos para que acelere la producción de armas.

A continuación, un vistazo a los acontecimientos en todo Oriente Medio el domingo.

Los hutíes apuntan a una refinería de Aramco

Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes, indicó que atacaron con un dron una refinería de Aramco en la ciudad de Jazan. Señaló que el ataque era una represalia por la incursión de drones saudíes en el espacio aéreo de Yemen sobre las provincias de Hajjah y Saada.

El Ministerio de Energía saudí informó a primera hora del domingo de un incendio en una instalación perteneciente a la refinería de Aramco, sin víctimas. El ministerio señaló que el fuego fue extinguido, pero no describió su causa.

El ataque hutí del domingo es el más reciente de una serie de ataques con misiles y drones dirigidos contra objetivo Arabia Saudí y su navegación en el mar Rojo. La escalada amenaza con reavivar la guerra civil de Yemen, más de cuatro años después de que una tregua en 2022 detuviera los principales combates en el empobrecido país árabe.

— Por Samy Magdy en El Cairo.

Irán dice que el estrecho no se abrirá hasta que Estados Unidos “corrija” su comportamiento

El poderoso Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirmó que el estrecho de Ormuz no se abrirá hasta que Estados Unidos “corrija su comportamiento”, planteando nuevas exigencias que podrían remecer las conversaciones sobre un acuerdo para gestionar la vía marítima.

La radiodifusora estatal iraní publicó la declaración del secretario del consejo, Mohammad Bagher Zolghadr, quien también es comandante en el poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

La declaración sostuvo que Estados Unidos no debe volver a amenazar a Irán y debe poner fin de manera permanente a la guerra con Irán y sus aliados armados en la región. Estados Unidos debe levantar el bloqueo naval de los puertos iraníes y retirar sus fuerzas militares de la zona. Debe “compensar completamente” a Irán por los daños de la guerra, levantar las sanciones y liberar “incondicionalmente” los activos congelados.

Estados Unidos, que ha querido alcanzar primero un acuerdo aceptable sobre el estrecho antes de poner fin al bloqueo, no hizo comentarios de inmediato. Según el acuerdo provisional firmado en junio, un calendario para poner fin a las sanciones y un plan de compensación formarían parte del acuerdo final, y las negociaciones abordarían los activos congelados.

El Pentágono impulsa un aumento en la producción de armas

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, señaló en un comunicado el sábado que el departamento estaba centrado activamente en aumentar la adquisición de municiones para proporcionar “las armas que nuestros combatientes necesitan al ritmo que exige la amenaza”.

La guerra con Irán ha consumido más de las ya reducidas reservas del ejército de Estados Unidos de interceptores avanzados de misiles, según un nuevo análisis del Center for Strategic and International Studies, un centro de estudios de Washington.

Parnell manifestó que el impulso para acelerar las entregas formaba parte de un esfuerzo de modernización más amplio y anterior al conflicto, que ya lleva cinco meses en marcha.

Surgen detalles sobre un posible acuerdo Irán-Omán

El estrecho de Ormuz, crucial para el suministro mundial de petróleo y gas natural, era considerado una vía marítima internacional antes de la guerra.

Pero Irán y Omán están trabajando para finalizar un acuerdo temporal que reabriría el estrecho. En el nuevo plan, los barcos entrarían por una ruta cercana a Irán y saldrían por una ruta cercana a Omán, según dos personas familiarizadas con las conversaciones que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Durante el periodo provisional, los barcos cruzarían el estrecho sin pagar tarifas ni peajes.

El acuerdo está diseñado para restablecer un acuerdo anterior y separado entre Estados Unidos e Irán y reiniciar un plazo de 60 días para que ambos países negocien sobre el programa nuclear iraní.

Según las dos personas que hablaron sobre las conversaciones, el acuerdo cuenta con el respaldo de miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y, una vez finalizado, se espera que sea anunciado conjuntamente por Irán, Omán, Estados Unidos y la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas. Sin embargo, las fuentes subrayaron que los términos aún podrían cambiar antes de que el acuerdo sea definitivo.

— Por Michelle Price en Washington y Aamer Madhani en Nueva York.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.