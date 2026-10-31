La actividad industrial de China cae por el debilitamiento de las exportaciones

La actividad industrial en China se contrajo en octubre por el descenso de los nuevos pedidos de exportación, lo que revirtió el repunte del mes anterior.

La segunda mayor economía del mundo ha enfrentado presiones de sus socios comerciales para reequilibrar el comercio, a medida que su superávit comercial con muchos países se dispara.

Los datos publicados el sábado por la Oficina Nacional de Estadísticas mostraron que el índice oficial de gestores de compras del sector manufacturero chino China cayó a 49,3 en octubre, frente a 50,1 en septiembre y 49,8 en agosto.

El PMI se basa en una encuesta mensual a empresas y se mide en una escala de 0 a 100. Las lecturas por debajo de 50 indican contracción, mientras que por encima reflejan expansión.

Varios subíndices clave también se ubicaron en territorio de contracción en octubre, incluidos los nuevos pedidos de exportación, que bajaron a 48,7 desde el 50,0 de septiembre. El subíndice de producción descendió a 49,8, desde 51,7.

Las empresas chinas han estado enviando más bienes al extranjero para encontrar compradores en un momento de debilitamiento de la demanda interna, lastrada por la prolongada recesión en el sector inmobiliario nacional.

Pero un número cada vez mayor de socios comerciales de Beijing se queja de los crecientes déficits comerciales con China, alegando que la afluencia de productos chinos más baratos ha perjudicado la competitividad de sus propias industrias.

La Unión Europea ha venido destacando lo que considera un déficit comercial insostenible con China, que alcanzó los 1.100 millones de dólares al día en 2025. El bloque de 27 naciones ha tomado medidas para reequilibrar el comercio, entre ellas un acuerdo para limitar las importaciones de vehículos híbridos chinos.

China ha estado exportando más a socios comerciales en Europa, el Sudeste Asiático y América Latina desde que Estados Unidos impuso aranceles más altos el año pasado.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, dijo en un discurso el jueves en la Universidad de Beijing que, si bien es “comprensible que China quiera proteger su economía contra choques externos e influencias negativas”, eso no debe significar hacer que otros países dependan cada vez más de China.

Steinmeier, quien estaba de visita en China, se reunió con el presidente del país, Xi Jinping, y con el primer ministro, Li Qiang, el viernes. Li le manifestó que China está dispuesta a importar más productos de alta calidad de Alemania.

Algunos economistas prevén que las exportaciones de China podrían mantenerse sólidas el resto del año y que su superávit comercial total en 2026 podría superar el récord del año pasado, de 1,2 billones de dólares.

Es probable que el comercio también figure en la agenda durante la esperada reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Xi a mediados de noviembre, al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shenzhen, China.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.