EEUU dice a estados que frenen fraude de desempleo o afronten sanciones

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dijo el miércoles a los estados que tomen medidas inmediatas para combatir el fraude, el despilfarro y el abuso en sus programas de seguro de desempleo, y que podrían retenerles fondos administrativos si no cumplen.

Las cartas, que se enviaron a los gobernadores de todos los estados, son las más recientes de una serie de acciones del gobierno del presidente Donald Trump centradas en el fraude, el despilfarro y el abuso en programas administrados por los estados que incluyen financiamiento federal. Al igual que en la mayoría de los otros anuncios similares, el gobierno se centró en problemas en estados donde los demócratas controlan el gobierno.

“Estamos oficialmente poniendo sobre aviso a los gobernadores", declaró el secretario de Trabajo interino, Keith Sonderling, en un comunicado el miércoles. "El pueblo estadounidense ya no tolerará el descarado despilfarro, fraude y abuso de los dólares de sus impuestos ganados con tanto esfuerzo; ningún estado debería permitirlo tampoco. Si los estados lo permiten, sufrirán las consecuencias”.

El Departamento de Trabajo ofrece pocos detalles

El Departamento de Trabajo dijo el miércoles que una supervisión deficiente, tecnología obsoleta, verificación de identidad débil y controles laxos han “permitido que florezca un fraude sin precedentes”.

En su anuncio, citó problemas en California, Illinois y Nueva York, tres estados donde los demócratas controlan los gobiernos.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, arremetió contra la medida y criticó las “regulaciones laxas y la distribución apresurada” de los beneficios por desempleo por parte del primer gobierno de Trump durante la pandemia de COVID-19.

“Mientras tanto, California supera a otros estados en la lucha contra el fraude”, señaló la portavoz de Newsom, Marissa Saldivar, en un comunicado.

El Departamento de Trabajo federal no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre los detalles del supuesto fraude.

Programa ya había sido cuestionado

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (Government Accountability Office), un organismo no partidista, estimó que el fraude representó entre el 11% y el 15% del monto pagado a través de los programas de seguro de desempleo desde abril de 2020 hasta mayo de 2023, cuando el país estaba bajo una emergencia de salud pública por la pandemia.

Durante ese periodo —que incluyó los últimos meses del primer mandato de Trump y más de la mitad del tiempo de Joe Biden en el cargo— se facilitó el acceso a los fondos, y el gobierno advirtió los problemas a medida que el dinero se iba desembolsando.

En la nueva carta a los estados, el departamento declaró que las consecuencias del fraude durante la pandemia “todavía se están sintiendo”.

El Departamento de Trabajo indicó que los estados recibirán más directrices en las próximas semanas.

Gobierno se ha centrado en el fraude en programas estatales-federales

El vicepresidente JD Vance supervisa un grupo de trabajo antifraude centrado en el posible uso indebido de programas sociales.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos intentó retener dinero destinado a subsidios para el cuidado infantil y otros programas de servicios sociales a cinco estados —todos gobernados por demócratas—, pero un tribunal lo frenó. El departamento también anunció que está utilizando inteligencia artificial para vigilar cómo los estados y otros receptores de dólares federales están auditando sus programas.

El Departamento de Agricultura ha amenazado con retener fondos administrativos a los estados que no proporcionen datos sobre los participantes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, incluido su estatus migratorio.

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La corresponsal Sophie Austin en Sacramento, California, contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.