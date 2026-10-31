Líderes de Oriente Medio piden calma ante temor a una nueva guerra y otras noticias de la región

Líderes de Oriente Medio lanzaron el sábado un llamado a la calma mientras crecen los temores de una nueva escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En un foro de seguridad en Baréin, el viceministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí manifestó que el mensaje de la región es que desea volver a la paz. También en el foro, el ministro de Exteriores de Siria señaló que su país y Jordania debatirán formas de reforzar su frontera compartida.

A continuación, las últimas noticias de Oriente Medio.

Líderes regionales piden calma ante temor a escalada entre EEUU, Israel e Irán

El viceministro de Exteriores de Arabia Saudí afirmó el sábado que el mensaje de la región es que quiere volver a la paz. En su intervención en un foro de seguridad en Baréin, Waleed ElKhereiji dijo que se estaban realizando esfuerzos para evitar una escalada militar y alcanzar un acuerdo que ponga fin a la crisis con Irán.

“Si se fijan en… los esfuerzos que todo el mundo está tratando de hacer, el mensaje es muy claro. La gente en esta parte del mundo quiere devolver la paz a la región”. manifestó ElKhereiji, agregando que nadie puede predecir el resultado de esos esfuerzos.

Las preocupaciones por la reanudación de una guerra total con Irán van en aumento.

En el mismo evento, el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, advirtió que una escalada sería extremadamente destructiva.

“Estamos muy seguros de que… la segunda ronda será más peligrosa, más destructiva, y no conducirá a nada”, manifestó.

Siria: seguridad fronteriza con Jordania es una responsabilidad compartida

El ministro de Exteriores de Siria afirmó el sábado que la seguridad fronteriza es una responsabilidad compartida entre su país y Jordania, y que se espera una reunión de alto nivel el próximo mes para debatir los arreglos.

Hablando en el foro de seguridad en Baréin, Assad al-Shibani indicó que no hay “escaramuzas” entre los países.

El anuncio se produjo después de que ataques jordanos en Siria elevaran las tensiones entre los vecinos.

Jordania dijo que los ataques en suelo sirio de la semana pasada mataron a 20 insurgentes del grupo extremista Estado Islámico, pero reconoció que también hubo víctimas civiles. Las autoridades sirias reportaron siete víctimas mortales en el operativo, la mayoría mujeres y niños.

Por otra parte, al-Shibani señaló que Siria está en conversaciones para evaluar su adhesión al Pacto de La Meca, la alianza de defensa liderada por Arabia Saudí que incluye a Turquía y Pakistán.

“Se una Siria o no, Siria considera que la región necesita con urgencia una estructura que proteja su seguridad”, apuntó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.