La decisión de último momento que salvó a un productor del accidente aéreo que mató a Oliver Tree

Un productor musical aseguró que una decisión de último momento le impidió abordar el helicóptero que posteriormente se estrelló, accidente en el que murieron el cantante de pop alternativo Oliver Tree y otras cinco personas.

Tree, conocido por temas como ‘Alien Boy’ y ‘When I'm Down’, fue una de las víctimas del choque entre dos helicópteros ocurrido el 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil.

En una publicación de homenaje compartida en sus historias de Instagram, el productor Victor Wao reveló que originalmente tenía previsto viajar en una de las aeronaves involucradas en la tragedia.

La publicación, difundida por Page Six antes de que desapareciera de la plataforma, incluía una fotografía de Tree junto al productor Lucas Frota, quien también perdió la vida en el accidente.

open image in gallery Victor Wao (centro) aseguró que canceló su viaje en el helicóptero accidentado poco antes del despegue. En la fotografía aparecen también Oliver Tree (derecha) y Lucas Frota (izquierda) ( Instagram/waoofficial )

"Se suponía que iba a estar con ustedes en ese helicóptero, pero lo perdí en el último segundo", escribió Wao en una publicación traducida del portugués.

El productor explicó que había expresado temor por realizar el viaje y que, finalmente, se organizó un traslado alternativo para él.

"Me dijiste que, como tenía miedo, habías conseguido un auto para llevarme a Angra y que otra persona ocuparía mi lugar. Ahora te debo la vida", agregó.

En otra publicación en su cuenta de Instagram, Wao rindió homenaje a Lucas Frota, a quien describió como: "¡El mejor amigo que podría haberle pedido a Dios!".

Además de Frota, también identificado como Lucas Brito Chaves, las demás víctimas del accidente fueron los pasajeros Lucas Vignale y Gaspar Prim Díaz, así como los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, según informó CNN Brasil.

open image in gallery Oliver Tree era conocido por éxitos como ‘Alien Boy’ y ‘When I'm Down’ ( Getty )

Un día antes de su muerte, Oliver Tree, de 32 años, publicó un video en Instagram en el que mostró algunos momentos de su estadía en Brasil.

En las imágenes, el cantante compartió escenas de un paseo en motocicleta y de una celebración con un trofeo después de marcar un gol durante un partido de fútbol.

Tree, nacido en Santa Cruz, California, había lanzado en abril su cuarto álbum de estudio, Love You Madly, Hate You Badly.

A principios de mayo, el artista anunció una nueva gira mundial, que comenzó a finales de ese mismo mes. Su última presentación tuvo lugar el 6 de junio en São Paulo, antes del accidente que le costó la vida.

open image in gallery Seis personas murieron en el accidente de helicópteros ocurrido la mañana del domingo en Río de Janeiro ( AFP/Getty )

A principios de este año, Oliver Tree sorprendió al revelar en una entrevista para The Zach Sang Show que su familia no heredaría su fortuna en caso de su fallecimiento.

"No creo que ninguna de las riquezas, ni las cosas que se generan a partir de ellas, sean mías", afirmó.

El artista explicó que su testamento establece que sus familiares no recibirán parte de su patrimonio.

"Cuando muera, mi testamento estipula que mi familia no recibirá ni un centavo", señaló.

No obstante, Tree aclaró que se encargaría de garantizar la educación de sus futuros hijos. "Me aseguraré de que mis hijos puedan ir a la universidad", dijo.

Según explicó, su intención era que, tras su muerte, los recursos generados por su trabajo fueran destinados al apoyo de otros artistas. "Todo el dinero volverá a destinarse a los artistas", afirmó.

Traducción de Leticia Zampedri