El lago Mead en el río Colorado alcanza su nivel más bajo en la historia

El lago Mead, el mayor embalse de Estados Unidos, ha descendido a su nivel de agua más bajo desde que fue llenado hace unos 90 años, otro indicio de la crisis que azota al sistema del río Colorado.

Los niveles de la presa, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Arizona y Nevada a las afueras de Las Vegas, alcanzaron el viernes los 317,1 metros (1.040,4 pies) sobre el nivel del mar, según datos federales. Eso está apenas por debajo del récord establecido el 28 de julio de 2022, de acuerdo con la Oficina de Recuperación.

“Es extremadamente significativo y extremadamente preocupante. Se tiene a tres cuartas partes de la población de la cuenca del río Colorado, unas 30 millones de personas, directamente afectadas por los riesgos para el lago Mead”, expresó J.B. Hamby, presidente de la Junta del Río Colorado de California y miembro de la junta del Distrito de Irrigación Imperial, el mayor usuario del agua del río.

Hamby señaló que es vital que los estados que usan agua del río Colorado reduzcan su consumo.

La sequía y las condiciones secas se han extendido a lo largo del Colorado y son particularmente intensas en su origen, en las montañas Rocosas.

La nieve que se derrite es una fuente importante de agua para el río. Sin embargo, este invierno pasado hubo la peor acumulación de nieve de la historia en la cuenca del río Colorado, lo que añadió más presión sobre agricultores, la industria, la vida silvestre y los productores de energía hidroeléctrica, así como sobre los 40 millones de personas en siete estados de Estados Unidos, naciones tribales y México que dependen de la vía fluvial.

Años de uso excesivo, combinados con la sequía y el aumento de las temperaturas, han ido agotando el lago Mead y el lago Powell, el segundo embalse más grande del país. Ambos están en sus niveles más bajos en casi siete décadas.

Para proteger la capacidad del sistema —ya de por sí bajo tensión— de producir energía hidroeléctrica, funcionarios federales informaron el jueves que no liberarán agua fría del lago Powell desde la presa de Glen Canyon, ubicada en el norte de Arizona, con el fin de proteger a un pez nativo amenazado, el cacho jorobado, cuyo hábitat se encuentra entre los embalses.

Funcionarios federales anunciaron recientemente una propuesta de corto plazo para evitar una crisis en la castigada vía fluvial, después de que los estados que dependen de ella —California, Colorado, Arizona, Nevada, Nuevo México, Wyoming y Utah— no lograran alcanzar un acuerdo sobre cómo compartir el menguante recurso a largo plazo.

La propuesta federal pedía que los estados de la cuenca baja —Arizona, California y Nevada— tomaran menos agua. La Oficina de Recuperación, que difundió el plan, indicó que era flexible: podrían producirse recortes más profundos en épocas más secas, mientras que los estados tendrían más tiempo para acordar colectivamente cómo gestionar los escasos recursos.

La severa sequía de 2022 en el lago Mead —contenido por la presa Hoover— dejó al descubierto restos humanos y obligó a las autoridades del agua en Las Vegas a bombear el líquido desde zonas más profundas del embalse para seguir abasteciendo a millones de personas.

Los niveles del lago Powell han bajado tanto que se ha vuelto difícil descender lo suficiente como para llegar al agua. Las rampas para botes han tenido que trasladarse, cerrarse o construirse de nuevo.

El lago Mead y el lago Powell no son los únicos con este problema. De los 54 embalses del oeste de Estados Unidos que monitorea la Oficina de Recuperación, nueve registraron recientemente sus niveles más bajos en las últimas tres décadas.

Autoridades federales no creen que el récord se mantenga donde está. Según modelos elaborados en julio, se pronostica que el nivel del lago Mead seguirá descendiendo durante gran parte del resto del año.

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El periodista de The Associated Press Michael Phillis en Washington contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.