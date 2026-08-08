Incendio forestal impide a equipos llegar al lugar donde chocó un helicóptero en Utah

Un incendio forestal de gran tamaño en Utah impidió que los equipos de emergencia llegaran con seguridad el sábado al remoto lugar donde se estrelló un helicóptero, mientras otros incendios ardían en varios estados del oeste de Estados Unidos, incluido uno que obligó a cerrar parte del Parque Nacional Monte Rainier.

El choque del viernes por la mañana de un helicóptero Sikorsky Skycrane en el Bosque Nacional Fishlake desató un nuevo incendio que se propagó hasta sumarse al fuego ya existente, que ahora ha calcinado casi 451 kilómetros cuadrados (casi 174 millas cuadradas).

Las autoridades que combaten las llamas indicaron que decidieron no poner más vidas en riesgo hasta que el fuego esté más bajo control, por lo que no han podido confirmar la situación de las dos personas que iban a bordo del helicóptero. El Centro Nacional Interagencial de Incendios señaló que el piloto y otro tripulante sufrieron heridas mortales en el percance, pero no respondió de momento a preguntas sobre la fuente de esa información.

“Ahora el lugar está dentro del propio perímetro del incendio”, informó el equipo de gestión de incendios el sábado por la tarde.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigará el choque del helicóptero una vez que su equipo pueda examinar los restos. Las autoridades instaron al público a no especular ni difundir rumores sobre la causa en esta etapa temprana. Es probable que la NTSB tarde un año o más en determinarla.

En el estado de Washington, el Servicio de Parques Nacionales cerró el acceso a las zonas de Sunrise y White River del Parque Nacional Monte Rainier después de que un nuevo incendio forestal quemara menos de un kilómetro cuadrado (menos de un tercio de milla cuadrada). Los bomberos trabajan para controlarlo.

Los incendios de mayor tamaño cerca de Spokane ya han quemado más de más de 40 kilómetros cuadrados (15,63 millas cuadradas), pero los bomberos establecieron líneas de contención a lo largo de más de 120 kilómetros (más de 75 millas) para ayudar a controlarlos.

Mientras tanto, en Oregon, las condiciones calurosas y secas ayudaron a que un incendio fuera de control se extendiera más allá de 77,7 kilómetros cuadrados (30 millas cuadradas).

Los bomberos aún intentan identificar los mejores lugares para establecer líneas de contención alrededor del incendio Wrights Spring, y lamentan la muerte de Jason Ensign, de 47 años, quien falleció mientras operaba una excavadora para una empresa maderera. Las llamas crecieron rápidamente el jueves y cortaron la ruta de escape de Ensign.

Y al norte de la frontera, en Columbia Británica, más de 20.000 personas tuvieron que evacuar ante otro incendio forestal de rápida propagación.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.