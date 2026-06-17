Un agente de policía de Los Ángeles disparó y mató al perro de una familia el sábado tras responder a una llamada por una mujer que gritaba, quien, según los testigos, en realidad estaba celebrando el campeonato de la NBA de los New York Knicks.

El incidente ocurrió poco después de las 8 p. m. en un edificio de condominios en el valle de San Fernando, según informó ABC7 Los Angeles.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, los agentes llegaron al lugar en el distrito de Canoga Park para comprobar el estado de una persona después de que un vecino informara haber oído a una mujer gritar dentro del edificio. La policía declaró que el perro se abalanzó sobre los agentes cuando se toparon con él.

El perro se llamaba Jameson y era un cruce de golden retriever, san bernardo y caniche de dos años. Murió en el lugar de los hechos.

Según testigos, la dueña del perro había estado celebrando la victoria de los Knicks con su familia antes de los disparos. Una fotografía tomada poco antes del incidente mostraba a Jameson vestido con una camiseta del equipo de Nueva York.

La familia había estado celebrando la primera victoria en la NBA de los Knicks en 53 años cuando una persona confundió los festejos y llamó a la policía pensando que sus vecinos estaban en peligro ( Getty )

Según el medio de comunicación, las imágenes grabadas con teléfonos móviles dentro del edificio mostraron las consecuencias inmediatas del incidente.

“¡Dios mío! ¡Dios mío!”, gritó una mujer. “No puedo creer que esto esté pasando. No puedo creer que esto esté pasando”.

La mujer después gritó que la familia solo había estado echando porras para el partido de baloncesto.

“Estábamos tan felices”, expresó. “Estábamos tan felices. Estábamos celebrando a los Knicks. ¡Estábamos celebrando a los Knicks, c***jo!”.

Raymon Álvarez, un residente que vive al otro lado de la calle, dijo que escuchó fuertes gritos cuando salió a caminar. Al regresar, escuchó disparos.

“Al principio no pensé que fueran disparos porque esta zona no es conocida por ningún tipo de violencia armada”, aseguró Álvarez.

El hijo de la dueña del perro declaró a ABC7 que su madre simplemente estaba animando en el partido de baloncesto y que, aunque Jameson era enérgico, no era un perro violento.

Según se informa, la persona que llamó al 911 declaró al medio que se sentía culpable por el resultado, pero sostuvo que contactó a las autoridades por una preocupación genuina por la seguridad de su vecina.

Se colocó un monumento en memoria del perro en el pasillo donde tuvo lugar el tiroteo. El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando las circunstancias del incidente.

The Independent solicitó comentarios al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).