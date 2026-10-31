Agencia antidrogas de EEUU aprueba registros para más de 900 dispensarios de marihuana medicinal

La agencia antinarcóticos de Estados Unidos ha emitido por primera vez registros para dispensarios de marihuana medicinal, una maniobra burocrática bajo la histórica reclasificación de esta droga impulsada por el presidente Donald Trump, lo cual podría allanar el camino para que las empresas reciban beneficios fiscales que durante mucho tiempo se le han negado al sector.

La DEA emitió los registros el viernes para más de 900 dispensarios con licencia estatal en Alabama, Florida, Mississippi, Dakota del Sur, Texas, Virginia y Virginia Occidental, informó el Departamento de Justicia en un comunicado. De momento no identificó a las empresas aprobadas.

El fiscal general Todd Blanche manifestó en el comunicado que la distribución regulada de cannabis para uso médico desde esos establecimientos “ayudará a garantizar un acceso más amplio al tratamiento del dolor crónico y la seguridad del pueblo estadounidense”.

En abril, Blanche firmó una orden que trasladó la clasificación de la marihuana medicinal con licencia estatal de la Lista I —reservada para drogas sin uso médico y con alto potencial de abuso, como la heroína— a la Lista III, que está sujeta a una regulación menos estricta.

La decisión legitimó en gran medida los programas de marihuana medicinal en los 40 estados que los han adoptado, y estableció un sistema acelerado para que productores, fabricantes y distribuidores de marihuana medicinal con licencia estatal se registren ante la DEA. Las empresas deben someterse a una investigación previa al registro y contar con seguridad, mantenimiento de registros, controles de inventario y otras salvaguardas que rigen el manejo de sustancias controladas.

Se prevé que el registro ante la agencia también garantice enormes beneficios fiscales. Históricamente, las empresas de cannabis con licencia estatal no han podido deducir gastos comerciales normales —como publicidad, alquiler o costos laborales relacionados con las ventas— en sus impuestos federales porque operaban con una droga ilegal a nivel federal, clasificada en la Lista I. Muchos en el sector consideran que eso resulta financieramente devastador.

Casi otros 7.000 dispensarios, fabricantes y distribuidores de cannabis en todo el país también han solicitado el registro, según una lista publicada por la DEA el viernes.

Steph Sherer, fundadora de la organización de cannabis medicinal Americans for Safe Access, señaló que los registros se emitieron apenas días antes del 30º aniversario de que California se convirtiera en el primer estado de Estados Unidos en legalizar el uso médico de la marihuana.

“Por primera vez, el gobierno federal está reconociendo y registrando los dispensarios de cannabis medicinal que los pacientes lucharon por establecer", manifestó Scherer en un comunicado. "Esta es una enorme victoria para el acceso de los pacientes y una oportunidad para seguir avanzando sobre la base de 30 años de progreso”.

Pero abundan las preguntas. La forma en que se regulan las empresas de marihuana medicinal con licencia estatal es muy diferente de cómo se supervisa a la mayoría de las compañías que manejan fármacos de la Lista III, y sigue sin estar claro qué requisitos exactamente podría intentar imponer la DEA al cannabis medicinal.

Por ejemplo, según han señalado algunos abogados del sector del cannabis, a menudo los reguladores estatales han buscado mitigar los efectos de la guerra contra las drogas permitiendo que personas con cierto historial delictivo dirijan negocios de marihuana con licencia. Se desconoce si la DEA adoptará ese enfoque con las empresas que registre.

Además, muchos estados han fusionado sus industrias de marihuana recreativa y medicinal. Aunque el gobierno de Trump ha intentado reclasificar la marihuana de manera más amplia, sigue sin estar claro qué trato dará la DEA a las empresas que manejan cannabis para uso adulto y cannabis medicinal.

Dos docenas de estados, además de Washington, D.C., han autorizado el uso recreativo de la marihuana para adultos; 40 cuentan con sistemas de marihuana medicinal, y otros ocho permiten cannabis con bajo contenido de tetrahidrocannabinol o aceite de cannabidiol para uso médico. Sólo Idaho y Kansas prohíben la marihuana por completo.

“Obviamente es un paso positivo ver que el programa va tomando forma”, comentó Chris Lindsey, vicepresidente de políticas y defensa estatal de la Asociación Comercial Estadounidense del Cannabis y el Cáñamo. “Lo que todo el mundo está observando es: ¿qué podemos esperar ver ahora que tenemos empresas que van a estar operando en esta categoría? ¿Qué van a tener que empezar a hacer?”

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Johnson informó desde Seattle. La periodista de The Associated Press Jennifer Peltz en Nueva York contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.