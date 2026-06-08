Un famoso border collie con 1,5 millones de seguidores fue robado y comido tras ser vendido a un restaurante por $27

Un border collie con más de 1,5 millones de seguidores en las redes sociales fue robado, vendido a un restaurante y luego comido, según declaró su dueño desconsolado.

El bloguero de viajes chino Guo y su perro Chutou, de ocho años, se convirtieron en estrellas de internet después de que él comenzó a documentar sus aventuras en Douyin, la versión china de TikTok.

Chutou desapareció el 11 de mayo mientras estaba al cuidado del padre de Guo durante uno de los viajes al extranjero del propietario, según informó el South China Morning Post.

Según se informa, las imágenes de vigilancia mostraron a dos personas llevándose al perro en un patinete eléctrico de la casa familiar, lo que provocó que el bloguero acortara su viaje y regresara en busca de su querida mascota.

open image in gallery El border collie llamado Chutou fue vendido y sacrificado, según afirma su dueño ( Douyin )

Dos semanas después, Guo dijo que localizó a un hombre al que sospechaba del robo y le ofreció 10.000 yuanes (unos $1.500) para que le devolviera a Chutou.

Pero según The Post, al bloguero le dijeron que el animal ya había sido vendido a un restaurante por 180 yuanes ($27), sacrificado y consumido.

El presunto ladrón afirmó haber confundido a Chutou con un perro callejero, pero Guo aseguró que su mascota llevaba un collar y un localizador GPS.

Según se informa, el hombre, sin ofrecer disculpas, dijo: “El perro está muerto, así que dejen de armar un escándalo. No infringí la ley”.

Guo, quien compró a Chutou en 2018 cuando era un cachorro de tres meses por 2000 yuanes ($300), denunció el caso a la policía y, según se informa, está emprendiendo acciones legales.

Según el medio HK01, la policía del condado de Ningling, en la provincia de Henan, abrió una investigación.

open image in gallery Se dice que cada año se sacrifican millones de perros en China para el consumo humano (foto de archivo) ( AFP/Getty )

El caso provocó una indignación generalizada en internet en China y reavivó el debate sobre las leyes de bienestar animal del país.

“Lloré al ver los viejos videos de Chutou”, escribió un usuario de redes sociales. “Un alma tan brillante y llena de vida tuvo un final tan trágico. Quienes lo robaron, lo mataron y se lo comieron deben pagar”.

Según Humane Society International (HSI), se estima que 10 millones de perros son sacrificados cada año para el comercio de carne de perro en China, la cual se cree que es consumida por menos del 20 % de la población.

Una encuesta nacional realizada en 2016 sugirió que la mayoría de los ciudadanos chinos creen que el comercio de carne de perro debería prohibirse por completo, y casi el 70 % de los encuestados nunca la había probado, a pesar de los esfuerzos de los comerciantes por promoverla.

Si bien algunas ciudades chinas prohibieron el consumo de perros y gatos, el país no cuenta con una ley nacional integral de protección de animales de compañía, y las mascotas generalmente son tratadas como propiedad.

Traducción de Olivia Gorsin