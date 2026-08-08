Dos conductores demandan a Mercedes AMG por quemaduras causadas por el logo del auto

Dos conductores de autos Mercedes AMG presentaron una demanda colectiva contra la compañía de autos de lujo, afirmando que el logotipo AMG en el asiento del conductor se calienta tanto que literalmente los marca y les provoca quemaduras.

Gabriel Lahijani y Karendeep “Karina” Bath alegan que los asientos delanteros de ciertos vehículos Mercedes AMG tienen un defecto de diseño por el cual “puede esperarse razonablemente que (el logotipo metálico AMG en relieve) entre en contacto con la parte superior de la espalda, el cuello o el hombro” de un ocupante, según el documento judicial presentado a inicios de esta semana en el Tribunal Federal de Distrito para la división occidental de California.

Los demandantes quieren que Mercedes los indemnice por cualquier gasto médico, así como por cualquier dolor, sufrimiento y angustia emocional que puedan demostrar en el juicio. También quieren que Mercedes pague para que a otros propietarios se les retire el logotipo de sus autos.

Hasta el momento, no ha sido posible contactar a Mercedes-Benz para solicitar comentarios.

Lahigani, residente de Los Ángeles, arrendó un vehículo nuevo Mercedes-AMG Clase E modelo 2026 en un concesionario autorizado de la empresa en Los Ángeles, según la demanda. Indicó que sufrió quemaduras de segundo grado en la espalda el 31 de mayo, después de entrar en el vehículo vistiendo una camiseta sin mangas. Posteriormente, un dermatólogo certificado documentó quemaduras de primer y segundo grado, y describió la lesión como “inscripción (de las letras) AMG”.

Unas seis semanas después, Bath, residente de Chatsworth, California, sufrió quemaduras similares que, según alega, fueron causadas por el diseño del logotipo mientras llevaba una blusa sin mangas. En la demanda se indica que, tras estacionar su vehículo Mercedes-AMG en Los Ángeles, Bath regresó al auto y se sentó en el asiento del conductor. Su hombro tocó de inmediato el logotipo, lo que le provocó una sensación de quemadura. En los días siguientes, una marca con la forma del logotipo AMG “se oscureció y se hizo visible en su piel, lo cual coincide con una quemadura por contacto térmico”, según la demanda.

Mercedes-Benz USA y la empresa matriz Daimler AG acordaron pagar 149,6 millones de dólares en diciembre para resolver acusaciones de que el fabricante instaló en secreto dispositivos en cientos de miles de vehículos para superar pruebas de emisiones, según un anuncio de una coalición de fiscales generales.

La coalición indicó que, entre 2008 y 2016, el fabricante alemán equipó más de 211.000 automóviles de pasajeros y furgonetas diésel con dispositivos de software que optimizaban los controles de emisiones durante las pruebas, pero reducían esos controles durante el funcionamiento normal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.